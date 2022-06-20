 GMF: гендиректор DW заявив про особливу відповідальність ЗМІ на тлі війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2022

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Новини

GMF: гендиректор DW заявив про особливу відповідальність ЗМІ на тлі війни

Відкриваючи медіафорум GMF, гендиректор DW Лімбурґ заявив про історичний момент для журналістів у зв'язку з війною РФ проти України, коли вони можуть довести свою значущість.

Гендиректор DW Петер Лімбурґ на відкритті GMF у Бонні

Гендиректор DW Петер Лімбурґ на відкритті GMF у Бонні

На журналістах лежить особлива відповідальність у зв'язку із війною Росії проти України, упевнений генеральний директор Deutsche Welle (DW) Петер Лімбурґ (Peter Limbourg). Зараз - один із історичних моментів, "коли журналісти можуть довести свою значущість", заявив він на відкритті медіаконференції Global Media Forum у Бонні у понеділок, 20 червня.

Співробітники ЗМІ не в змозі покласти край війні Росії проти України, але вони можуть зробити свій внесок у її сприйняття, наголосив Лімбурґ.

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Гендиректор DW висловив сподівання, що журналісти медіакомпанії, які після закриття московського корпункту переїхали до Риги, колись зможуть відновити діяльність у Росії. На думку Лімбурґа, їхній роботі приділяється більше уваги, оскільки все більше людей у ​​Росії розуміють, який саме контент російські ЗМІ нині поширюють.

Нобелівська лауреатка: Журналістика програє ненависті та брехні

Виступаючи на відкритті форуму, лауреатка Нобелівської премії миру, філіппінська журналістка Марія Ресса зазначила, що журналістика у наш час програє конспірологічним міфам, ненависті та брехні. "Ми всі перебуваємо в кризі, - попередила Ресса. - Не думайте, що ця проблема зачіпає лише Філіппіни - або лише Бразилію чи Кенію".

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Держміністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот (Claudia Roth) торкнулася теми боротьби між демократією та авторитарними силами, наголосивши, що в минулому це протистояння недооцінювалося. Нині, за її словами, необхідні надзвичайні зусилля для зміцнення вільних ЗМІ.

У роботі дводенного Global Media Forum, присвяченого обговоренню майбутнього журналістики, візьмуть участь понад 2000 учасників із 120 країн. Вперше після пандемії COVID-19 медіафорум, який організовує DW, проходить у колишній столиці ФРН у звичайному форматі, а не онлайн.

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