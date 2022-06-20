GMF: гендиректор DW заявив про особливу відповідальність ЗМІ на тлі війни

На журналістах лежить особлива відповідальність у зв'язку із війною Росії проти України, упевнений генеральний директор Deutsche Welle (DW) Петер Лімбурґ (Peter Limbourg). Зараз - один із історичних моментів, "коли журналісти можуть довести свою значущість", заявив він на відкритті медіаконференції Global Media Forum у Бонні у понеділок, 20 червня.

Співробітники ЗМІ не в змозі покласти край війні Росії проти України, але вони можуть зробити свій внесок у її сприйняття, наголосив Лімбурґ.

Читайте також: Пулітцерівська премія відзначила всіх українських журналістів

Гендиректор DW висловив сподівання, що журналісти медіакомпанії, які після закриття московського корпункту переїхали до Риги, колись зможуть відновити діяльність у Росії. На думку Лімбурґа, їхній роботі приділяється більше уваги, оскільки все більше людей у ​​Росії розуміють, який саме контент російські ЗМІ нині поширюють.

Нобелівська лауреатка: Журналістика програє ненависті та брехні

Виступаючи на відкритті форуму, лауреатка Нобелівської премії миру, філіппінська журналістка Марія Ресса зазначила, що журналістика у наш час програє конспірологічним міфам, ненависті та брехні. "Ми всі перебуваємо в кризі, - попередила Ресса. - Не думайте, що ця проблема зачіпає лише Філіппіни - або лише Бразилію чи Кенію".

Читайте також: Журналісти, які працювали в Маріуполі, отримають премію DW "За свободу слова"

Держміністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот (Claudia Roth) торкнулася теми боротьби між демократією та авторитарними силами, наголосивши, що в минулому це протистояння недооцінювалося. Нині, за її словами, необхідні надзвичайні зусилля для зміцнення вільних ЗМІ.

У роботі дводенного Global Media Forum, присвяченого обговоренню майбутнього журналістики, візьмуть участь понад 2000 учасників із 120 країн. Вперше після пандемії COVID-19 медіафорум, який організовує DW, проходить у колишній столиці ФРН у звичайному форматі, а не онлайн.