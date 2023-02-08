Анґелі Меркель вручили премію миру ЮНЕСКО

Премію миру, засновану ЮНЕСКО, ексканцлерці Німеччини Анґелі Меркель присудили за внесок у врегулювання кризи з біженцями в Європі у 2015 році.

Колишній канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) вручили премію миру Фелікса Уфуе-Буаньї, засновану Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Церемонія вручення відбулася у середу, 8 лютого, в Ямусукро - столиці Кот-д'Івуару. На честь першого президента цієї африканської країни і названо нагороду. Ця подія збіглася з відзначенням 50-річчя Фонду дослідження миру імені Фелікса Уфуе-Буаньї, на яке запросили глав держав Африки.

Про приїзд Меркель до столиці Кот-д'Івуару нагадують величезні плакати з її зображенням. Люди на вулицях Ямусукро захоплені Анґелою Меркель. "Я прочитав у газеті, що вона отримає премію миру Фелікса Уфуе-Буаньї. Вона це заслужила, тому що вона - приголомшлива жінка. Вона багато зробила для миру", - каже одна з місцевих жительок в інтерв'ю DW. Інша співрозмовниця додає: "Вона справді дивовижна жінка. Ми б хотіли бути такою, як вона". "Вона була справжньою лідеркою. Вона багато чого досягла. Вона сприяла тому, щоб мігранти опинилися в Європі, і відкрила двері для багатьох тисяч біженців", - хвалить Меркель ще одна городянка.

Читайте також: Коментар: Путін використовує сирійських біженців як зброю

Меркель залишила слід в історії

Ексканцлерка ФРН удостоєна премії ЮНЕСКО за внесок у врегулювання кризи, що виникла в Європі у 2015 році у зв'язку з прибуттям величезної кількості біженців із Сирії, Іраку та Афганістану. Тоді їй вистачило сміливості відкрити свою країну для багатьох тисяч біженців. Фраза Анґели Меркель, виголошена 31 серпня 2015 року: "Ми впораємося", - викликала одночасно і повагу, і критику на адресу тодішньої канцлерки та увійшла в історію. Меркель у той момент дала позитивний сигнал міграційній політиці.

"Усі члени журі були зворушені вашим рішенням від 2015 року прийняти понад мільйон біженців із Сирії, Іраку, Афганістану та Еритреї", - зазначив голова журі, лауреат Нобелівської премії миру 2018 року Деніс Муквеге за день до вручення нагороди. Це урок, який Меркель залишила в історії, підкреслив Муквеге.

Знамените фото - біженець робить селфі з Анґелою Меркель, вересень 2015 року Фото: Sean Gallup/Getty Images

Генеральна секретарка ЮНЕСКО Одрі Азуле також відзначила заслуги Анґели Меркель: "Створювати мир означає відкривати двері для тих, хто страждає. Рішення журі нагадує про те, що прийом мігрантів і наше поводження з ними є головним".

Читайте також: Що більше турбує європейців - еміграція чи імміграція?

Премію Фелікса Уфуе-Буаньї щорічно присуджують із 1991 року інституціям та організаціям, які зробили істотний внесок у захист прав людини, а також у збереження та підтримання миру. Першими її було удостоєно борця проти апартеїду Нельсона Манделу і тодішнього президента ПАР Віллема де Клерка. Серед лауреатів, які отримують 150 тисяч доларів і золоту медаль - іспанський король Хуан Карлос, колишній президент США Джиммі Картер, експрезидент Франції Франсуа Олланд та інші.