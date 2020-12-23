ЄС різко розкритикував вирок турецького суду журналісту Джану Дюндару

Європейський Союз (ЄС) піддав різкій критиці нещодавній вирок турецького суду щодо колишнього головного редактора турецької газети Cumhuriyet Джана Дюндара, який із 2016 року проживає в Німеччині. Дюндара засудили до 27 років ув'язнення. У заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 25 грудня, на сайті зовнішньополітичної служби ЄС, наголошується, що цей вирок суперечить закликам Євросоюзу до турецької влади стосовно дотримання приципу верховенства права та основоположних прав людини.

Читайте також: Переслідування журналістів у Туреччині: туманна справа проти Cumhuriyet

У заяві вказується, що ЄС "неодноразово висловлював свою серйозну стурбованість" через "тривалий негативний розвиток" у таких сферах як "верховенство права, основоположні права людини і судова система в Туреччині". У зовнішньополітичній службі ЄС нагадали, що не раз закликали турецьку владу в пріритетному порядку усунути наявні недоліки у цих сферах.

Натомість нещодавній вирок журналісту Джану Дюндару "за його основоположне право на свободу висловлення думки, а також тривале досудове утримання під вартою Османа Кавали, на жаль, свідчать про рух у зворотному напрямку", наголошується в заяві.

"Як країні-кандидату на вступ до ЄС та давньому члену Ради Європи Туреччині необхідно терміново домогтися конкретного і сталого прогресу в сфері дотримання основоположних прав людини, що є наріжним каменем відносин між ЄС і Туреччиною", - наголошується в заяві. Останнє означає на практиці "виконання турецькими судовими органами рішень Європейського суду з прав людини і негайне звільнення Османа Кавали та Селахеттіна Демірташа", йдеться в заяві.

Нагадаємо, 23 грудня суд у Стамбулі засудив до 27 років ув'язнення колишнього головного редактора турецької газети Cumhuriyet Джана Дюндара. Його визнали винним у сприянні терористичному угрупованню та шпигунстві.

Осман Кавала - відомий турецький меценат, котрого в 2018 році турецький президент Реджеп Таїп Ердоган звинуватив у зв'язках з відомим американським інвестором та філантропом Джорджем Соросом. У грудні 2019 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про негайне звільнення Кавали, однак турецький уряд тоді проігнорував цей вердикт. 18 лютого 2020 року Кавалу знову затримали після ухваленого виправдувального вироку судом.

Селахеттін Демірташ - колишній лідер опозиційної до Ердогана прокурдської "Демократичної партії народів" (ДПН) - був заарештований у 2016 році.

Дивитись відео 02:48 Поділитись Суд над турецькими журналістами Cumhuriyet: погляд з екзилу (24.07.2017) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/2h3tv Суд над турецькими журналістами Cumhuriyet: погляд з екзилу (24.07.2017)