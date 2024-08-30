ЗМІ: Польща допомогла втекти підривнику "Північних потоків"

За даними журналістів, польська влада не виконала прохання Німеччини арештувати підозрюваного в підриві газопроводів Nord Stream і той виїхав в Україну на авто з дипломатичними номерами.

За кілька днів до видачі Федеральною судовою палатою Німеччини ордера на арешт підозрюваного в підриві газопроводів "Північний потік" той вільно подорожував Західною Європою і навіть зупинявся в Берліні, ідеться у спільному матеріалі німецького видання Der Spiegel, телеканалу ZDF і данської мовній корпорації DR від 29 серпня. Журналісти зазначають, що якби ордер видали трохи раніше, підозрюваного могли б затримати на території ФРН, але йому вдалося не лише виїхати з країни непоміченим, а й втекти від німецького правосуддя.

Згідно з розслідуванням, підозрюваному в диверсії громадянину України Володимиру Ж. допомогла Польща.

Польська влада не виконала обіцянку німецькій

У європейський розшук Володимира Ж. оголосили на початку червня, а 21 числа ордер відправили до Польщі. Польська прокуратура пообіцяла затримати підозрюваного, проте не зробила цього. 6 липня підозрюваний виїхав з Польщі до України.

Як пишуть розслідувачі, німецька влада не виключає, що польські колеги не збиралися арештовувати Володимира Ж., оскільки вважали його "героєм", і попередили того про німецький ордер. За даними журналістів, німці дуже невдоволені та не забудуть полякам "нечесну гру".

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Підозрюваний в'їхав в Україну на авто з дипломатичними номерами

Згідно з публікацією, польсько-український кордон Володимир Ж. перетнув на автомобілі з дипломатичними номерами, який використовувало посольство України у Варшаві.

Сам Володимир Ж. не відповів на запит журналістів про свою можливу причетність до диверсії на "Північних потоках".

Вибухи на газогонах сталися у вересні 2022 року. Німецьке слідство вважає, що до підривів газопроводів причетні три українські інструктори з дайвінгу.