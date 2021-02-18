 В Австралії ухвалили закон, який зобов′язує Facebook і Google домовлятися зі ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

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Новини

В Австралії ухвалили закон, який зобов'язує Facebook і Google домовлятися зі ЗМІ

В Австралії Facebook і Google законодавчо зобов'язали проводити переговори із засобами масової інформації щодо плати за їхні новини, які публікуються на цих платформах.

Парламент Австралії ухвалив закон, який зобов'язує Facebook і Google домовлятися зі ЗМІ

Парламент Австралії ухвалив закон, який зобов'язує Facebook і Google домовлятися зі ЗМІ про плату за використання новин

Парламент Австралії ухвалив перший у світі закон, який вимагає від Facebook та Google проводити з австралійськими засобами масової інформації переговорів щодо плати за новини, які публікуються на інтернет-платформах цих американських компаній. Цей відредагований законопроєкт схвалили обидві палати парламенту країни, повідомляє агентство dpa у четвер, 25 лютого.

"Ухвалений кодекс щодо новин онлайн-видань сприятиме, щоб медіакомпанії отримували достатню винагороду за контент, який вони створюють", - сказав глава австралійського казначейства Джош Фріденберг. Він додав, що нові правила мають сприяти підтримці роботи журналістів в Австралії.

Нагадаємо, 17 лютого соцмережа Facebook заблокувала весь національний та міжнародний новинний контент для користувачів в Австралії через суперечку з урядом країни щодо вищезгаданого закону, який тоді планували ухвалити. У Facebook не погоджуються з урядовою ініціативою і заявили, що запропонований закон глибоко неправильно розуміє взаємодію між платформами та медіакомпаніям, бо останні самі використовують їх для поширення своїх публікацій.

У початковій версії законопроєкту уряд Австралії хотів змусити інтернет-гігантів Facebook та Google платити ЗМІ за новини, які публікуються на їхніх платформах. Однак ухвалена відредагована версія цього закону передбачає процес, який дозволяє уряду вирішити, чи внесла компанія, така як Facebook, внесок в австралійську медіаіндустрію, перш ніж приймати рішення про необхідність виплат ЗМІ. Це також дає можливість Facebook та іншим платформам укладати власні угоди з місцевими компаніями.

У свою чергу Google, що належить Alphabet Inc, раніше також виступав проти цієї законодавчої ініціативи та відмовлявся платити медіакомпаніям в Австралії. Компанія навіть погрожувала вимкнути свою пошукову систему в цій країні. Утім, згодом її представники таки уклали угоди з більшістю великих медіакомпаній в Австралії.

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