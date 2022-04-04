 Німецька правозахисниця: Безкарність за Чечню і Сирію призвела до злочинів в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.04.2022

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Україна

Німецька правозахисниця: Безкарність за Чечню і Сирію призвела до злочинів в Україні

Безкарність за воєнні злочини у Чечні і Сирії призвела до того, що російська армія вчиняє в Україні. Таку думку в інтерв'ю DW висловила німецька правозахисниця з Amnesty International Жанін Ульманнзік.

Могили вбитих у Бучі на подвір'ї одного з будинків

Могили вбитих у Бучі на подвір'ї одного з будинків

Deutsche Welle: Amnesty International оприлюднила звіт про вбивства мирного населення у передмістях Києва. Про імовірні воєнні злочини, скоєні російськими вояками, повідомляють ЗМІ з цілого світу, відколи росіяни залишили Бучу та інші міста поблизу української столиці. Що Ви можете повідомити про події, які були верифіковані Вами і підпадають під визначення воєнних злочинів?

Жанін Ульманнзік (Janine Uhlmannsiek): Команда наших експертів на місці змогла верифікувати інформацію про те, що російські вояки у передмістях Києва неодноразово розстрілювали мирних громадян в їхніх домівках або на вулицях. Ми зафіксували і факти позасудових страт. Представники Amnesty International також спілкувалися з жінкою, яку неодноразово ґвалтували російські вояки під дулом зброї після того, як вбили її чоловіка. Ці жахливі покази свідчать про систематичність, з якою російська армія вчиняє воєнні злочини в Україні. Ми фіксували воєнні злочини російських військ і раніше, зокрема невибіркові удари по будинках, а також по цивільних об'єктах інфраструктури, таких як лікарні чи дитячі садки. Ми зафіксували також удари з використанням касетних бомб, ідентифікувавши рештки боєприпасів. Використання касетних бомб заборонене міжнародними конвенціями, їх взагалі не має бути. Але Amnesty International зафіксувала удари касетними бомбами навіть поблизу школи. Всі ці факти вказують на те, що кричущі воєнні злочини є характерною рисою російської агресії проти України. Ці жахіття мають бути розслідувані саме як воєнні злочини.

Після виходу російської армії з передмість Києва, зокрема, з таких міст, як Буча та Ірпінь, ЗМІ оприлюднили значний масив фото- і відеоматеріалів, на яких чимало застрелених цивільних, подекуди зі зв'язаними руками, лежать прямо на вулицях. Згодом журналістам вдалося задокументувати за допомогою супутникових знімків, що тіла вбитих з'явилися на вулицях саме під час російської окупації. Тим не менше, російська сторона заявляє, що росіяни не нападають на цивільне населення. Ви знайшли переконливі свідчення, які дозволяють перевірити твердження росіян?

Експертка німецького відділення Amnesty International Жанін Ульманнзік

Експертка німецького відділення Amnesty International Жанін Ульманнзік

Для цієї війни значною мірою характерна дезінформація. Amnesty поспілкувалася зі свідками і жертвами, які дуже чітко вказали нам на те, що ці злочини скоїли російські військовослужбовці. Це саме стосується і невибіркових бомбардувань, які ми фіксували раніше - у багатьох випадках було однозначно зрозуміло, що удари здійснили підрозділи російської армії. Ми перевіряємо інформацію за допомогою створеного користувачами контенту, такого як відео - ми звіряємося із супутниковими знімками, з даними про погодні умови на певний момент часу, верифікуємо місце події за допомогою наявних у відкритих джерелах фото вулиць і звіряємо ці дані зі свідченнями очевидців. Це дає нам об'ємну картину і ми розуміємо, що сталося насправді і тоді можемо давати оцінку наявності факту скоєння воєнних злочинів. У цьому випадку з погляду Amnesty International є однозначним той факт, що ці звірства були скоєні російською армією.

Коли йдеться про притягнення до відповідальності за ці злочини, чим може бути корисна робота, проведена експертами Amnesty International? Як саме ви докладатимете зусиль до того, щоби притягнути винних до відповідальності?

Наші розслідування проведені за якнайвищими стандартами якості і мають посприяти розкриттю цих злочинів і притягненню винних до відповідальності. Перші кроки вже здійснено, вже розпочалося розслідування, яке здійснює Міжнародний кримінальний суд, веде слідство Федеральна прокуратура Німеччини. Це важливі перші кроки. Відповідальні за ці злочини мають понести відповідальність. Адже якщо такі злочини залишати без покарання винних, то злочинці відчувають безкарність і воєнні злочини повторюються знову.

Якщо говорити про Росію - виправіть мене, якщо я помиляюся - то Amnesty International у минулому закликала притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах у Чечні, потім винних у воєнних злочинах у Сирії. Чи можемо ми говорити про те, що констатовані вами воєнні злочини в Україні є наслідком безкарності воєнних злочинів у Чечні і Сирії?

Так, для історії військових інтервенцій Росії - чи то в Україні, чи у Сирії або й у власній країні, у Чечні - характерним є кричуще ігнорування міжнародного гуманітарного права. Російська армія порушує міжнародні правила ведення війни, не захищаючи мирне населення або й неприховано нападаючи на нього. Російські збройні сили здійснюють невибіркові напади, застосовують заборонену зброю та вчиняють інші злочини. Все те, що ми бачили у Сирії і Чечні, ми тепер бачимо і в Україні. Очевидно, що тепер відповідальність лежить на міжнародній спільноті, аби воєнні злочини не залишалися безкарними. Щоб ті, хто вчиняє такі злочини, розуміли, що на них чекає покарання.

У Чечні, Сирії і тепер в Україні, імовірно, виконавці імовірних злочинів можуть бути різними. Навіть міністри оборони за цей час у Росії мінялися не раз. Єдине, що не міняється, це Володимир Путін. Чи вважаєте Ви, що у пошуку винних у воєнних злочинах в Україні правники мають приділити особливу увагу ролі Володимира Путіна у цих імовірних злочинах?

Amnesty вимагає, щоби ці воєнні злочини були розслідувані і винні постали перед судом. Це стосується і осіб на верхівці ланцюга відданих наказів. Всіх, на кому лежить відповідальність.

Чи маєте Ви на увазі політичне керівництво Росії?

Так, це стосується і політичного керівництва Росії. Всі без винятку причетні мають понести відповідальність, на всіх рівнях.

Що більш брутально ведеться ця війна, то більш брутальними можуть ставати дії обох сторін. Чи перевіряєте Ви оприлюднені у ЗМІ повідомлення про імовірні випадки порушення правил поводження з військовополоненими з обох протиборчих сторін?

Amnesty закликала обидві сторони конфлікту до безумовного дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Ми, звісно, незалежно перевіряємо інформацію про можливі випадки порушення міжнародного гуманітарного права. Говорячи про порушення з українського боку, ми вже не раз звертали увагу на неприпустимість виступів військовополонених на пресконференціях, ініційованих українською владою. Ми нагадували про права військовополонених і закликали їх дотримуватися. Не можна виключати, що після подібних публічних виступів росіянам після повернення на батьківщину може загрожувати небезпека. Або ж небезпека існуватиме для рідних, які залишилися у Росії.

У західних ЗМІ час від часу з'являються окремі повідомлення про можливі порушення українськими солдатами прав російських військовополонених. Поширювалося, наприклад, відео, на якому видно як лежачим військовополоненим стріляють у ноги. Справжність цього відео журналістам не вдалося однозначно підтвердити. Напередодні журналісти The New York Times написали про відео, на якому начебто бійці, які воюють на боці України, добивають пострілами пораненого на полі бою російського вояка. (Українська агенція "Уніан" ідентифікувала на відео, імовірно, грузинських добровольців - Ред.). Ви перевіряєте такі відео?

Так, ми вивчаємо такі матеріали. Нам відомо про відео, на якому стріляють по ногах. Ми поки не змогли його верифікувати. Однак щоразу, як з'являються такі відео, вони мають перевірятися, має бути розслідування. Українська влада пообіцяла розслідувати такі інциденти.

Ваша організація може підтвердити справжність якогось з окремих відео, на якому українські військовослужбовці катують російських військовополонених?

Дотепер у нас немає відповідних даних.

А що стосується російської сторони? У Вас є інформація про порушення прав українських полонених російською стороною?

У нас досі немає власної інформації щодо ситуації з українськими військовополоненими.

Дивитись відео 06:50

Буча, Бородянка, Гостомель: як місцеві виживали у російській окупації (07.04.2022)

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


DW.COM

Amnesty International: Війна проти України призведе до катастрофи

Ескалація збройного конфлікту з боку Росії "загрожує підірвати всю систему геополітичних стримувань та противаг із непередбачуваними наслідками для прав людини у всьому світі", заявила Amnesty International.  

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Могили вбитих у Бучі на подвір'ї одного з будинків

"Безкарність у Чечні і Сирії призвела до злочинів в Україні"

Amnesty International: Безкарність за злочини у Чечні і Сирії призвела до того, що російська армія вчиняє в Україні.  

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