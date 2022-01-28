 Amnesty International: Війна проти України призведе до катастрофи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2022

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Новини

Amnesty International: Війна проти України призведе до катастрофи

Ескалація збройного конфлікту з боку Росії "загрожує підірвати всю систему геополітичних стримувань та противаг із непередбачуваними наслідками для прав людини у всьому світі", заявила Amnesty International.

Правозахисна організація Amnesty International

Правозахисна організація Amnesty International

Російсье вторгнення в Україну вже порушує права мільйонів людей як в Україні, так і за її межами. А наслідки від імовірних масштабних військових дій будуть ще більш руйнівними. Про це ідеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International, який оприлюднено у п'ятницю, 28 січня.

Правозахисна організація звертає увагу на неодноразове порушення законів війни російськими військовими, які не захищали мирних жителів, а прямо нападали на них. "Російські сили робили не вибіркові атаки, використовували заборонену зброю, а іноді явно навмисно завдавали ударів по цивільних та об'єктах, що є воєнним злочином", - зазначила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар. 

"Новітня історія України позначилася конфліктом за участю російських військ на Донбасі та з незаконною анексією Криму. І там, і там сім'ї та цілі громади були розлучені між собою, а озброєні люди безкарно зневажали права цивільних осіб", - констатує правозахисниця.

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Калламар попередила як про загрозу життю людей у ​​регіоні, так і про руйнування цивільної інфраструктури у разі збройного конфлікту. Окрім того, ймовірні брак коштів і гостра нестача продовольства. В Amnesty International також попередили про можливу гуманітарну катастрофу і міграційну кризу в разі повномасштабного збройного конфлікту.

Правозахисна організація нагадала, що російські війська порушували міжнародне право під час інших військових конфліктів в останні роки, зокрема в Сирії, і не відповіли за це. "Історія військових інтервенцій Росії - чи то в Україні, чи в Сирії, або її військова кампанія на власній території в Чечні - відзначені кричущою зневагою до міжнародного гуманітарного права", - підкреслила Калламар.

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З початку літа 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, але Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

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