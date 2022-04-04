 Польща повідомила про прибуття понад 2,5 мільйона українських біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Польща повідомила про прибуття понад 2,5 мільйона українських біженців

Тільки за третє квітня з України до Польщі в'їхали 22,3 тисячі людей, заявило польське відомство прикордонної охорони.

Біженці з України в Польщі

Біженці з України в Польщі

Від початку російського вторгнення в Українуна територію Польщі прибуло понад 2,48 мільйона жителів цієї країни, - заявила служба прикордонної охорони у Варшаві. Лише за 3 квітня кількість українських біженців, що перетнули кордон з Польщею становила 22,3 тисячі осіб, що на 6,4 відсотка менше, аніж днем раніше, написало польське відомство у Twitter.

На цей час немає офіційних даних про те, яка кількість біженців з України залишилась у Польщі та скільки з них поїхало до інших країн ЄС. З Польщі до України з початку війни 24 лютого в'їхало 457 тисяч людей, повідомляє служба прикордонної охорони у Варшаві. Як відзначали раніше польські прикордонники, мова йде в основному про українців, які повертаються до своєї країни.

Аби допомогти країнам ЄС покривати витрати у зв'язку з великою кількістю українських біженців, Рада ЄС ухвалила рішення виділити додаткові 17 мільярдів євро з загального бюджету Євросоюзу. Про це стало відомо в понеділок, 4 квітня.

За даними ООН, від початку повномасштабної війни РФ проти України, державу залишили понад 4,2 мільйона людей. Більшість із них перебуває в сусідніх країнах ЄС.
Читайте також: Інтеграція українських біженців у ФРН: які шанси на роботу

Дивитись відео 01:03

Жінки, які пережили Голокост, змушені тікати знову (03.04.2022)

Реклама

Докладно

Президент Сербії Александар Вучич

Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії

У першому турі чинний президент Александар Вучич отримав близько 60 відсотків голосів.  

Олаф Шольц та Ілон Маск на відкритті заводу Tesla під Берліном

Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання

У І кварталі 2022 року показники постачання електрокарів Tesla перевищили 310 тисяч одиниць.  