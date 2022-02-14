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Александер Ламбсдорфф - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Александер Ламбсдорфф".
Німецький політик Александер Ламбсдорфф є представником Вільної демократичної партії (ВДП). З 2001 до 2019 року Александер Ламбсдорфф входив до складу президії ВДП. З 2004 до 2017 Александер Ламбсдорфф був членом Європарламенту, а з вересня 2017 року він є членом німецького Бундестагу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Створений фонд для добудови російського газогону отримує гроші від "Газпрому" і має мало спільного із захистом довкілля, заявив заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер Ламбсдорфф.
Чи дійсно Анґела Меркель примуcить Володимира Путіна платити Україні за транзит газу? Чому ФРН підтримує "Північний потік-2"? Та на чиєму боці Берлін в україно-російському конфлікті? Александер Ламбсдорфф, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Німеччини, в інтерв'ю DW.