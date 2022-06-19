 З України від початку війни виїхали майже 8 мільйонів осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2022

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Новини

З України від початку війни виїхали майже 8 мільйонів осіб

За даними Держприкордонслужби, за останні кілька днів потік на виїзд дещо більший ніж потік на в'їзд. ООН повідомляє про понад 2.5 мільйона людей,які повернулись до України від початку російського вторгнення.

Українські біженці на кордоні з Польщою

Українські біженці на кордоні з Польщою

З України минулої доби вибули майже 44 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови, повідомляє Державна прикордонна служба України у неділю, 19 червня. 18 червня до України прибули понад 43 тисячі людей, більше 39 тисяч з них - українці. У службі додають, що за останні 12 днів кількість осіб, що в'їжджають і виїзжають з України, була приблизно однакова.

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Згідно з даними УВКБ ООН на 16 червня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,704 мільйона осіб, з них в Польщу - 4,002 мільйона, Росію - 1,231 мільйона, Угорщину - 782,7 тисячі, Румунію - 659,0 тисячі, Молдову - 502,7 тисячі, Словаччину - 510,0 тисячі, Білорусь - 16,7 тисячі. Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 16 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 2,559 мільйона людей.

Переважна більшість біженців з України - жінки, діти та люди похилого віку, адже майже всім чоловікам у віці від 18 до 60 років на період воєнного стану заборонений виїзд за кордон.

 

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