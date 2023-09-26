Підрив "Північних потоків": версій багато, фактів мало

Під час диверсії рік тому було зруйновано два газопроводи "Північний потік". Про розслідування, яке проводять Німеччина, Данія та Швеція, відомо мало. Відсутність достовірних висновків породила багато припущень.

О другій годині ночі 26 вересня 2022 року сейсмічні станції в Данії, Швеції та Німеччині зареєстрували слабкі підземні поштовхи. У цей же час співробітники компанії-оператора газопроводу Nord Stream зафіксували різке падіння тиску у 1200-кілометровій газовій трубі, що з'єднує Росію та Німеччину. Коли над Балтійським морем зійшло сонце, з літака в районі данського острова Борнгольм можна було побачити величезні бульбашки газу метану, що піднімаються на поверхню з глибини близько 80 метрів. Потім були нові поштовхи.

Незабаром стало зрозуміло, що на трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" сталися вибухи, внаслідок чого було зруйновано центральний елемент енергетичної інфраструктури Німеччини та Європи. Разом з цією диверсією відголоски війни в Україні, яка на той час вирувала вже добрих сім місяців, докотилися й до Німеччини. А вразливість нафто- та газопроводів, ліній електропередачі та передачі даних, що проходять морським дном, стала очевидною.

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Перші різкі реакції

Хто стоїть за безпрецедентним актом диверсії, досі незрозуміло. Відсутність достовірних висновків породила безліч здогадів, припущень та підозр. Відразу після підривів газопроводів багато хто вважав, що сліди ведуть до Москви. На той час найбільший німецький таблоїд Bild у статті під заголовком "Трубопровідний злочин у Балтійському морі" процитував норвезьких військових, які звинуватили в диверсії Росію. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter (пізніше перейменованому в X): "Масштабний "витік газу" на Nord Stream-1 - це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії проти ЄС".

Реакція офіційних представників Євросоюзу була вкрай різкою. "Будь-яке навмисне порушення діючої енергетичної інфраструктури Європи неприйнятне й спричинить найжорсткіші заходи у відповідь", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після розмови з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен через день після інциденту.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Німеччина, Данія та Швеція розпочали розслідування. Росія зажадала, щоб її представників запросили до участі в ньому, але отримала відмову на тлі підозр, що саме російська влада стояла за атакою на газопроводи. У Москві різко відреагували на таку відповідь: МЗС країни відмовилося визнавати підсумки проведеного без її участі розслідування, а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що розпочаті західними країнами розслідування ставлять за мету покласти провину на Росію.

Про результати розслідування відомо мало. Тим уважніше в Європі стежать за інформацією, яку публікують журналісти, що займаються цією темою.

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Версія Сеймура Херша

У лютому легендарний американський репортер, лауреат Пулітцерівської премії Сеймур Херш опублікував докладне розслідування, у якому стверджував, що за підривом "Північних потоків" стоять спецслужби США, які організували та здійснили диверсію за наказом президента Джо Байдена та за участю ВМФ Норвегії. Багато хто вважає версію Херша щонайменше суперечливою і вказує на те, що вона спирається лише на одне анонімне джерело, яке, як зазначено в розслідуванні, було "безпосередньо знайоме з оперативним плануванням змови" в Білому домі.

Проте Херш навів висловлювання президента Байдена, зроблені ним під час візиту до США канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) на початку лютого 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Байден заявив журналістам: "Якщо Росія вторгнеться, "Північний потік-2" більше не існуватиме. Ми покладемо цьому край".

Раніше з аналогічним коментарем виступила високопоставлена американська дипломатка Вікторія Нуланд. "Якщо Росія вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" так чи інакше не буде введено в дію", - пообіцяла вона. На початку 2023 року Нуланд також не приховувала задоволення щодо того, що газопровід "Північний потік" - тепер "просто купа сміття на дні моря". А її шеф, держсекретар США Ентоні Блінкен, через кілька днів після диверсії говорив про те, що вибухи на "Північних потоках" відкривають "величезну стратегічну можливість покінчити із залежністю від російських енергоносіїв".

Американська дипломатка Вікторія Нуланд Фото: Fadel Senna/AFP/Getty Images

Версія німецьких ЗМІ

У березні 2023 року німецькі телекомпанії ARD, SWR та тижневик Die Zeit повідомили, що німецькому слідству вдалося встановити судно, яке використовувалося для диверсій на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2". Як стверджувалося в матеріалах німецьких ЗМІ, це 15-метрова вітрильна яхта "Андромеда", яку орендувала компанія з Польщі, що належить двом українцям. Судно, як зазначалося в публікації, вийшло до місця актів диверсії 6 вересня 2022 року зі східнонімецького порту Росток, там же на нього завантажили необхідний для проведення операції матеріал, заздалегідь доставлений у порт вантажівкою.

У ході розслідування з'ясувалося, що наступного дня яхта перебувала в німецькій комуні Вік-на-Дарсі, а потім біля данського острова Крістіансе на північний схід від Борнгольма. Судно повернули власнику в неприбраному стані, на столі в каюті яхти слідчі виявили сліди вибухівки - такої ж, що й на дні Балтійського моря.

Диверсійна група, говорилося у матеріалах німецьких видань, складалася з шести осіб: капітана, двох водолазів, двох помічників та лікаря. Для оренди човна та пересування Європою вони використовували підроблені паспорти. Хто є замовником диверсії, на цей момент незрозуміло.

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Дії українського спецназу?

На початку червня в американському виданні The Washington Post з'явилося повідомлення, яке підтверджує цю версію. Газета писала, що європейські й американські спецслужби ще в червні 2022 року знали про плани українського спецназу атакувати "Північні потоки". Інформація спецслужб була досить докладною: у ній мова йшла про команду з шести осіб, водолазів та яхту.

За даними The Washington Post, диверсійна група перебувала під безпосереднім контролем головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного, однак президента України Володимира Зеленського не повідомили про ці плани.

Спільна група з більш ніж 20 журналістів-розслідувачів із німецького журналу Der Spiegel та телеканалу ZDF наприкінці серпня після тривалих досліджень також дійшла висновку, що "сліди ведуть в одному напрямку - в Україну". "Слідчі не знайшли нічого, що доводило б, що за вибухами може стояти Росія або, тим більше, США. Ця версія не підтверджується жодними доказами", - розповів у інтерв'ю DW журналіст Вольф Відманн-Шмідт (Wolf Wiedmann-Schmidt), який входив до складу цієї групи.

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Чи були мотиви в Росії?

Однак у Росії, вважає низка оглядачів, були мотиви своїми руками зруйнувати газопровід: адже влітку 2022 року "Газпром" уже припинив транспортування газу "Північним потоком-1", тим самим, як вони вважають, порушив свої контрактні зобов'язання з постачання. Це відкривало можливості для позовів з боку західних партнерів. Наприклад, клієнтка "Газпрому" - компанія Uniper - ініціювала арбітражний розгляд, вимагаючи відшкодування мільярдних збитків.

Після руйнування трубопроводів у "Газпрому" з'явилася можливість послатися на форс-мажорні обставини, за яких регресні позови втрачають чинність. Однак ця версія передбачає, що Росія взагалі виконуватиме рішення міжнародних судів.

Під час розслідування диверсії в Балтійському морі німецькі правоохоронні органи поки що не отримали доказів того, що вибухи - справа рук російської сторони. Про це у лютому 2023 року розповів генеральний прокурор ФРН Петер Франк (Peter Frank).

Генеральний прокурор ФРН Петер Франк Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

З точки зору міжнародного права - воєнний злочин

За міжнародними законами війни атака на Nord Stream вважається протиправним актом навіть у контексті збройного конфлікту, пояснює DW боннський експерт з міжнародного права Штефан Тальмон (Stefan Talmon). "Газопроводи Nord Stream - це цивільні інфраструктурні проєкти. Згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду, руйнація цивільної інфраструктури не просто порушує міжнародне право, але є воєнним злочином", - зазначає Тальмон. Принаймні якщо буде доведено, що злочин вчинила одна з двох держав, котрі воюють одна з одною, - Росія та Україна.

Якби газові труби підірвала третя держава, пояснює далі професор міжнародного права, "все це не оцінювалося б у межах міжнародного права війни, а було б терористичним актом".

Питання про те, чи дійде справа до суду, залишається відкритим. Німецький канцлер Олаф Шольц виступає за проведення в Німеччині судового розгляду у справі про диверсію на "Північних потоках". Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) сподівається, що федеральний генпрокурор знайде достатньо доказів для пред'явлення обвинувачення винним у цій диверсії.

Але в журналіста-розслідувача Відманна-Шмідта після зустрічі з представниками німецького уряду склалося враження, що офіційний Берлін хоче зам'яти цю тему з огляду на те, що, за однією з версій, до вибухів у Балтійському морі може бути причетна українська сторона. "Вони не можуть просто відмахнутися від такого серйозного злочину. Але вони також не можуть призупинити підтримку України у війні проти Росії. Це не варіант. Тому тут, у Берліні, всі, як можуть, уникають питання про наслідки", - уточнив співрозмовник DW.

Тим часом шведська прокуратура оголосила, що завершить своє розслідування до кінця року. На його результати з нетерпінням чекають у Європі й США.