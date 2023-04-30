Як з Меркель говорили про війну РФ проти України та біженців

"Квитки закінчилися протягом двох днів, і ми отримали щонайменше стільки ж запитів про те, чи немає ще місця або хоч якоїсь можливості потрапити сюди. На жаль, не було", - цими словами розпочав публічну розмову з колишньою канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) у Лейпцизькому драматичному театрі ввечері у суботу, 29 квітня, головний редактор газети Die Zeit Джованні ді Лоренцо (Giovanni di Lorenzo). Незважаючи на суперечки про спадщину ексканцлерки, що загострилися на тлі війни Росії проти України, Меркель у Німеччині люблять. Зал зустрів її гучними оплесками, деякі глядачі навіть встали, а фотографи на кілька хвилин затягнули початок розмови.

Діалог відбувався в межах Лейпцизького книжкового ярмарку, і спершу розмова точилася навколо виданої в листопаді 2021 року книжки "Що ж таке моя країна?" - у ній зібрані кілька промов Меркель. Ексканцлерка розмірковувала про свій східнонімецький бекграунд і згадувала, як відмовилася співпрацювати зі "штазі" (міністерство держбезпеки колишньої НДР. - Ред.), сказавши, що не вміє зберігати секрети. "Тобто, ви базіка?" - підморгнув ді Лоренцо. "Ну так, це так і є", - відповіла Меркель. Ексканцлерка жартувала, журналіст підігравав, зал сміявся.

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Але після пів години обміну люб'язностями головний редактор Die Zeit дедалі більше стискав хватку, ставлячи критичні запитання щодо найсуперечливіших тем періоду правління Анґели Меркель: міграційна криза, залежність від російського газу і політика щодо Росії, яка, зрештою, призвела до війни в Україні - або не змогла їй запобігти.

"Не хотіла тікати" після рішення пустити біженців

"Мені доводилося поратися з політичними ситуаціями, які призвели до розколу думок у Німеччині, - зазначила Меркель, говорячи про міграційну кризу 2015 року. - Коли ви ухвалюєте рішення, як-от щодо біженців - впустити людей, які були на території ЄС, це викликає розбіжності. Однак я не можу через це відкликати рішення, яке ухвалила, ґрунтуючись на людяності та моїй переконаності в правильності".

Вона наголосила, що 2017 року висунула свою кандидатуру на ще один термін у канцлерства здебільшого тому, що не хотіла "утікати після рішення" щодо біженців. Від прямого запитання, чи задоволена вона результатами своєї політики щодо біженців, Меркель ухилилася, сказавши, що задоволена і горда громадянами, які "допомагали в тодішній надзвичайній ситуації".

Меркель про вибір на користь дешевого газу з РФ

Коли мова зайшла про політику Меркель щодо Росії та України, розмова стала ще більш жорсткою. Відповідаючи на закиди щодо залежності Німеччини від російського газу перед війною в Україні, Меркель заявила, що Київ за часів її правління не наполягав на відмові Західної Європи від "блакитного палива" з РФ, а був стурбований збереженням транзиту через українську територію.

"Я б з радістю імпортувала газ із Великобританії, Нідерландів або Норвегії, як ми робили раніше, але вони були більше недоступні. Для нас стояло питання: на третину дорожчий скраплений природний газ (СПГ) або дешевший російський газ", - нагадала вона. Тоді, за словами Меркель, ніхто не хотів інвестувати в СПГ або укладати довгострокові контракти на його постачання, а змінилося це тільки після 24 лютого 2022 року. Забороняти імпорт газу з Росії в період правління Меркель їй "не здавалося правильним". "На сьогоднішнійчас все інакше. Але, звичайно, ми тепер платимо ціну за це", - підсумувала вона.

Чи визнає Меркель помилки?

Чому Меркель не називає помилками рішення, які виявилися постфактум швидше невдалими? "Чесно кажучи, не знаю, чи буде якась заспокійлива функція, якщо я просто скажу щось, але так не вважаю, просто щоб визнати помилку?" - цю відповідь зал зустрів відданими оплесками.

Ексканцлерка додала, що промахи бувають, але "це не ті рішення, над якими я не розмірковувала". "Я дуже довго роздумувала над перспективою членства в НАТО для України і Грузії в 2008 році, разів десять говорила про це з американським президентом, безпосередньо дискутувала з Ніколя Саркозі (президент Франції в 2007-2012 роках. - Ред.). Не можу ж я сказати, що я якось на бігу помилилася. І озираючись назад, я вважаю ту аргументацію зрозумілою і правильною. Те ж саме і з "Північним потоком - 2", - констатувала Меркель.

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Мінські угоди і розмови із Зеленським

Не обійшли Меркель і ді Лоренцо стороною тему Мінських угод. У грудні 2022-го ексканцлерка в інтерв'ю Die Zeit назвала їх "спробою дати час Україні", який та використовувала, щоб "стати сильнішою". Президент РФ Володимир Путін у зв'язку з цим звинуватив Меркель у нещирості, побачивши в цих словах визнання, що "Мінські угоди ніхто не збирався виконувати".

Меркель зі сцени в Лейпцигу продовжила заочну дискусію з президентом РФ і назвала його заяву "інтерпретацією, що свідомо вводить в оману": "Ці угоди були укладені в дусі того, що їх буде дотримано, і їхньою кінцевою метою було відновлення територіальної цілісності України". У наступні роки в Україні "багато чого сталося", зокрема через те, що Путін не настільки серйозно сприйняв Мінські угоди, "як мені того хотілося б", додала ексканцлерка.

Стосунки з українським президентом Володимиром Зеленським Ангела Меркель назвала довірливими. "У мене була довіра до Зеленського, тому що ми дуже відкрито розмовляли одне з одним. Президент Зеленський був критично налаштований до Мінських угод і вважав їх нездійсненними. У цьому наші думки різнилися. Я говорила йому, що це єдине, що в нас є, і ми маємо намагатися працювати в цих рамках".

"Намагалася запобігти ситуації, в яку ми втягнуті Путіним"

Відповіді на запитання безпосередньо про війну в Україні ексканцлерка почала із заяви: "Насамперед, щоб не було непорозумінь, скажу: те, що Путін зробив 24 лютого минулого року, абсолютно неприйнятно, а те, що зараз робить Захід, - правильно". Проте Меркель, як і раніше, вважає, що спроби дипломатичних переговорів із президентом РФ у період до повномасштабної війни були виправдані.

"Свого часу я всіма доступними способами намагалася запобігти нинішній ситуації, в яку ми втягнуті діями Путіна. Те, що це не вдалося, на мій погляд, не доводить того, що не варто було намагатися", - знову зірвала оплески Меркель. Водночас ексканцлерка висловила жаль, що водночас не наполягала на підвищенні видатків Німеччини на оборону до щонайменше двох відсотків ВВП відповідно до цільового показника НАТО: "Можливо, я мала б робити більше в цьому плані". Але слова "помилка" вона знову уникла.

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Чим завершиться війна в Україні, Меркель прогнозувати не взялася. "Щодо цього скажу тільки одне: мені було б важливо, щоб ми не дивилися надто вузько, і якщо хтось, як пан Ішинґер (ексглава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішинґер (Wolfgang Ischinger). - Ред.), каже, що треба подумати про можливість переговорів, не треба одразу шикати. Треба, щоб люди, які занепокоєні тим, як усе завершиться, могли висловитися - не всі вони підіграють Путіну".

Під кінець розмови ді Лоренцо спробував зняти напругу парою заключних запитань, навіть поцікавившись, який у Меркель улюблений витвір мистецтва. Статуя Давида роботи Мікеланджело. І все ж, ідучи зі сцени, Меркель напружено видихнула. Чи то тому, що їй майже дві години довелося віддуватися за свою політику, чи то тому, що ексканцлерка мала ще пів години відчувати народну любов у фойє драмтеатру, підписуючи картки. Проводжав її стоячи вже весь зал.