Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України

Польща розраховує на те, що Європейський Союз надасть їй фінансову допомогу для забезпечення всім необхідним численних українських біженців, яких країна прихистила після початку російського вторгнення в Україну. Прецедентом має стати ситуація 2015 року, коли Брюссель направив Туреччині кошти на утримання біженців. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, опублікованому ввечері в середу, 27 квітня.

За словами політика, його країна "відкрила свої двері та серця" 2,5 мільйона українців, які рятуються від війни. Крім того, Польща допомагає пораненим українським солдатам, зазначив Моравецький. "На це нам необхідні гроші", - наголосив він, додавши, що Євросоюз, однак, поки що не виділив Варшаві на ці цілі "жодного цента". "Ми хочемо справедливого ставлення. Під час останнього напливу біженців Туреччину підтримали мільярдами. Я вважаю, що і ми заслуговуємо зараз на допомогу від ЄС", - заявив Матеуш Моравецький.

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Водночас він різко розкритикував колишнього канцлера ФРН Ґерхарда Шредера (Gerhard Schröder), який, попри напад Росії на Україну, не готовий піти зі своїх посад в енергетичних компаніях РФ.

На запитання, чи подав би він зараз Шредеру руку, Моравецький відповів: "Ні, нізащо. Його останні заяви свідчать про те, що ця людина нічому не навчилася. У нього немає почуття сорому, докорів сумління. Усі ми бачили страшні картини воєнних злочинів у Бучі, Гостомелі та інших місцях. Той, чия позиція після цього не змінилася, позбавлений пристойності".

Моравецький - про "Північний потік-2"

Коментуючи рішення Берліна законсервувати трубу "Північного потоку-2", ухвалене лише після початку російської агресії проти України, польський прем'єр зазначив: "Цей поворот у політиці Німеччини змусив чекати на себе надто довго (…) У нас, поляків, ніколи не було ілюзій щодо наслідків для політики Кремля. Але я скажу так: краще пізно, ніж ніколи".