 Пентагон зупиняє будівництво стіни на кордоні з Мексикою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2021

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Новини

Пентагон зупиняє будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Проєкти Дональда Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою на гроші міністерства оборони США зупинені. Джо Байден раніше підписав указ про припинення робіт.

Пентагон зупиняє будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Американсько-мексиканський кордон поблизу Ель-Пасо у Техасі

Адміністрація президента США Джо Байдена зупиняє роботи зі зведення стіни на кордоні з Мексикою, які були оплачені з військового бюджету. Про це в п'ятницю, 30 квітня, повідомив представник Пентагону Джамал Браун.

"Міністерство оборони продовжує скасовувати всі проєкти будівництва прикордонних загороджень, оплачені за рахунок коштів, спочатку призначених для інших військових місій і функцій, таких як школи для дітей військовослужбовців, закордонні проєкти військового будівництва в країнах-партнерах, а також обладнання Національної гвардії і резерву", - наводить телеканал NBC слова Брауна.

Водночас поки не уточювалося, чи будуть також припинені роботи зі зведення стіни на кордоні, які оплачуються з інших бюджетів, наприклад коштом міністерства внутрішньої безпеки США.

Стіна Трампа на кордоні з Мексикою

Адміністрація попереднього президента США Дональда Трампа збільшила витрати на будівництво стіни на американсько-мексиканському кордоні за рахунок грошей з військового бюджету після того, як Конгрес відмовив у виділенні коштів на проєкт.

Однак новий президент США Джо Байден після набуття повноважень підписав указ, який зупиняє будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Цим документом він скасував режим надзвичайної ситуації в регіоні, який дозволяв адміністрації Трампа перенаправляти на зведення стіни гроші з бюджетів різних міністерств.

  • Екскаватор на кордоні США з Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Трамп розбирається у будівництві

    "Я збудую великий мур уздовж нашого кордону на півдні - ніхто не будує мури краще за мене. Мексика профінансує цю стіну", - заявив майбутній президент США під час передвиборчої кампанії. Досі він будував передусім багатоповерхівки та готелі.Мур на кордоні - перший пункт з десяти у його плані щодо міграційної політики.

  • Огорожа на кордоні між США та Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Кінець у нікуди

    Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів, причому на близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби.

  • Огорожа на кордоні США і Мексики (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Нездоланний сталевий гігант

    Кількість нелегальних мігрантів сягає приблизно 350 тисяч щороку - значна частина походить з Мексики. У США нелегали живуть "у тіні". Деяких мексиканців приймають та терплять, але їхні родини не отримують візи. Послуги нелегальних перевізників для більшості надто дорогі. Мігранти мріють про краще життя, роботу та більше грошей для їхніх сімей.

  • Паркан на кордоні США з Мексикою (Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Лише маленький дотик

    Сім'ї залишаються розділеними - обійняти рідних неможливо. Іноді лише вдається просунути руку через щілину в огорожі. Надія скоро побачитися у США вмирає після обрання президентом Дональда Трампа.

  • Правоохоронець патрулює на кордоні США з Мексикою (Фото: AP)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Від протекціонізму до упереджень

    "Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців. Незважаючи на погрози, мексиканці все одно наважуються на небезпечні подорожі до США.

  • Хрести на кордоні США та Мексики. (Фото: Reuters/D.A. Garcia )

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Пустеля, кордон і назад

    Для деяких мексиканців мрія завершується на кордоні - вони опиняються за ґратами. Іншим доводиться платити життям. Медіа критикують, правоохоронці стріляють через кордон по території Мексики. Шість непричетних мексиканців було вбито, відповідальних не покарано. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.

  • Огорожа на кордоні Мексики зі США (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    З гвинтівкою проти небажаних гостей

    Американських фермер Джим Чілтон охороняє свою територію. Його ферма площею 200 тисяч квадратних метрів розташована на південному сході штату Аризона та межує безпосередньо з Мексикою. Між ними - лише колючий дріт. Чілтон відчуває себе відповідальним за безпеку у цьому місці і за потреби готовий задіяти свою гвинтівку.

  • Кордон між Мексикою та США на березі Тихого океану (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Курйозний кінець

    "Мур-тортілья" - так, дещо зневажливо, називають частину огорожі завдовжки 22,5 кілометра між прикордонним переходом "Отай-Меса", що у Сан-Дієго (Каліфорнія), та Тихим океаном.

    Автор: Сабріна Пабст, Наталія Соколовська


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