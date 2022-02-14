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Александер Ламбсдорфф

Александер Ламбсдорфф - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Александер Ламбсдорфф".

Німецький політик Александер Ламбсдорфф є представником Вільної демократичної партії (ВДП). З 2001 до 2019 року Александер Ламбсдорфф входив до складу президії ВДП. З 2004 до 2017 Александер Ламбсдорфф був членом Європарламенту, а з вересня 2017 року він є членом німецького Бундестагу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Бундестазі пропонують конфіскувати нерухомість російських олігархів

У Бундестазі пропонують конфіскувати нерухомість російських олігархів 14.02.2022

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі Александер Ламбсдорф попередив президента РФ Володимира Путіна, що напад на Україну означатиме "кінець відносин із Європою".
У Бундестазі пояснили відмову ФРН постачати зброю Україні

У Бундестазі пояснили відмову ФРН постачати зброю Україні 31.01.2022

На нинішньому етапі конфлікту з Росією йдеться передусім про переговорний процес, заявив політик ВДП Александер Ламбсдорфф в інтерв'ю DW. На випадок вторгнення РФ до України Німеччина розглядає "всі варіанти".
Депутат Бундестагу різко критикує фонд для добудови Північного потоку-2

Депутат Бундестагу різко критикує фонд для добудови "Північного потоку-2" 14.01.2021

Створений фонд для добудови російського газогону отримує гроші від "Газпрому" і має мало спільного із захистом довкілля, заявив заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер Ламбсдорфф.

Ламбсдорфф: Німецькі соціал-демократи закохані в "Північний потік-2" (08.12.2020) 08.12.2020

Чи дійсно Анґела Меркель примуcить Володимира Путіна платити Україні за транзит газу? Чому ФРН підтримує "Північний потік-2"? Та на чиєму боці Берлін в україно-російському конфлікті? Александер Ламбсдорфф, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Німеччини, в інтерв'ю DW.
Німецькі вільні демократи підтримали політику санкцій щодо Росії

Німецькі вільні демократи підтримали політику санкцій щодо Росії 13.05.2018

З'їзд Вільної демократичної партії Німеччини, попри палку дискусію, підтримав політику санкцій щодо Росії, однак висловився за посилення діалогу з Москвою.

Віце-голова Європарламенту: Українські еліти не прагнуть модернізації країни

Віце-голова Європарламенту: Українські еліти не прагнуть модернізації країни 12.07.2017

Заступник голови Європарламенту Александер Ламбсдорфф розповів DW, чи готові країни НАТО захищати Україну, чому слід зберігати санкції щодо РФ і чому в Україні незадовільно проводять реформи.

Заступник голови Європарламенту: Україна має ще дуже багато надолужити (12.07.2017) 12.07.2017

Про перспективи України в НАТО, міжнародний статус Криму та стан українських реформ DW розповів заступник голови Європарламенту, депутат від Вільної демократичної партії Німеччини Александер Ламбсдорфф.

Заступник голови Європарламенту скептичний щодо вступу України до НАТО (12.07.2017) 12.07.2017

Заступник голови Європарламенту Александер Ламбсдорфф не поділяє оптимізму щодо перспективи вступу України до НАТО. Чому - дивіться у відео.
Заступник голови ЄП Александер Ламбсдорфф: НАТО не готовий захищати Україну

Заступник голови ЄП Александер Ламбсдорфф: НАТО не готовий захищати Україну 12.07.2017

Захід не готовий до силового конфлікту з Росією через Крим, а НАТО - до захисту України, заявив заступник голови Європарламенту Александер Ламбсдорфф в інтерв'ю DW.

Віце-президент Європарламенту: Меркель на зустрічі з Путіним має дотримуватися твердої позиції щодо України

Віце-президент Європарламенту: Меркель на зустрічі з Путіним має дотримуватися твердої позиції щодо України 01.05.2017

З Росією потрібно розмовляти впевнено з позиції сили, але водночас у дусі партнерства, вважає Александер Ламбсдорфф.
Європарламент закликав Лондон швидше розпочати вихід з ЄС

Європарламент закликав Лондон швидше розпочати вихід з ЄС 28.06.2016

Великобританії слід якнайшвидше запустити процедуру виходу країни з ЄС, прописану у статті 50-й Угоди про ЄС, переконані в Європарламенті.
Ламбсдорфф: В Європі не хочуть бачити бійки у Верховній Раді

Ламбсдорфф: В Європі не хочуть бачити бійки у Верховній Раді 16.12.2015

Віце-президент Європарламенту Александер Ламбсдорфф вважає, що в Україні повинна перемогти політична культура демократичного суспільства.

Александер Ламбсдорфф: Санкції проти Росії будуть продовжені (16.12.2015) 16.12.2015

Чи будуть продовжені санкції ЄС проти Росії? Чи отримають українці візові полегшення? На запитання DW відповідає заступник голови Європарламенту Александер Ламбсдорфф.
Віце-спікер Європарламенту: Росія і ЄС не можуть бути стратегічними партнерами

Віце-спікер Європарламенту: Росія і ЄС не можуть бути стратегічними партнерами 24.09.2014

Росія та Євросоюз нині не можуть бути стратегічними партнерами, заявив в інтерв’ю DW заступник глави Європейського парламенту Александер Ламбсдорфф.
Віце-президент Європарламенту: Путін багато місяців брехав

Віце-президент Європарламенту: Путін багато місяців брехав 31.08.2014

Віце-президент Європарламенту Александер Ламбсдорфф вважає посилення санкцій правильною реакцією Євросоюзу на дії Росії в Україні та закликає перестати довіряти російському президенту.
Євродепутат Ламбсдорфф: Перспектива вступу України до ЄС існує

Євродепутат Ламбсдорфф: "Перспектива вступу України до ЄС існує" 04.06.2009

Українська редакція DW звернулася до одного з лідерів ВДП на виборах до Європарламенту Александера Ламбсдорффа.