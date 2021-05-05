Трамп: Соцмережі мають заплатити політичну ціну за блокування акаунтів

Експрезидент США Дональд Трамп вважає, що соціальні мережі "мають заплатити політичну ціну" за блокування його акаунтів. Так колишній глава Білого дому прокоментував у середу, 5 травня, рішення наглядової ради американської інтернет-компанії Facebook залишити чинним блокування акаунту Трампа у цій соцмережі.

"Те, що зробили Facebook, Twitter та Google є цілковитою ганьбою для нашої країни", - написав Трамп у своєму блозі.

Говорячи про дії інтернет-компаній щодо нього Трамп зазначив: "Президента Сполучених Штатів позбавили свободи слова". Так само колишній глава Білого дому переконаний, що інтернет-компаніям, котрі запровадили обмеження щодо нього, "ніколи більше не можна дозволяти руйнувати й псувати наш виборчий процес".

Нагадаємо, раніше цього дня незалежна наглядова рада інтернет-компанії Facebook залишила чинним запроваджене раніше блокування акаунту Трампа в соцмережі Facebook, а також його профілю в сервісі Instagram.

Як повідомлялося, після того, як Дональда Трампа звинуватили в підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію у Вашингтоні, його акаунти та сторінки в соцмережах було заблоковано. Трампу обмежили доступ зокрема такі сервіси як Twitter, Facebook і відеоплатформа YouTube.

Twitter заблокував політика на невизначений термін. YouTube натомість заявив, що планує розблокувати його профіль, коли спаде ризик насильства, нагадує інформагенція dpa.

4 травня Трамп запустив свою власну сторінку в блозі, що візуально схожий на Твіттер, але містить тільки повідомлення від Трампа.

Читайте також: Блокування в соцмережах: куди тікають прихильники Трампа з Facebook і Twitter