 Коментар: Соціальні мережі: витягнути штекер - це не відповідь | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 12.01.2021

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Світ

Коментар: Соціальні мережі: витягнути штекер - це не відповідь

Twitter та Facebook заблокували аккаунти Дональда Трампа. Корпорації хочуть лише уникнути відповідальності. Ми не можемо цього допустити, вважає головна редакторка DW Мануела Каспер-Кларідж.

Коментар: Соціальні мережі - замало лише витягнути штекер

Президент США Дональд Трамп більше не має свого рупору в соціальних мережах. Його, гіганта в Twitter, позбавили медійного грального майданчика. Twitter, Facebook та Ко. продемонстрували, в чиїх руках насправді зосереджена сила: вони вирішують, хто, як і на яких платформах може висловлювати свою думку. Для цього вони взяли й просто заблокували свого, мабуть, найвідомішого користувача.  

88 мільйонів підписників аккаунта @realDonaldTrump у Twitter та 35 мільйонів абонентів на Facebook більше не зможуть знайти на цих платформах його висловлювань - часто небезпечних та расистських. Президента просто відключили. Дональд Трамп використовував свій профіль як зброю проти інакодумців. Сповнені ненавистю висловлювання та фальшива інформація стали його фірмовим знаком. До яких наслідків це може призвести, продемонстрував штурм Капітолія у Вашингтоні. 

Уміти витримувати свободу слова

Нарешті все це завершилося, говорить багато хто. Також я зітхнула з полегшенням. Але заспокоєння тривало не довго. Якщо хтось хоче мати свободу слова, той повинен також уміти витримувати свободу слова. Мене непокоїть думка про те, що невелика група керівників компаній може взяти й зачинити двері до найвпливовіших комунікаційних платформ світу.

Головна редакторка DW Мануела Каспер-Кларідж

Головна редакторка DW Мануела Каспер-Кларідж

Тут ідеться не про сповнені ненавистю висловлювання та поширення фейкових повідомлень. Їх треба позначати або видаляти. Це завдання самих платформ - завдання, яке вони без особливого захвату почали виконувати лише кілька місяців тому. У травні були позначені застереженнями перші твіти американського президента. Після виборів у США деякі з них навіть були видалені. Кожен міг побачити всю безпідставність та небезпечність деяких заяв Дональда Трампа. І це було добре.

Але взяти й відключити - це занадто просто. Керівники соцмереж таким чином уникають відповідальності. Адже й без Дональда Трампа на їхніх платформах можна знайти мільйони й мільйони інших фейкових новин, сповнених ненависті висловлювань та гидкої пропаганди. Twitter, Facebook та Ко. повинні взяти на себе соціальну відповідальність. Вони повинні видаляти, там, де необхідно ставити в правильний контекст, а також позначати фейкові повідомлення.

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Відповідальність Twitter, Facebook та Ко.

Не слід забувати, що в країнах з обмеженою свободою преси ці соціальні мережі є важливим інструментом для висловлювання думки. Це не має нічого спільного з плюралізмом, коли невелика група керівників корпорацій, які відповідають лише перед своїми акціонерами й домінують на ринках, використовують свою владу для ухвалення рішень щодо суспільного дискурсу та свободи слова. Вже настав час серйозно поставитися до фактичної влади, яку мають Facebook, Twitter, а також пошукові машини на кшталт Google. Ця сфера потребує кращого регулювання, менше монопольної влади та більшої відповідальності з боку власників платформ.

Німеччина зробила перші кроки в цьому напрямку. 1 січня 2018 року набрав чинності так званий "Закон про заходи щодо соціальних мереж" (NetzDG). Згідно з цим законом, соціальні мережі повинні вживати більш жорстких заходів проти фейкових новин та повідомлень, що розпалюють ненависть. Цей закон привітали у Єврокомісії. Відтоді Facebook та інші соцмережі в Німеччині взяли на роботу сотні "модераторів контенту", котрі перевіряють зміст постів та за потреби видаляють їх. Враховуючи величезну кількість постів у соцмережах, це, звичайно, тільки початок - але все ж таки початок покладено. Просто відключити від мережі, як це сталося у випадку з Дональдом Трампом, у будь-якому разі, не є ефективним методом. Замість цього велетні соцмереж повинні з усією відповідальністю ставитися до своїх обов'язків.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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    Автор: Олександр Голубов


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Коментар: Соціальні мережі - замало лише витягнути штекер

Соціальні мережі: витягнути штекер - це не відповідь

Twitter, Facebook та Ко. повинні взяти на себе соціальну відповідальність, вважає головна редакторка DW Каспер-Кларідж.  

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