Facebook заблокував сторінки новинних видань в Австралії

Соціальна мережа Facebook повідомила у середу, 17 лютого, що заблокувала весь національний та міжнародний новинний контент для користувачів в Австралії. Причиною такого кроку стала суперечка з урядом країни, який планує ухвалити закон, що зобов'яже інтернет-гіганти Facebook і материнську компанію Google - Alphabet - платити місцевим медіакомпаніям у майбутньому, щоб мати змогу поширювати їхній контент. Таким чином влада Австралії хоче перенаправити частину доходів інтернет-гігантів від реклами традиційним ЗМІ.

У Facebook не погоджуються з такими намірами австралійської влади. У поширеній компанією заяві зазначається, що запропонований закон глибоко неправильно розуміє взаємодію між платформами та медіакомпаніям, бо останні самі використовують їх для поширення своїх публікацій. "Зараз перед нами стоїть важкий вибір: спробувати дотримуватися закону, який неправильно оцінює реальність цієї взаємодії, або заблокувати новинний контент на наших платформах для жителів в Австралії. З важким серцем ми обрали останній варіант", - йдеться у повідомленні.

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В результаті цих дій соцмережа також заблокувала у себе деякі сторінки австралійської поліції, пожежної служби в регіоні, де є велика загроза лісових пожеж, та урядових установ, включно із сторінками органів охорони здоров'я з важливою актуальною інформацією про пандемію коронавірусу. Пізніше Facebook оголосив, що це не планувалося, і доступ до цих сторінок у більшості випадків вже відновили, зазначає агенція Reuters.

Представники австралійських ЗМІ, політики і захисники прав людини розкритикували цей крок соцмережі. Міністр охорони здоров'я країни Грег Хант назвав його "нападом на суверенну державу" та "повним зловживанням владою". А глава австралійського казначейства Джош Фріденберг заявив, що "Facebook помилився". Політик назвав ці дії соцмережі "непотрібними" і додав, що вони погіршать її репутацію в країні. За його словами, власник Facebook Марк Цукерберг не попереджав його про блокування сторінок у нещодавній розмові декілька днів тому.

Google уклав угоди з медіакомпаніями

У свою чергу Google, що належить Alphabet Inc, протягом останніх днів уклав угоди з кількома австралійськими медіакомпаніями. Зокрема, про таку угоду оголосила медіакомпанія News Corp Руперта Мердока. Її представники заявили, що їхня медіакорпорація отримає "значні платежі" від Google в обмін на надання контенту для пошуковика. Конкретні суми цих угод не розкриваються.

Між тим у Google відмовилися коментувати рішення Facebook. При цьому раніше представники Google також виступали проти цієї законодавчої ініціативи та відмовлялися платити медіакомпаніям в Австралії. Компанія навіть погрожувала вимкнути свою пошукову систему в цій країні.