З України від початку війни виїхали майже 8 мільйонів осіб

З України минулої доби вибули майже 44 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови, повідомляє Державна прикордонна служба України у неділю, 19 червня. 18 червня до України прибули понад 43 тисячі людей, більше 39 тисяч з них - українці. У службі додають, що за останні 12 днів кількість осіб, що в'їжджають і виїзжають з України, була приблизно однакова.

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Згідно з даними УВКБ ООН на 16 червня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,704 мільйона осіб, з них в Польщу - 4,002 мільйона, Росію - 1,231 мільйона, Угорщину - 782,7 тисячі, Румунію - 659,0 тисячі, Молдову - 502,7 тисячі, Словаччину - 510,0 тисячі, Білорусь - 16,7 тисячі. Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 16 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 2,559 мільйона людей.

Переважна більшість біженців з України - жінки, діти та люди похилого віку, адже майже всім чоловікам у віці від 18 до 60 років на період воєнного стану заборонений виїзд за кордон.