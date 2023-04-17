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Меркель винагородили найвищою нагородою Німеччини
Фото: Michele Tantussi/REUTERS
ПолітикаНімеччина

Меркель відзначили найвищою нагородою Німеччини

Валерій Сааков | Віталій Кропман
1 год. тому

На церемонії нагородження президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр віддав належне колишній канцлерці як "неперевершеній політикині", яка успішно провела країну через багато криз.

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Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив колишній канцлерці Анґелі Меркель (Angela Merkel) найвищу нагороду Німеччини - Великий хрест у спеціальному виконанні ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Нагородження відбулося у понеділок, 17 квітня, у президентській резиденції - берлінському замку Бельвю.

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На церемонії глава держави віддав належне колишній канцлерці як "неперевершеній політикині", яка успішно провела Німеччину через багато криз. "Ви допомогли нашій країні наново досягти економічного успіху в умовах безпрецедентних викликів", - наголосив Штайнмаєр. Президент також відзначив "надзвичайно довгий термін перебування" колишньої канцлерки на посаді. "Протягом 16 років Ви служили Німеччині - з амбіціями, мудрістю, пристрастю. Протягом 16 довгих років Ви працювали в ім'я свободи та демократії, в ім'я нашої країни та гаразду її народу. Невпинно й іноді на межі своїх фізичних сил", - наголосив глава німецької держави.

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Крім того, за словами Штайнмайєра, за час перебування Меркель при владі трапилося чимало криз та надзвичайних ситуацій, які іноді навіть накладалися одна на одну. Небагато країн пережили цей етап "так само добре, як Федеративна Республіка", - зазначив президент ФРН.

Найвища відзнака Німеччини

Орден "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" з 1951 року "вручається німцям, а також іноземцям, за досягнення у політичній, економічній, соціальній чи інтелектуальній сфері", наголошується у повідомленні канцелярії глави держави. 

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Тоді як понад 260 тисяч людей отримали орден "За заслуги" того чи іншого ступеня, Анґела Меркель стала третьою з політиків і політикинь, кому вручений Великий хрест у спеціальному виконанні. Раніше цією нагородою вшанували першого канцлера післявоєнної Західної Німеччини Конрада Аденауера (Konrad Adenauer) у 1954 році, а також у 1998 році Гельмута Коля (Helmut Kohl), за якого відбулося возз'єднання Німеччини.

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