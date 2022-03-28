У Польщі готові прийняти ще більше біженців з України

Польща готова приймати стільки біженців з України, скільки буде потрібно, заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Пйотр Глинський. "У нас є можливості, і ми, як і раніше, готові прийняти більше біженців", - заявив Глинський в інтерв'ю виданню Politico, що було опубліковано у понеділок, 28 березня.

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Водночас він наголосив, що головним пріоритетом має бути допомога Україні у захисті від російської агресії. За даними польського урядовця, з моменту початку вторгнення РФ в Україну Польща прийняла 2,3 мільйона українських біженців. Кількість новоприбулих біженців від війни останнім часом скоротилася, проте польська сторона готується до прийому нових хвиль.

Одночасно Глинський зазначив, що важливо не змішувати гуманітарну та військову допомогу Україні. "Це - дуже чутлива проблема з погляду України, тому що вони все ще захищають свою незалежність", - наголосив він.

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За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 28 березня Україну через війну покинуло 3,87 мільйона біженців. Ще близько 6,5 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами.