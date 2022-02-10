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Гельмут Коль

Гельмут Коль (1930-2017) - німецький політик, федеральний канцлер Німеччини у 1982-1998 роках. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гельмут Коль".

Правління Гельмута Коля тривало рекордно довго - 16 років. Політика якийсь час вважали майстром політичної "відсидки" - обережний, не схильний до помилок, але і без особливої снаги до реформ. Однак саме на ньому лежить історична заслуга - возз'єднання Німеччини та структурна відбудова колишньої НДР. Коль був не лише "канцлером німецької єдності", а й великим поборником об'єднаної Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ексрадник Гельмута Коля: ФРН не обіцяла нерозширення НАТО

Ексрадник Гельмута Коля: ФРН не обіцяла нерозширення НАТО 10.02.2022

На перемовинах Гельмута Коля з лідерами СРСР обіцянок не розширювати НАТО не звучало, сказав DW Горст Тельчик. Умова СРСР не розміщувати сили альянсу на території колишньої НДР було виконано, додав він.
Що Анґела Меркель робитиме на пенсії

Що Анґела Меркель робитиме на пенсії 09.12.2021

На посаду федерального канцлера Німеччини обрали Олафа Шольца, тож Анґела Меркель перестала виконувати обов'язки глави уряду. Що на неї чекає після 16 років канцлерства і яку пенсію вона отримуватиме?
Фонд Гельмута Коля створять попри заперечення вдови ексканцлера

Фонд Гельмута Коля створять попри заперечення вдови ексканцлера 07.05.2021

Фонд Гельмута Коля опрацьовуватиме спадщину колишнього канцлера Німеччини. У Бундестазі наголосили на важливості критичного осмислення доробку Коля.

Найгучніші відставки високопосадовців у Німеччині (відео)

Найгучніші відставки високопосадовців у Німеччині (відео) 14.07.2020

Президент Зеленський заявив, що готовий понести покарання за те, що вчасно не повідомив НАЗК про суттєві зміни майнового стану. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?
Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру (10.07.2020)

Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру (10.07.2020) 10.07.2020

Володимир Зеленський зізнався, що порушив закон, оскільки не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані. Президент заявив, що готовий понести покарання. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни 08.05.2020

За тим, як відзначалося завершення Другої світової війни 8 травня в різні роки, можна простежити суспільно-політичні зміни у Німеччині. Як провідні німецькі політики відзначали цю дату і як це сприймалося за кордоном?
Історичні дні в Німеччині: від падіння Берлінського муру до єдності країни

Історичні дні в Німеччині: від падіння Берлінського муру до єдності країни 09.11.2019

Невдале формулювання нового закону НДР про виїзд призвело до падіння Берлінського муру. Менше ніж за рік по тому Німеччина возз'єдналася. А події, які передували цьому, нині видаються політичним детективом.
Падіння Берлінського муру: як це було (відео)

Падіння Берлінського муру: як це було (відео) 08.11.2019

Падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року вважається кінцем "холодної війни" між диктатурою та демократією. Стіна майже 30 років розділяла Німеччину на Східну і Західну.

Берлінський мур: історія появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною (08.11.2019) 08.11.2019

Падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року вважається кінцем "холодної війни" між диктатурою та демократією. Стіна майже 30 років розділяла Німеччину на Східну і Західну.

30 років з часу падіння Берлінського муру: Час настав

30 років з часу падіння Берлінського муру: "Час настав" 13.09.2019

Німеччина відзначає 30 річницю мирної революції в НДР. Цими днями правозахисники і активісти згадують напружені миті на шляху до возз'єднання Німеччини.

Як Анґела Меркель формувала Християнсько-демократичний союз

Як Анґела Меркель формувала Християнсько-демократичний союз 07.12.2018

Анґела Меркель очолювала Християнсько-демократичний союз упродовж 18 років. Тепер вона йде у відставку. Що змінилось у ХДС за час головування Меркель та чи триматиметься ця політична сила курсу, який вона задала.
Анґела Меркель залишає посаду голови партії: як вона керувала ХДС (фотогалерея)

Анґела Меркель залишає посаду голови партії: як вона керувала ХДС (фотогалерея) 07.12.2018

Канцлерка ФРН Анґела Меркель очолює Християнсько-демократичний союз (ХДС) 18 років. Від часів, коли партією керував Гельмут Коль, залишилося вже дуже мало. Тепер черга Меркель передати управління ХДС іншому політику.
Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом

Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом 07.12.2018

Анґела Меркель очолює партію Християнсько-демократичний союз (ХДС) 18 років. Від часів, коли партією керував Гельмут Коль, залишилося вже дуже мало. Тепер черга Меркель передати управління ХДС іншому політику.
Від свободи преси до соціальної політики: історія урядових криз у ФРН

Від свободи преси до соціальної політики: історія урядових криз у ФРН 27.06.2018

Нинішня урядова криза у Німеччині, спричинена конфліктом між Меркель та Зеегофером, далеко не перша в політичній історії країни. В огляді DW - найвідоміші урядові кризи у ФРН з 1949 року.
ХДС і ХСС: труднощі сестринських стосунків у Бундестазі

ХДС і ХСС: труднощі "сестринських" стосунків у Бундестазі 18.06.2018

У парламенті обидві сестринські консервативні політичні сили входять до фракційного об'єднання. Однак відносини між ними, як і зараз, не завжди складалися гладко. Докладніше у матеріалі DW.
Шлях Меркель: від дівчинки Коля до матінки Європи

Шлях Меркель: від "дівчинки Коля" до "матінки Європи" 05.03.2018

Не лише перша жінка-канцлерка Німеччини, а й політичний довгожитель - Меркель вчетверте раз стане канцлеркою, до цього це вдавалося лише Колю і Аденауерові. Хоча їй же не вірили.
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