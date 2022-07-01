Туреччина заблокувала сайт DW

Сайт медіакомпанії Deutsche Welle заблокували ввечері 30 червня у Туреччині. Відповідне рішення виніс суд в Анкарі, пояснив представник правління Вищої ради Туреччини з питань радіо та телебачення (RTÜK).

Заблоковані сайти DW усіма 32 мовами, включно з турецькою. Компанія планує оскаржити позицію турецької сторони у суді.

Крім DW, заблокували також "Голос Америки".

Вимога Туреччини

У лютому RTÜK закликала іноземних мовників подати заявку на отримання ліцензії на інтернет-мовлення відповідно до закону про ЗМІ від 2019 року. Deutsche Welle та "Голос Америки" оголосили, що не подаватимуть заявки.

За оцінкою DW, це "дозволило би турецькому уряду цензурувати редакційний контент" і було би "неприйнятним для незалежного ЗМІ". Позиція компанії була викладена "у великому листуванні та навіть в особистій розмові з головою" турецького регулятора, наголосив генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg). "Наприклад, ЗМІ, ліцензовані в Туреччині, зобов'язані видалити онлайн-контент, який RTÜK вважає неприйнятним. Це просто неприйнятно для незалежного мовника", - пояснив він.

Реакція Німецької спілки журналістів

Німецька спілка журналістів (DJV) закликала турецьку сторону негайно скасувати заходи щодо Deutsche Welle. "Заборона DW не може бути пояснена нічим, крім явного свавілля автократії (президента Туреччини Реджепа Таїпа. - Ред.) Ердогана", - заявив глава DJV Франк Ібераль (Frank Überall). Жителям Туреччини необхідно знову надати можливість доступу до незалежної журналістики, наголосив він.

В останні роки Туреччина посилила контроль за ЗМІ. RTÜK має право вимагати від ліцензованих ЗМІ видаляти онлайн-контент, який вважає неприйнятним. Близько 90 відсотків основних ЗМІ у країні нині пов'язані з державою, зазначає агентство Reuters.

Читайте також: Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги

Дивитись відео 02:24 ЗМІ в Туреччині: між самоцензурою та втратою професії (16.05.2017)