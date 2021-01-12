Facebook залишив акаунт Трампа заблокованим

Незалежна наглядова рада американської інтернет-компанії Facebook залишила в силі запроваджену в січні 2021 року заборону на доступ експрезидента США Дональда Трампа до сервісів компанії. Про це Facebook повідомив в середу, 5 травня.

"Рада залишила чинним рішення Facebook від 7 січня 2021 року про обмеження доступу тодішнього президента Дональда Трампа до розміщення контенту на його сторінці в Facebook і акаунті в Instagram", - йдеться в заяві.

Утім, рішення про безстрокові санкції щодо колишнього американського лідера є "недоречним" і має бути переглянуте протягом шести місяців, постановила незалежна наглядова рада компанії.

Нагадаємо, після того, як Дональда Трампа звинуватили в підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію у Вашингтоні, його акаунти та сторінки в соцмережах було заблоковано. Трампу обмежили доступ зокрема такі сервіси як Twitter, Facebook і відеоплатформа YouTube.

Twitter заблокував політика на невизначений термін. YouTube натомість заявив, що планує розблокувати його профіль, коли спаде ризик насильства, нагадує інформагенція dpa.

Як повідомлялося, 4 травня Трамп запустив свою власну сторінку в блозі, що візуально схожий на Твіттер, але містить тільки повідомлення від Трампа.

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