Туреччина заблокувала сайт DW

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Вища рада Туреччини з питань радіо та телебачення вимагає від іноземних ЗМІ отримувати ліцензію на інтернет-мовлення. DW вважає, що цей крок дозволить Анкарі цензурувати контент.
Сайт медіакомпанії Deutsche Welle заблокували ввечері 30 червня у Туреччині. Відповідне рішення виніс суд в Анкарі, пояснив представник правління Вищої ради Туреччини з питань радіо та телебачення (RTÜK).
Заблоковані сайти DW усіма 32 мовами, включно з турецькою. Компанія планує оскаржити позицію турецької сторони у суді.
Крім DW, заблокували також "Голос Америки".
У лютому RTÜK закликала іноземних мовників подати заявку на отримання ліцензії на інтернет-мовлення відповідно до закону про ЗМІ від 2019 року. Deutsche Welle та "Голос Америки" оголосили, що не подаватимуть заявки.
За оцінкою DW, це "дозволило би турецькому уряду цензурувати редакційний контент" і було би "неприйнятним для незалежного ЗМІ". Позиція компанії була викладена "у великому листуванні та навіть в особистій розмові з головою" турецького регулятора, наголосив генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg). "Наприклад, ЗМІ, ліцензовані в Туреччині, зобов'язані видалити онлайн-контент, який RTÜK вважає неприйнятним. Це просто неприйнятно для незалежного мовника", - пояснив він.
Німецька спілка журналістів (DJV) закликала турецьку сторону негайно скасувати заходи щодо Deutsche Welle. "Заборона DW не може бути пояснена нічим, крім явного свавілля автократії (президента Туреччини Реджепа Таїпа. - Ред.) Ердогана", - заявив глава DJV Франк Ібераль (Frank Überall). Жителям Туреччини необхідно знову надати можливість доступу до незалежної журналістики, наголосив він.
В останні роки Туреччина посилила контроль за ЗМІ. RTÜK має право вимагати від ліцензованих ЗМІ видаляти онлайн-контент, який вважає неприйнятним. Близько 90 відсотків основних ЗМІ у країні нині пов'язані з державою, зазначає агентство Reuters.
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