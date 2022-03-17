Інтеграція українських біженців у ФРН: які шанси на роботу

З початку вторгнення Росії в Україну в Німеччині зареєстровано близько 300 тисяч українських біженців. Згідно з новими правилами ЄС, їм дозволено легально працювати. Але чи так просто знайти роботу українцям, які рятуються від війни? Міністр праці ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil) веде переговори з главами федеральних земель та різними міністерствами про те, як поліпшити для людей, які втекли від війни в Україні, шанси на працевлаштування в Німеччині. Враховуючи те, що рівень освіти в Україні відповідає міжнародному, шанси загалом непогані.

Історія стоматолога

Ігор - лікар-стоматолог з України. Коли розпочалася війна, він був у відпустці за кордоном. В Україну він не повернувся і тимчасово оселився у знайомих під Оснабрюком. Ігор хоче залишитися в Німеччині і знайти роботу, але зробити це не так просто.

Знайти роботу йому насамперед перешкоджає система визнання дипломів та професійної освіти. Як розповідає його знайомий, працювати за фахом Ігор офіційно зможе у ФРН лише за один-два роки. За цей час йому потрібно буде вивчити мову та підтвердити свою професійну кваліфікацію - попри те, що в Україні він уже працював лікарем.

"Процес визнання диплома складний, довгий та дорогий", - констатує в інтерв'ю DW Мартіна Мюллер-Вакер (Martina Müller-Wacker). Експертка з питань професійної інтеграції закликає до того, щоб федеральні землі пропонували безкоштовне підтвердження дипломів та виділяли спеціальні стипендії для навчання тих професій, які найбільш потрібні в Німеччині. Часто мігранти навіть не намагаються підтвердити диплом, боячись усіх цих перешкод, і тому змушені працювати на погано оплачуваній роботі.

За словами Мюллер-Вакер, близько 1500 різних структур у Німеччині на федеральному та земельному рівнях відповідають за визнання професійної кваліфікації. Є професії, для яких потрібне підтвердження дипломів, і ті, для яких це не потрібно. Для того, щоб українці змогли розібратися у цій складній системі, було випущено спеціальну брошуру українською мовою.

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Останнім часом з'явилося багато приватних ініціатив, які спрямовані на те, щоб біженці з України могли знайти роботу. Такі інтернет-ресурси як UATalents або Imagine Ukraine пропонують українцям робочі місця, а концерн Deutsche Bahn організував гарячу лінію українською та російською мовами для тих, хто хоче знайти роботу.

Чи зможуть діти ходити до школи

Майже половина всіх біженців із України - діти. "Але у всіх федеральних землях не вистачає вчителів та установ для них", - говорить Юліана Каракаялі з Вищої євангельської школи Берліна. Вона не дуже оптимістична з приводу того, що українські діти зможуть пройти успішну інтеграцію у школах Німеччини, школи та дитячі садки погано підготовлені до цього. Але вона вважає важливим, щоб діти українських біженців займалися разом з усіма, адже так вони швидше вивчать мову.

У різних федеральних землях по-різному врегульовано питання відвідування школи українськими дітьми. За словами Каракаялі, діти у Берліні можуть ходити до школи з моменту прибуття. А в землі Північний Рейн - Вестфалія і Баварії це залежить від статусу, і отримання місця в школі може тривати до 6 місяців.

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Вирішальним фактором для українців є те, де саме вони хочуть жити у Німеччині. Ті особи, які не мають у ФРН жодних контактів і родичів, залежать від того, куди їх розподілять. Цей процес відбувається згідно з правилом, за яким найбільш густонаселені землі приймають більшу кількість людей. А вже федеральні землі розподіляють людей туди, де є місце.

Герберт Брюкер (Herbert Brücker) з інституту IAB застерігає від того, щоб відправляти біженців у регіони зі слабкою інфраструктурою. Там хоч і є порожні квартири, але немає роботи. І досвід минулих років показує, що біженці, які самі можуть вибрати місце проживання, швидше знаходять роботу.

За всіх складнощів майбутньої інтеграції не завжди зрозуміло найголовніше - чи хочуть люди, які втекли від війни в Україні, залишатися в Німеччині, і чи варто їм розпочинати процес підтвердження диплому та пошуку роботи. Для українського стоматолога Ігоря це питання вирішено. "Ми залишаємося тут, наш будинок зруйновано, і ми все одно маємо все починати з нуля", - каже лікар.

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