 Коментар: Путін використовує сирійських біженців як зброю | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 11.07.2022

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Світ

Коментар: Путін використовує сирійських біженців як зброю

Своєю відмовою пропустити допомогу через пункт пропуску Баб-ель-Хава Путін провокує нову хвилю масової міграції сирійців до Туреччини та ЄС. Це чергове зловживання людьми у власних інтересах, пише Керстен Кніпп.

Табір біженців поблизу Ідліба. Незабаром регіон залишиться без гумдопомоги

Табір біженців поблизу Ідліба. Незабаром регіон залишиться без гумдопомоги

Тепер вже відомо офіційно: Росія відмовляється подовжувати програму допомоги для Сирії. Якщо сторонам так і не вдасться досягти згоди в кулуарах ООН, то міжнародна допомога найближчим часом перестане надходити до охопленої війною країни через Баб аль-Хава поблизу турецького міста Іскендерун - єдиний пункт пропуску, що ще функціонує. Близько чотирьох мільйонів осіб на півночі країни, яких досі забезпечували найнеобхіднішим, повинні будуть шукати допомоги деінде. Як саме - невідомо. Чи цікавить це президента Володимира Путіна? З огляду на його напад на Україну можна припустити, що ні.

Таким чином, чотирьом мільйонам сирійців у планах Путіна відводиться роль пішаків. Аргумент Росії про те, що доставки має контролювати уряд Сирії, є цинічним з огляду на те, що сирійський режим несе відповідальність за сотні тисяч загиблих протягом останніх одинадцяти років, мільйони вигнанців та біженців, камери тортур та за всіх тих, кого у них було замордовано.

Оглядач DW Керстен Кніпп

Оглядач DW Керстен Кніпп

Все це не дуже цікавить Путіна. Він, як і президент Сирії Башар аль-Асад, боїться демократії та свободи як альтернативи своїй автократичній моделі. Тож один воєнний злочинець підтримує іншого. Асад віддячив Путіну за попередню підтримку: на початку березня на Генасамблеї ООН Сирія проголосувала проти заклику припинити напад Росії на Україну. Наприкінці червня Сирія також була першою країною, яка визнала суверенними державами сепаратистські утворення в українському Луганську та Донецьку.

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Путін провокує масову міграцію до ЄС?

Хоча ніхто в Кремлі про це не заявляв, але підозра напрошується сама собою: Путін може розглядати припинення доставки допомоги як спосіб тиску, принаймні на країни ЄС і Туреччину. Бо що роблять люди, наражаючись на можливий голод? Вони тікають туди, де можуть розраховувати на допомогу. Нині у змозі її надати, можливо, Туреччина, але передусім це країни ЄС.

Гуманітарний вантаж у пункті пропуску Баб аль-Хава, січень 2022

Гуманітарний вантаж у пункті пропуску Баб аль-Хава, січень 2022

Мільйони нових біженців - це кошмарний сценарій для Туреччини, яка страждає від високої інфляції, а також для держав ЄС, які багато в чому постраждали від війни в Україні та співпраця яких у питанні біженців відбувається дуже туго. Прийняти біженців у 2015-му та наступних роках, можливо, ще вдалося, але подальший насув може мати руйнівні політичні наслідки, перш за все через очікуване посилення досі відносно обмежених у впливі правих популістських партій.

Їхнє посилення стане найкращою новиною з Європи для Путіна. Адже керівництво цих сил має дивне захоплення політикою Кремля, яке зчитується у слабко завуальованих заявах про розуміння лінії Москви.

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Необхідна реформа Ради Безпеки ООН

Блокування доставки гуманітарної допомоги через Баб-ель-Хава - це щонайменше перша погроза. За нею можуть піти й інші. Наприклад, у Лівії, де Росія, якби захотіла, також могла б спровокувати подальші заворушення та створити небезпеку, яку відчують у найгіршому випадку далеко за межами цієї країни. У випадку міграції з Північної Африки тиск на ЄС також буде ще більшим, ніж він є й без того.

Путінська політика насильства має катастрофічні наслідки. Також і для дипломатії, як зараз, знову, можна бачити у Раді Безпеки ООН. З точки зору правових держав, зміни є критично необхідними - Рада Безпеки має бути реформована. Неприпустимо, щоби деспот нав'язував світові свою волю, свою політику і свій цинізм.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 02:05

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  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Перша зупинка

    За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

  • Майже порожнє місто на півночі Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    У місті лише чоловіки

    У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    "Ми все втратили"

    Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

  • Біженці в Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженці в Телль-Тамері

    Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

  • Гуманітарна допомога для біженців в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Допомога місцевих НДО

    Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженцям не вистачає продовольства

    Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

  • Школа в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Школи стали притулком для біженців

    Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Без води і світла

    50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Ситуація у лікарнях

    Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

  • Руїни церкви Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Життя серед руїн

    У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.

    Автор: Наталія Позднякова


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Докладно

Табір біженців поблизу Ідліба. Незабаром регіон залишиться без гумдопомоги

Путін використовує сирійських біженців як зброю

Путін провокує нову хвилю масової міграції сирійців до Туреччини та ЄС, пише Керстен Кніпп  

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