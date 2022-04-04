Польща повідомила про прибуття понад 2,5 мільйона українських біженців

Від початку російського вторгнення в Українуна територію Польщі прибуло понад 2,48 мільйона жителів цієї країни, - заявила служба прикордонної охорони у Варшаві. Лише за 3 квітня кількість українських біженців, що перетнули кордон з Польщею становила 22,3 тисячі осіб, що на 6,4 відсотка менше, аніж днем раніше, написало польське відомство у Twitter.





На цей час немає офіційних даних про те, яка кількість біженців з України залишилась у Польщі та скільки з них поїхало до інших країн ЄС. З Польщі до України з початку війни 24 лютого в'їхало 457 тисяч людей, повідомляє служба прикордонної охорони у Варшаві. Як відзначали раніше польські прикордонники, мова йде в основному про українців, які повертаються до своєї країни.

Аби допомогти країнам ЄС покривати витрати у зв'язку з великою кількістю українських біженців, Рада ЄС ухвалила рішення виділити додаткові 17 мільярдів євро з загального бюджету Євросоюзу. Про це стало відомо в понеділок, 4 квітня.

За даними ООН, від початку повномасштабної війни РФ проти України, державу залишили понад 4,2 мільйона людей. Більшість із них перебуває в сусідніх країнах ЄС.

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