  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

ЗМІ: Польща допомогла втекти підривнику "Північних потоків"

Сергій Куприков | Роман Губа
30 серпня 2024 р.

За даними журналістів, польська влада не виконала прохання Німеччини арештувати підозрюваного в підриві газопроводів Nord Stream і той виїхав в Україну на авто з дипломатичними номерами.

https://p.dw.com/p/4k4qE
Наслідки диверсії на Nord Stream
Наслідки диверсії на "Північний потоках"Фото: NDR

За кілька днів до видачі Федеральною судовою палатою Німеччини ордера на арешт підозрюваного в підриві газопроводів "Північний потік" той вільно подорожував Західною Європою і навіть зупинявся в Берліні, ідеться у спільному матеріалі німецького видання Der Spiegel, телеканалу ZDF і данської мовній корпорації DR від 29 серпня. Журналісти зазначають, що якби ордер видали трохи раніше, підозрюваного могли б затримати на території ФРН, але йому вдалося не лише виїхати з країни непоміченим, а й втекти від німецького правосуддя.

Згідно з розслідуванням, підозрюваному в диверсії громадянину України Володимиру Ж. допомогла Польща.

Польська влада не виконала обіцянку німецькій

У європейський розшук Володимира Ж. оголосили на початку червня, а 21 числа ордер відправили до Польщі. Польська прокуратура пообіцяла затримати підозрюваного, проте не зробила цього. 6 липня підозрюваний виїхав з Польщі до України.

Як пишуть розслідувачі, німецька влада не виключає, що польські колеги не збиралися арештовувати Володимира Ж., оскільки вважали його "героєм", і попередили того про німецький ордер. За даними журналістів, німці дуже невдоволені та не забудуть полякам "нечесну гру".

Читайте також: Прем'єр Польщі Туск різко висловився щодо "Північних потоків"

Читайте також: У президента Польщі відкинули звинувачення щодо "Північних потоків"

Підозрюваний в'їхав в Україну на авто з дипломатичними номерами

Згідно з публікацією, польсько-український кордон Володимир Ж. перетнув на автомобілі з дипломатичними номерами, який використовувало посольство України у Варшаві.

Сам Володимир Ж. не відповів на запит журналістів про свою можливу причетність до диверсії на "Північних потоках".

Вибухи на газогонах сталися у вересні 2022 року. Німецьке слідство вважає, що до підривів газопроводів причетні три українські інструктори з дайвінгу.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Виток газу після підриву "Північного потоку" у вересні 2022 року

Берлін про український слід у підриві ПП: відносини з Києвом не постраждають

Берлін про український слід у підриві ПП: відносини з Києвом не постраждають

Ордер на арешт українця за підозрою в диверсії на газопроводах "Північний потік" не затьмарить стосунків Німеччини з Україною, запевнив представник німецького уряду.
Політика14 серпня 2024 р.
Валерій Залужний у квітні 2022 року

Підривом Nord Stream керував Залужний, хоча Зеленський хотів скасувати операцію - WSJ

Підривом Nord Stream керував Залужний, хоча Зеленський хотів скасувати операцію - WSJ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Залужний керував підривом "Північних потоків", а Зеленський спочатку нібито погодив операцію, але потім хотів її скасувати, стверджує The Wall Street Journal. Розповідаємо докладніше.
Конфлікти15 серпня 2024 р.
Виток газу після підриву "Північного потоку" восени 2022-го

В ОПУ заперечують причетність України до підриву "Північних потоків"

В ОПУ заперечують причетність України до підриву "Північних потоків"

Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від підриву "Північних потоків", зазначив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. На його думку, ресурси для цієї диверсії мала лише РФ.
Політика15 серпня 2024 р.