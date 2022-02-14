Александер Ламбсдорфф - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Александер Ламбсдорфф".

Німецький політик Александер Ламбсдорфф є представником Вільної демократичної партії (ВДП). З 2001 до 2019 року Александер Ламбсдорфф входив до складу президії ВДП. З 2004 до 2017 Александер Ламбсдорфф був членом Європарламенту, а з вересня 2017 року він є членом німецького Бундестагу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.