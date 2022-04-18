Мер Бучі повідомив про вбивство окупантами кожного п'ятого мешканця міста

Під час перебування військ РФ у Бучі було вбито кожного п'ятого мешканця, який залишився в місті. Такі дані повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону мер Бучі Анатолій Федорук.

За словами мера, до початку війни в Бучі жило 53 тисячі осіб, з них в окупації опинилися близько трьох тисяч жителів. Згідно з даними, наведеними Федоруком, кількість жертв перевищила 400 людей. Тож було вбито кожного п'ятого жителя міста, що залишився в ньому після початку війни, виснував міський голова. "Наразі це мертве місто", - сказав Федорук. У 80 відсотках випадків причиною смерті стали снаряди або уламки, що не розірвалися, а кульові поранення, додав він.

"Всі чоловіки піддавалися обшуку та роздяганню до пояса, щоб визначити, солдат це чи мирний громадянин. Далі це перейшло у знущання та тортури", - розповів мер. Крім того, "велика кількість" дівчат у місті зазнали зґвалтувань, точну кількість постраждалих Федорук не став називати, пояснивши, що з жінками зараз працюють психологи.

Розслідування воєнних злочинів у Бучі

15 квітня начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що у Київській області виявлено та передано судмедекспертам 900 тіл мирних жителів, які загинули за час окупації, у тому числі 350 тіл із Бучі.

Після відступу військ РФ з Бучі до міста 2 квітня увійшли українські війська та були допущені міжнародні спостерігачі й журналісти. На вулицях міста вони виявили безліч трупів мирних жителів, у тому числі зі зв'язаними за спиною руками та слідами розстрілу.

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Розслідуванням воєнних злочинів займається Офіс генпрокурора України, а ще власні розслідування розпочали понад 10 держав ЄС, серед яких Німеччина, Франція, Естонія, Литва та Польща.

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Франція 11 квітня направила до України першу групу слідчих, що складається з судових медиків та експертів з криміналістики й ідентифікації тіл. Французи привезли до Київської області ДНК-лабораторію та інше обладнання для огляду та пізнання тіл.

Розпочав розслідування і головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Карім Хан. Під час візиту до Бучі він назвав усю Україну "місцем злочину".

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині 70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині 45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів. Автор: Микола Пермяков

