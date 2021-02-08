 Ілон Маск запропонував Володимиру Путіну поспілкуватись у Clubhouse | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

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Новини

Ілон Маск запропонував Володимиру Путіну поспілкуватись у Clubhouse

Засновник SpaceX звернувся до російського президента у Twitter англійською та російською мовами. Щоб стати членом соцмережі Clubhouse, необхідно отримати запрошення від одного з її учасників.

Ілон Маск

Ілон Маск

Американський підприємець, засновник SpaceX Ілон Маск запропонував президенту РФ Володимиру Путіну поспілкуватися в американській соцмережі з функцією аудіочата - Clubhouse. Маск у суботу, 13 лютого, звернувся до російського лідера в Twitter - англійською та російською мовами і позначив у твіті офіційний обліковий запис президента Росії.

"Чи не хотіли б приєднатися до мене для розмови у Clubhouse?" - запитав Маск. Для того, щоб стати членом соцмережі треба отримати запрошення від одного з її учасників. 

Відтак Маск продовжив російською і написав: "Було б за велику честь поговорити з вами".

У Кремлі поки не відреагували на пропозицію американського бізнесмена. Інші користувачі, зокрема, Руслан Шаведдінов з Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, почали активно коментувати цей пост. 

Ілон Маск провів трансляцію в Clubhouse

У лютому засновник Tesla Inc. провів трансляцію в Clubhouse - після цього популярність соцмережі стрімко зросла.

Додаток Clubhouse був запущений у системі iOS у квітні 2020 року. За даними на січень 2021 року він залучив на щотижневій основі понад 2 мільйони активних користувачів. Розробка дозволяє приєднуватися до чатів та виходити з них, а також слухати, як розмовляють інші користувачі. При цьому зміст розмов не зберігається онлайн, доступ до них неможливо отримати ззовні.

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Доступ до Clubhouse можуть забезпечити лише користувачі айфонів. У низці країн Clubhouse, зокрема, використовується для обходу цензури.

Зеленський звертався до Маска через Twitter

Нагадаємо, 12 січня цього року, у річницю з дня народження конструктора Сергія Корольова, до Ілона Маска через Twitter звернувся президент України Володимир Зеленський. Він запросив Маска до України, на Житомирщину, щоб побачити там Музей космонавтики імені Корольова. 

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