 Українською: найважливіша інформація про ФРН для дітей та дорослих | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 22.03.2022

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Культура й стиль життя

Українською: найважливіша інформація про ФРН для дітей та дорослих

Від популярних мультфільмів та уроків німецької - до новин про Україну та порад з облаштування життя в Німеччині. Спеціально для біженців з України медіапортали у Німеччині започаткували проєкти українською мовою.

З початку війни Росії проти України до Німеччини прибули десятки тисяч біженців - переважно українців. Серед них є чимало дітей. Аби забезпечити дорослих необхідною інформацією, а малюків - відволікти від пережитих ними жахів, німецькі теле- та радіоканали створили спеціально для них кілька інформаційних і розважальних сервісів українською мовою.

Для найменших українців

Так, культова у Німеччині програма для дітей "Передача з Мишеням", яка вперше вийшла в ефір 51 рік тому і досі продовжує радувати юних телеглядачів, тепер доступна і для маленьких українців. В освітніх кліпах головні герої Мишеня, Слоненя і Каченя пояснюють, як що влаштовано у світі: наприклад, яким чином кольори потрапляють у кольорові олівці, чому у вивірки такий пухнастий хвіст або чому випадають молочні зуби. У другій частині передачі малюкам показують мультфільм, який не потребує перекладу. Спеціальну пропозицію телеканалу WDR можна знайти тут.

Передачу з Мишеням тепер можна переглянути і українською

"Передачу з Мишеням" тепер можна переглянути і українською

Громадсько-правова медіакомпанія ARD також створила українською окрему сторінку у своїй онлайн-медіатеці. Крім мультфільмів з "Передачі з Мишеням" тут можна подивитися пригоди іншого популярного героя - Баранчика Шона, мультсеріал про Крота, Пісочного чоловічка та інші дитячі передачі. Є можливість отримати перші уроки німецької мови. Зокрема, в медіатеці розміщені анімаційні ролики для вивчення абетки, а також передача "Deutsch mit Socke", де юних глядачів в ігровій формі знайомлять із найпростішими розмовними фразами.

Практичні поради для біженців - на каналі How to Deutschland у Instagram

Практичні поради для біженців - на каналі How to Deutschland у Instagram

Допомогти адаптуватися в новому мовному середовищі має і радіопередача, яка функціонує навпаки: вона призначена для німецьких дітей, які хочуть вивчати українську мову. Разом зі студенткою з України Юлією вони освоюють слова та фрази, які допомагають у спілкуванні з новими українськими сусідами чи однокласниками.

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Як влаштоване життя в Німеччині: інформація та поради

Прочитати поради щодо пошуку приватного житла, дізнатися, як отримати безкоштовну сім-карту, яких пропозицій варто остерігатися, можна в Instagram-каналі "How to Deutschland". Цей канал, створений медіакомпанією ARD та телеканалом ZDF українською, англійською та німецькою мовами, створений спеціально для тих, кому довелося тікати від війни в Україні, та тих, хто їм хоче допомогти.

Сайт Germany4ukraine, створений міністерством внутрішніх справ ФРН, містить російською та українською мовами основну інформацію з бюрократичних питань, які можуть виникнути у зв'язку з переїздом до Німеччини, а також інструкцію для тієї чи іншої ситуації, наприклад, якщо потрібна невідкладна медична допомога.

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Новини українською

З 18 березня приватні телеканали RTL та ntv роблять новинний дайджест "Ukraine Update". Передача виходить із понеділка по п'ятницю українською мовою. Її ведуча Кароліна Ашіон два десятки років працювала журналісткою у Києві і також була змушена втекти від війни. Переглянути п'ятихвилинні випуски новин про актуальну ситуацію в Україні можна на YouTube за посиланням.

Мініподкаст з новинами та сервісною інформацією для переселенців та біженців у Німеччині пропонує і радіостанція WDR. Цей сервіс у рамках формату "Cosmo" раніше існував російською мовою, а тепер - і українською.

Звісно, українська редакція Deutsche Welle продовжує інформувати українською мовою про актуальний розвиток ситуації навколо України. 

  • Ульм

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Наприкінці лютого - на початку березня з настанням темряви різні будівлі, споруди та архітектурні пам'ятки у Німеччині підсвічують у кольорах прапора України - на знак солідарності та підтримки. Тут ми зібрали деякі такі фотографії. На цьому знімку зображений Ульмський собор із 160-метровою дзвіницею - найвища церква у світі.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Бранденбурзькі ворота в Берліні - головний символ німецької столиці.

  • Трір

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Чорні ворота" - Порта Нігра в Трірі є найбільшою та найкраще збереженою міською античною брамою в світі.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Телевізійна вежа Europaturm у Франкфурті-на-Майні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон у Франкфурті-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Ельбська філармонія - новий архітектурний символ Гамбурга.

  • Штральзунд

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Стара ратуша в ганзейському місті Штральзунд - пам'ятник цегляної готики.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Берлінер ансамбль" або "Берлінський ансамбль" - один із найвідоміших театрів Німеччини, заснований Бертольдом Брехтом.

  • Мюнхен

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Пропілеї на Кенігсплац у Мюнхені. "Ворота площі" - копія входу до храму на Акрополі.

  • Кельн

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон RheinEnergieStadion в Кельні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Світлове рекламне табло на залізничному вокзалі Франкфурта-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Станція метро Hafencity-Universität у Гамбурзі.

    Автор: Максим Нелюбін


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