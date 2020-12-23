 ЄС різко розкритикував вирок турецького суду журналісту Джану Дюндару | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2020

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ЄС різко розкритикував вирок турецького суду журналісту Джану Дюндару

Вирок турецького суду щодо журналіста Джана Дюндара суперечить закликам Євросоюзу до турецької влади стосовно покращення ситуації з дотриманням основоположних прав людини, кажуть у Брюсселі.

Журналіст Джан Дюндар

Журналіста Джана Дюндара засудили в Туреччині до 27 років ув'язнення

Європейський Союз (ЄС) піддав різкій критиці нещодавній вирок турецького суду  щодо колишнього головного редактора турецької газети Cumhuriyet Джана Дюндара, який із 2016 року проживає в Німеччині. Дюндара засудили до 27 років ув'язнення. У заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 25 грудня, на сайті зовнішньополітичної служби ЄС, наголошується, що цей вирок суперечить закликам Євросоюзу до турецької влади стосовно дотримання приципу верховенства права та основоположних прав людини.

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У заяві вказується, що ЄС "неодноразово висловлював свою серйозну стурбованість" через "тривалий негативний розвиток" у таких сферах як "верховенство права, основоположні права людини і судова система в Туреччині". У зовнішньополітичній службі ЄС нагадали, що не раз закликали турецьку владу в пріритетному порядку усунути наявні недоліки у цих сферах.

Натомість нещодавній вирок журналісту Джану Дюндару "за його основоположне право на свободу висловлення думки, а також тривале досудове утримання під вартою Османа Кавали, на жаль, свідчать про рух у зворотному напрямку", наголошується в заяві.

"Як країні-кандидату на вступ до ЄС та давньому члену Ради Європи Туреччині необхідно терміново домогтися конкретного і сталого прогресу в сфері дотримання основоположних прав людини, що є наріжним каменем відносин між ЄС і Туреччиною", - наголошується в заяві. Останнє означає на практиці "виконання турецькими судовими органами рішень Європейського суду з прав людини і негайне звільнення Османа Кавали та Селахеттіна Демірташа", йдеться в заяві.

Нагадаємо, 23 грудня суд у Стамбулі засудив до 27 років ув'язнення колишнього головного редактора турецької газети Cumhuriyet Джана Дюндара. Його визнали винним у сприянні терористичному угрупованню та шпигунстві.

Осман Кавала - відомий турецький меценат, котрого в 2018 році турецький президент Реджеп Таїп Ердоган звинуватив у зв'язках з відомим американським інвестором та філантропом Джорджем Соросом. У грудні 2019 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про негайне звільнення Кавали, однак турецький уряд тоді проігнорував цей вердикт. 18 лютого 2020 року Кавалу знову затримали після ухваленого виправдувального вироку судом.

Селахеттін Демірташ - колишній лідер опозиційної до Ердогана прокурдської "Демократичної партії народів" (ДПН) - був  заарештований у 2016 році.

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