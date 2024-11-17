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Посол ФРН у РФ: Час для мирних переговорів ще не настав

Анастасія Шепелева | Жан Рофе
17 листопада 2024 р.

Александер Ламбсдорфф вважає передчасним обговорювати варіанти мирного врегулювання в Україні на тлі продовження російських бомбардувань.

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Посол Німеччини в Росії Александер Ламбсдорфф
Посол Німеччини в Росії Александер ЛамбсдорффФото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance

Посол Німеччини в Росії Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) вважає, що ще не настав час для переговорів із Росією щодо демілітаризованих зон або припинення вогню в Україні. "Зараз Росія щодня бомбить Україну, тому ми, на жаль, ще не на тому етапі, коли можна обговорювати це", - заявив Ламбсдорф в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, опублікованому в неділю, 17 листопада.

Він зазначив, що навіть не хоче говорити про те, чи повинна коли-небудь з'явитися лінія зіткнення, лінія припинення вогню або демілітаризована зона. "Усе це може бути деталями для наступних переговорів", - сказав дипломат.

Однак, за його словами, цілком зрозуміло, що Європа відіграватиме певну роль у пошуку мирного рішення, оскільки йдеться також про безпеку в Європі та в Німеччині. "Це війна в Європі, і Європа братиме участь у її припиненні та продовжуватиме підтримувати Україну", - наголосив Ламбсдорф.

Президент України Володимир Зеленський напередодні висловив намір завершити війну дипломатичним шляхом не пізніше 2025 року. "З нашого боку ми маємо зробити все, щоб наступного року війна закінчилася. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо", - заявив він в інтерв'ю телеканалу "Суспільне". Однак, за словами Зеленського, президент РФ Володимир Путін не прагне встановити мир.

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