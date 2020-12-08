Пентагон зупиняє будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Адміністрація президента США Джо Байдена зупиняє роботи зі зведення стіни на кордоні з Мексикою, які були оплачені з військового бюджету. Про це в п'ятницю, 30 квітня, повідомив представник Пентагону Джамал Браун.

"Міністерство оборони продовжує скасовувати всі проєкти будівництва прикордонних загороджень, оплачені за рахунок коштів, спочатку призначених для інших військових місій і функцій, таких як школи для дітей військовослужбовців, закордонні проєкти військового будівництва в країнах-партнерах, а також обладнання Національної гвардії і резерву", - наводить телеканал NBC слова Брауна.

Водночас поки не уточювалося, чи будуть також припинені роботи зі зведення стіни на кордоні, які оплачуються з інших бюджетів, наприклад коштом міністерства внутрішньої безпеки США.

Стіна Трампа на кордоні з Мексикою

Адміністрація попереднього президента США Дональда Трампа збільшила витрати на будівництво стіни на американсько-мексиканському кордоні за рахунок грошей з військового бюджету після того, як Конгрес відмовив у виділенні коштів на проєкт.

Однак новий президент США Джо Байден після набуття повноважень підписав указ, який зупиняє будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Цим документом він скасував режим надзвичайної ситуації в регіоні, який дозволяв адміністрації Трампа перенаправляти на зведення стіни гроші з бюджетів різних міністерств.