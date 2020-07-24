В Туреччині схвалили закон про посилення контролю за соцмережами

Парламент Туреччини в середу, 29 липня, підтримав законопроєкт, який посилює вимоги до діяльності в країні соціальних мереж та інформаційних сайтів.

Закон зобов'язує компанії, що володіють соціальними мережами, призначати свого представника в самій Туреччині, який нестиме відповідальність за контент. За порушення цього положення передбачені штрафи й обмеження доступу до соціальної мережі на території країни. Також закон вимагає, щоб компанії зберігали всі особисті дані турецьких користувачів на території самої Туреччини, повідомляє агенція Reuters.

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Також документ встановлює надзвичайно короткий термін, протягом якого необхідно видалити певний контент або запис. За невиконання вимоги в належний час онлайн-компаніям загрожують штрафи, блокування реклами і скорочення пропускної здатності інтернету до 90 відсотків, що фактично призведе до блокування доступу.

Розгляд законопроєкту, вперше запропонованого в квітні цього року, був прискорений після заклику президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 1 липня розібратися з "платформами, які не підходять нашій країні".

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"Їх треба заборонити, взяти під контроль", - заявив тоді Ердоган. Як повідомляла Al-Jazeera, приводом до обурення Ердогана став інцидент із його донькою Есрою та зятем Бератом Албайраками, який є міністром фінансів Туреччини. У Twitter пара оголосила про народження четвертої дитини, після чого в коментарях дописувачі в грубій формі цікавилися її батьківством.

ООН: Ці норми порушують права людини

Представниця Управління верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл на брифінгу в Женеві 28 липня завила, що в ООН стурбовані нормами, спрямованими на посилення контролю над соціальними мережами.

"Незалежна преса в Туреччині і так перебуває під загрозою, - сказала вона. - Пандемія COVID-19 ще більше погіршила ситуацію. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ, у травні поточного року щонайменше 510 осіб перебували у в'язниці за звинуваченнями у публікації "безпідставних" і "провокаційних" постів у соціальних ЗМІ".

За словами представниці ООН, блокування вебсайтів і обмеження доступу до них порушують право на свободу висловлювань, а вимога зберігати всі особисті дані турецьких користувачів на території самої Туреччини позбавляють права зберігати анонімність.