Депутат Бундестагу різко критикує фонд для добудови "Північного потоку-2"

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) розкритикував створення у Німеччині фонду "Захист клімату і довкілля МV" (Klima- und Umweltschutz MV), який призначений для сприяння добудові газопроводу "Північний потік-2". "99 відсотків тексту статуту (фонду. - Ред.) крутяться навколо клімату та захисту навколишнього середовища, але 99 відсотків грошей надходять безпосередньо від компанії Nord Stream 2 AG, яка належить "Газпрому"", - сказав Ламбсдорфф у четвер, 14 січня, в інтверв'ю суспільно-правовій радіостанції Deutschlandfunk.

Він наголосив, що "Газпром" може сам визначати як кандидатуру керуючого директора фонду, так і принципи його господарської діяльності. "Тобто, іншими словами, так, тут створена підставна організація. Вона має мало спільного зі справжнім екологічним фондом", - зазначив Ламбсдорфф.

На його думку, негайне продовження будівництва російського газогону є неправильним через роль Росії в конфлікті з Україною. "Я думаю, було б правильно дати росіянам шанс змінити свою поведінку. Тоді також можна буде поговорити про те, добудовувати трубопровід чи ні. Але в нинішній ситуації це, звісно, неправильний шлях", - зазначив Ламбсдорфф.

Фонд для будівництва "Північного потоку-2"

Фонду "Захист клімату і довкілля МV" був створений у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. Саме там розташована берегова інфраструктура газогону. Фонд займатиметься закупівлею обладнання та будматеріалів, щоб вивести з-під можливих санкцій США інших підрядників проєкту. Почесним головою фонду стане колишній прем'єр-міністр Мекленбурга-Передньої Померанії, соціал-демократ Ервін Зеллерінґ (Erwin Sellering). У 2018 році він заснував у Шверіні громадську організацію "Німецько-російське партнерство", в якій обіймає посаду голови правління.

Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія внесе 200 тисяч євро в капітал фонду, натомість Nord Stream 2 AG - 20 мільйонів євро.

Німецькі екологи вже розкритикували створення фонду. На їхню думку, гроші платників податків використовуються тут під покровом охорони навколишнього середовища для підриву зобов'язань із захисту клімату і для подальшого розпалювання кліматичної кризи.

Будівництво газогону

Нагадаємо, дві нитки газопроводу "Північний потік-2" загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря - від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду - паралельно з уже наявним "Північним потоком". Дозволи на прокладку труб через свої територіальні води надали Фінляндія, Швеція, Німеччина і Данія, а попередні плани передбачали завершення робіт у 2019 році.

Станом натепер газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90 відсотків - залишилося прокласти ділянку довжиною дещо більше 100 кілометрів. Наприкінці грудня будівництво газогону завершили у територіальних водах ФРН.

28 грудня минулого року Конгрес США подолав вето Трампа на оборонний бюджет США, який серед іншого містить нові санкції щодо компаній, котрі сприяють продажу, оренді та наданню суден-трубопрокладачів для будівництва газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

2 січня 2021 року норвезька компанія Det Norske Veritas (DNV) GL повідомила, що не зможе видати газопроводу "Північний потік-2" сертифікат відповідності, необхідний для початку його роботи.

Тим часом 6 січня стало відомо, що російське судно "Академік Черський", що кілька місяців перебувало в районі Калінінграда, повернулося до місця добудови газогону "Північний потік-2", на південь від данського острова Борнгольм. Як повідомлялося, з середини січня оператор планує взятися до робіт у водах Данії. Влада Данії уже заявила, що акваторію навколо будівельних майданчиків "Північного потоку-2" з 15 січня тимчасово оголосять забороненою зоною.