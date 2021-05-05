Трамп подав до суду на соцмережі за блокування його акаунтів
Експрезидент США Дональд Трамп вирішив судитися з Facebook, Google і Twitter. Він звинувачує їх у тому, що вони займаються "ганебною цензурою американського народу".
Дональд Трамп під час промови в Trump National Golf Club у Бедмінстері, 7 липня 2021 року
Колишній президент США Дональд Трамп заявив у середу, 7 липня, що подав до суду позови проти трьох технологічних компаній - Facebook, Google і Twitter, а також проти їхніх генеральних директорів за блокування його акаунтів в соціальних мережах. Всі три скарги подані до окружного суду в штаті Флорида, повідомляє інформагенція AP.
У цих позовних вимогах Трамп просить суд зобов'язати відповідачів розблокувати його акаунти в соціальних мережах. Крім того, він вимагає негайно зупинити "незаконну ганебну цензуру американського народу", яка, на думку експрезидента США, здійснюється соцмережами. Дональд Трамп наголосив, що не розраховує на мирову угоду, але сподівається, що процес стане переломним для всієї країни.
Акаунти Трампа в Facebook, Instagram, YouTube (належить Google) і Twitter були заблоковані в січні 2021 року, після того як його прихильники, незадоволені результатами президентських виборів, увірвалися в будівлю Капітолія. Керівництво соцмереж вирішило, що Трамп своїми повідомленнями підбурював прихильників до цих дій. У Twitter його акаунт було заблоковано безстроково, а у Facebook призупинили роботу акаунтів на два роки.
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