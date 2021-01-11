Twitter заблокував понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon

Соцмережа Twitter оголосила у понеділок, 11 січня, що заблокувала понад 70 тисяч акаунтів, пов'язаних з теорією змови QAnon, після штурму Капітолія прихильниками діючого президента Дональда Трампа.

Соціальна мережа розпочала масові блокування 8 січня після того, як безстроково заблокувала обліковий запис Дональда Трампа за його повідомлення, які, на думку адміністрації соцмережі, "можуть підбурювати до подальшого насильства". "З п'ятниці (8 січня. - Ред.) внаслідок наших зусиль було заблоковано понад 70 тисяч облікових записів, причому було багато випадків, коли одна особа керувала численними обліковими записами", - йдеться у дописі в блозі Twitter.

У соцмережі уточнили, що "ці облікові записи займалися розповсюдженням шкідливого змісту, пов'язаного з QAnon, і насамперед були присвячені розповсюдженню цієї теорії змови у всій соцмережі".

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Нагадаємо, Трамп неодноразово закликав своїх прихильників, зокрема у соцмережі Twitter, приїхати у Вашингтон на мітинг 6 січня та "показати свою силу". Того дня Конгрес США мав затвердити результати виборів президента, на яких Трамп програв демократу Джо Байдену. Цей крок мав бути суто формальністю. Утім, згодом протест на підтримку Трампа переріс у штурм будівлі Капітолію, внаслідок його загинули п'ятеро людей - четверо протестувальників та один поліцейський - і була загроза життю політиків та поліцейських у будівлі. Тепер правоохоронці розшукують та арештовують учасників цього штурму, а демократи хочуть вже вдруге ініціювати процедуру імпічменту Трампа.

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