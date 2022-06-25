В ЄС різко зросла кількість заяв на притулок

У країнах Європейського Союзу з 1 січня до 14 червня поточного року подано 339 984 заяв про надання притулку. У порівнянні з аналогічними періодом 2021 року кількість клопотань зросла на 92 відсотки. Такими є попередні дані Агентства Європейського Союзу з питань притулку (EUAA), надані Єврокомісії, повідомляє видання Welt am Sonntag у короткому викладі статті у суботу, 25 червня.

Найбільше заяв на притулок подали громадяни Афганістану (42 900) - понад 12,6 відсотка від усіх клопотань. Далі йдуть громадяни Сирії (34 900 заяв) та громадяни Венесуели (22 900 заяв). Разом громадяни трьох країн подали майже 30 відсотків від усієї кількості заяв про надання притулку в ЄС.

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Також повідомляється, що громадяни України подали 22 700 заяв про надання притулку за вказаний період.

Нагадаємо, що українці, які рятуються від війни Росії проти України, отримують в ЄС тимчасовий захист - спеціальний механізм прихистку, активований Брюсселем саме через російську агресію на українських територіях. Цей механізм передбачає спрощену процедуру отримання дозволу на перебування в ЄС до 2 років і можливість працевлаштування, отримання медичної допомоги, соціальних виплат тощо.

10 червня єврокомісарка із внутрішніх справ Єврокомісії Йлва Йоганссон заявила, що у ЄС залишається близько чотирьох мільйонів українських біженців. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) станом на 16 червня, загалом з України з початку війни виїхало 7,704 мільйона осіб, з них в Польщу - понад 4 мільйони, Росію - 1,231 мільйона, Угорщину - 782,7 тисячі, Румунію - 659 тисяч, Молдову - 502,7 тисячі, Словаччину - 510 тисяч, Білорусь - 16,7 тисячі. Частина з цих людей повертається. За даними Державної прикордонної служби України, останнім часом щодня фіксується близько 30 тисяч в'їздів громадян в Україну.