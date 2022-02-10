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Гельмут Коль (1930-2017) - німецький політик, федеральний канцлер Німеччини у 1982-1998 роках. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гельмут Коль".
Правління Гельмута Коля тривало рекордно довго - 16 років. Політика якийсь час вважали майстром політичної "відсидки" - обережний, не схильний до помилок, але і без особливої снаги до реформ. Однак саме на ньому лежить історична заслуга - возз'єднання Німеччини та структурна відбудова колишньої НДР. Коль був не лише "канцлером німецької єдності", а й великим поборником об'єднаної Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Володимир Зеленський зізнався, що порушив закон, оскільки не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані. Президент заявив, що готовий понести покарання. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?
Канцлерка ФРН Анґела Меркель очолює Християнсько-демократичний союз (ХДС) 18 років. Від часів, коли партією керував Гельмут Коль, залишилося вже дуже мало. Тепер черга Меркель передати управління ХДС іншому політику.