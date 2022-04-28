 Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2022

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Новини

Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України

Євросоюз має виділити Польщі кошти на утримання українських біженців, як це було зроблено у 2015 році для Туреччини, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Українські біженці на кордоні Польщі, фото 8 квітня 2022 року

Українські біженці на кордоні України з Польщею (архівне фото)

Польща розраховує на те, що Європейський Союз надасть їй фінансову допомогу для забезпечення всім необхідним численних українських біженців, яких країна прихистила після початку російського вторгнення в Україну. Прецедентом має стати ситуація 2015 року, коли Брюссель направив Туреччині кошти на утримання біженців. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, опублікованому ввечері в середу, 27 квітня.

За словами політика, його країна "відкрила свої двері та серця" 2,5 мільйона українців, які рятуються від війни. Крім того, Польща допомагає пораненим українським солдатам, зазначив Моравецький. "На це нам необхідні гроші", - наголосив він, додавши, що Євросоюз, однак, поки що не виділив Варшаві на ці цілі "жодного цента". "Ми хочемо справедливого ставлення. Під час останнього напливу біженців Туреччину підтримали мільярдами. Я вважаю, що і ми заслуговуємо зараз на допомогу від ЄС", - заявив Матеуш Моравецький.

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Водночас він різко розкритикував колишнього канцлера ФРН Ґерхарда Шредера (Gerhard Schröder), який, попри напад Росії на Україну, не готовий піти зі своїх посад в енергетичних компаніях РФ.

На запитання, чи подав би він зараз Шредеру руку, Моравецький відповів: "Ні, нізащо. Його останні заяви свідчать про те, що ця людина нічому не навчилася. У нього немає почуття сорому, докорів сумління. Усі ми бачили страшні картини воєнних злочинів у Бучі, Гостомелі та інших місцях. Той, чия позиція після цього не змінилася, позбавлений пристойності".

Моравецький - про "Північний потік-2"

Коментуючи рішення Берліна законсервувати трубу "Північного потоку-2", ухвалене лише після початку російської агресії проти України, польський прем'єр зазначив: "Цей поворот у політиці Німеччини змусив чекати на себе надто довго (…) У нас, поляків, ніколи не було ілюзій щодо наслідків для політики Кремля. Але я скажу так: краще пізно, ніж ніколи".

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