Київ застерігає Берлін від росту цін на газ у разі запуску "Північного потоку-2"

У разі запуску в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" (ПП-2) ціни на газ у Німеччині можуть зрости, заявив очільник компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, опублікованому в понеділок, 24 січня.

За словами Макогона, "головна помилка Німеччини в тому, що вона сприймає газопровідну систему України як дещо незмінне", але щойно ПП-2 почне свою роботу, українська мережа більше не використовуватиметься.

"Росія хоче спустошити наші труби"

"Газпром" контролюватиме всі доступи, і тоді ціни піднімуться, у тому числі в Німеччині", - застеріг представник України. На його думку, Берліну слід зрозуміти, що додаткові обсяги газу через ПП-2 не поставлятимуться, як це колись планувалося, цей газопровід повністю замінить українські труби.

Він також зазначив, що, незважаючи на високі ціни на блакитне паливо в Європі, українські газопроводи зараз задіяні лише на 20 відсотків. Росія сплатила транзит в обсязі 110 мільйонів кубометрів на день, але наразі прокачує всього 50 мільйонів. "Це не має сенсу в той час, коли обсяги газовидобутку в Росії зросли, а попит на газ у Європі на дуже високому рівні", - наголосив Макогон.

Сертифікація ПП-2

Раніше повідомлялося, що головний виконавчий директор німецької енергетичної компанії Uniper Клаус-Дітер Маубах очікує на сертифікацію ПП-2 у середині 2022 року. Однак у разі "загострення конфлікту між Росією та Україною трубопровід може стати об'єктом санкцій США", зазначав Маубах.

На його думку, зрив цього проєкту становить "економічний ризик для нас і ризик для постачання газу до Європи".

21 січня 2022 року стало відомо, що Єврокомісія проведе консультації з Україною щодо сертифікації ПП-2.

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