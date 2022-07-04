 Інфляція у Туреччині сягнула 79 відсотків | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.07.2022

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Економіка

Інфляція у Туреччині сягнула 79 відсотків

Найшвидше в Туреччині дорожчають транспорт та продукти. Опозиція звинувачує уряд у прикрашанні ситуації з дорожнечею.

В турецькому супермаркеті

В турецькому супермаркеті

У Туреччині триває стрімке зростання інфляції - у червні цей показник збільшився до 78,62 відсотка у порівнянні з червнем 2021 року, повідомило національне статистичне відомство у понеділок, 4 липня. У травні інфляція у Туреччині складала 74 відсотки. Особливо сильно подорожчали транспорт та продовольство. Закупівельні ціни у річному вирахуванні зросли майже на 138 відсотків (плюс 6,8 відсотка порівняно з травнем).

Опозиція звинуватила уряд в Анкарі у прикрашанні статистики. За її даними, інфляція в Туреччині значно вища. Центр дослідження інфляції Enag, який базується в Стамбулі, повідомив, що в річному обчисленні життя в Туреччині в червні подорожчало на 175,55 відсотка.

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Причини зростання інфляції

Інфляція в Туреччині зростає з низки причин. Вже давно підвищенню цін сприяє слабка національна валюта ліра, оскільки дорожчають імпортні товари. Зростають і ціни на енергоносії, зокрема, на тлі російської збройної агресії в Україні. Експерти також вважають, що Центробанк Туреччини недостатньо рішуче бореться із високою інфляцією. Фактично регулятор із минулого літа навіть послабив монетарну політику.

Економісти вважають, що підвищення процентних ставок могло б стримувати зростання інфляції. Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що саме високі банківські відсотки є причиною інфляції. Центробанк слідує лінії Ердогана і тому відмовляється від підвищення ставок. Із січня ключова ставка у Туреччині складає 14 відсотків.

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