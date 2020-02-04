 Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2022

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Новини

Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги

Медіакомпанія продовжить робити все можливе в технічному та організаційному плані, щоби забезпечити аудиторію в Росії та в усьому світі важливою інформацією, заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ.

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Після закриття корпункту в Москві та відклиння російським урядом акредитації в її співробітників, Deutsche Welle (DW) переносить свій московський офіс до Латвії. У Ризі найближчими тижнями буде створена інфраструктура для продовження роботи. Про це медіакомпанія оголосила у вівторок, 8 березня. Главою корпункту залишиться Юрій Решето, який раніше очолював московський офіс.

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) пояснив, що медіакомпанія продовжить робити все можливе в технічному та організаційному плані, аби забезпечити аудиторію в Росії важливою інформацією. "Попри те, що в останні дні наша присутність в інтернеті та більшості соцмереж була заблокована урядом Путіна, для зацікавлених росіян є чимала кількість способів обійти цензуру", - підкреслив він.

Головна редакторка DW Мануела Каспер-Клерідж (Manuela Kasper-Claridge) додала, що Deutsche Welle продовжить надавати вичерпну інформацію своїй аудиторії в Росії. "Латвія пропонує географічну близькість до Росії, а живий медіаландшафт у країнах Балтії зараз створює оптимальні умови для нашої команди", - відзначила вона.

Читайте також:Очима карикатуриста: Заборона DW в Росії - кому не догодила німецька медіакомпанія

Влада Росії проти Deutsche Welle

3 лютого російська влада заборонила мовлення DW у Росії. Причиною назвали обмеження мовлення російського державного каналу RT DE у Німеччині. Як заявили у міністерстві закордонних справ РФ, російська влада планує розглянути питання про визнання DW іноземним засобом масової інформації, що виконує функції "іноземного агента".

4 лютого офіс компанії у Москві був закритий, співробітники студії повинні були здати свої акредитації для преси, що зробило неможливим їхню подальшу роботу в Росії. А з початком війни Росії проти України та вступу в силу російського закону про кримінальну відповідальність за інше, окрім офіційного, висвітлення військових дій Москви, роботу в Росії зупинили чимало провідних іноземних ЗМІ

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Останній день роботи корпункту DW у Москві (04.02.2022)

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