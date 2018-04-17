Ердоган назвав соціальні мережі загрозою для демократії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав соціальні мережі однією з головних загроз демократії. Відповідну заяву він зробив у суботу, 11 грудня, у відеозверненні під час конференції з комунікацій у Стамбулі.

"Соціальні мережі, які на момент своєї появи називалися символом свободи, перетворилися на одне з основних джерел загрози сьогоднішній демократії", - цитує Ердогана агентство AP.

Тому, за його словами, влада Туреччини намагається захистити людей, особливо вразливі верстви суспільства, від "брехні та дезінформації". Він запевнив також, що влада країни це робить, "не порушуючи права громадян на отримання точної та неупередженої інформації".

Новий закон проти дезінформації

Зазначається, що уряд Ердогана планує ухвалити закон, який криміналізує поширення фейкових новин та дезінформації в інтернеті. Також документ передбачає створення органу, який регулюватиме діяльність соціальних мереж.

Читайте також: Трамп подав до суду на соцмережі за блокування його акаунтів

Запропоновані зміни можуть посилити обмеження свободи слова, зазначають правозахисники. Звіт Freedom House про свободу в мережі, опублікований у вересні, охарактеризував Туреччину як "невільну" у цьому віднрошенні країну. Зокрема, через видалення контенту з критикою уряду та судове переслідування людей, які публікують "небажані" коментарі в соціальних мережах.

Нагадаємо, торік в Туреччина ухвалили закон, який зобов'язав платформи соціальних мереж, у яких понад мільйон користувачів, мати законного представника та зберігати дані в країні. За невиконання вимог онлайн-компаніям передбачені штрафи, блокування реклами і скорочення пропускної здатності інтернету до 90 відсотків, що фактично призведе до блокування доступу.

Після цього великі соціальні мережі, включаючи Facebook, YouTube та Twitter, відкрили офіси в Туреччині.