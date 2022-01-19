Транзит газу з Росії через Україну уп'ятеро нижчий за рівень 2019 року

За перші 16 діб цього року обсяг транзиту газу з Росії до Євросоюзу через Україну дорівнював 52,4 мільйона кубічних метрів. Це майже уп'ятеро менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Тоді через територію України було перекачано понад 250 мільйонів кубічних метрів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Голова Оператора Газотранспортної системи України (ГТС) Сергій Макогон у середу, 19 січня.

Він нагадав, що у 2020-му через територію України за вищезазначений термін було перекачано 83,4 мільйонів кубічних метрів газу, а у 2021-му 124,6 мільйони. Загалом Макогон звернув увагу на тенденцію до зменшення обсягів транзиту, яка спостерігається протягом останніх років.

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Макогон повідомив, що у Оператора ГТС є всі технічні можливості уп'ятеро збільшити транзит газу через Україну, але "Газпром" не став бронювати додаткові обсяги на лютий. Рішення російської компанії значно скоротити транзит означає, що Росія не зацікавлена допомагати країнам ЄС у кризовий період і "тиск на Європу з метою запуску "Північного потоку-2" триває", вважає керівник Оператора ГТС.

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Нагадаємо, у липні 2021 року повідомлялося, що Німеччина і США домовилися докласти зусиль, аби угоду про транзит російського газу через Україну було подовжено ще на 10 років.

Збереження транзиту російського газу через територію України попередня канцлерка Німеччини Ангела Меркель обіцяла президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі 12 липня в Берліні. Утім, у розмовах з російською стороною їй так і не вдалося отримати відповідних гарантій. Термін чинної угоди між РФ і Україною щодо транзиту газу спливає у 2024 році.

Найбільшу небезпеку в Києві вбачають у газопроводі "Північний потік-2", який з'єднує Росію та Німеччину дном Балтійського моря. Критики газопроводу остерігаються, що після початку роботи газогону зросте залежність Європи від російського газу, а країни-транзитерки, зокрема Україна, зазнають економічних збитків. На даний момент оператор "Північного потоку-2" намагається отримати дозвіл на початок експлуатації труби.