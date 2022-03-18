Українською: найважливіша інформація про ФРН для дітей та дорослих

З початку війни Росії проти України до Німеччини прибули десятки тисяч біженців - переважно українців. Серед них є чимало дітей. Аби забезпечити дорослих необхідною інформацією, а малюків - відволікти від пережитих ними жахів, німецькі теле- та радіоканали створили спеціально для них кілька інформаційних і розважальних сервісів українською мовою.

Для найменших українців

Так, культова у Німеччині програма для дітей "Передача з Мишеням", яка вперше вийшла в ефір 51 рік тому і досі продовжує радувати юних телеглядачів, тепер доступна і для маленьких українців. В освітніх кліпах головні герої Мишеня, Слоненя і Каченя пояснюють, як що влаштовано у світі: наприклад, яким чином кольори потрапляють у кольорові олівці, чому у вивірки такий пухнастий хвіст або чому випадають молочні зуби. У другій частині передачі малюкам показують мультфільм, який не потребує перекладу. Спеціальну пропозицію телеканалу WDR можна знайти тут.

"Передачу з Мишеням" тепер можна переглянути і українською

Громадсько-правова медіакомпанія ARD також створила українською окрему сторінку у своїй онлайн-медіатеці. Крім мультфільмів з "Передачі з Мишеням" тут можна подивитися пригоди іншого популярного героя - Баранчика Шона, мультсеріал про Крота, Пісочного чоловічка та інші дитячі передачі. Є можливість отримати перші уроки німецької мови. Зокрема, в медіатеці розміщені анімаційні ролики для вивчення абетки, а також передача "Deutsch mit Socke", де юних глядачів в ігровій формі знайомлять із найпростішими розмовними фразами.

Практичні поради для біженців - на каналі How to Deutschland у Instagram

Допомогти адаптуватися в новому мовному середовищі має і радіопередача, яка функціонує навпаки: вона призначена для німецьких дітей, які хочуть вивчати українську мову. Разом зі студенткою з України Юлією вони освоюють слова та фрази, які допомагають у спілкуванні з новими українськими сусідами чи однокласниками.

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Як влаштоване життя в Німеччині: інформація та поради

Прочитати поради щодо пошуку приватного житла, дізнатися, як отримати безкоштовну сім-карту, яких пропозицій варто остерігатися, можна в Instagram-каналі "How to Deutschland". Цей канал, створений медіакомпанією ARD та телеканалом ZDF українською, англійською та німецькою мовами, створений спеціально для тих, кому довелося тікати від війни в Україні, та тих, хто їм хоче допомогти.

Сайт Germany4ukraine, створений міністерством внутрішніх справ ФРН, містить російською та українською мовами основну інформацію з бюрократичних питань, які можуть виникнути у зв'язку з переїздом до Німеччини, а також інструкцію для тієї чи іншої ситуації, наприклад, якщо потрібна невідкладна медична допомога.

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Новини українською

З 18 березня приватні телеканали RTL та ntv роблять новинний дайджест "Ukraine Update". Передача виходить із понеділка по п'ятницю українською мовою. Її ведуча Кароліна Ашіон два десятки років працювала журналісткою у Києві і також була змушена втекти від війни. Переглянути п'ятихвилинні випуски новин про актуальну ситуацію в Україні можна на YouTube за посиланням.

Мініподкаст з новинами та сервісною інформацією для переселенців та біженців у Німеччині пропонує і радіостанція WDR. Цей сервіс у рамках формату "Cosmo" раніше існував російською мовою, а тепер - і українською.

Звісно, українська редакція Deutsche Welle продовжує інформувати українською мовою про актуальний розвиток ситуації навколо України.