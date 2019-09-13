Фонд Гельмута Коля створять попри заперечення вдови ексканцлера

Створення Фонду Гельмута Коля (Helmut Kohl), який займеться опрацюванням історичної спадщини колишнього канцлера ФРН, схвалив у четвер, 6 травня, німецький Бундестаг. Серед іншого планується, що в Берліні з'явиться центр імені Гельмута Коля, в якому працюватимуть постійна і пересувні виставки, а також відбуватимуться різні культурно-політичні заходи.

Гельмут Коль "своєю діяльністю, усім своїм життєвим доробком сам став великою історією нашої країни і Європейського Союзу", "для багатьох молодих людей він і сьогодні служить важливим прикладом для наслідування", заявив генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Пауль Ціміак (Paul Ziemiak), цитує інформагенція dpa. У Німеччині працюють шість подібних некомерційних організацій, що займаються опрацюванням спадщини ексканцлерів, у тому числі Фонд Конрада Аденауера і Фонд Віллі Брандта.

Депутати відкинули заперечення вдови

Незадовго до голосування в Бундестазі категорично проти створення такого фонду виступила вдова Коля, Майке Коль-Ріхтер (Maike Kohl-Richter). "Ці плани суперечать останній волі мого чоловіка", - заявила вона. Адвокати вдови у заяві для преси зазначили, що Коль-Ріхтер сумнівається в тому, що спадщина Гельмута Коля може бути "справді об'єктивно опрацьована в рамках передбаченої моделі фонду у даний момент та за даних передумов".

Вдова ексканцлера Майке Коль-Ріхтер

Однак депутати відкинули заперечення вдови. Ергард Ґрундль (Erhard Grundl) з партії "Союз-90/Зелені "заявив, що спірні епізоди з біографії ексканцлера, як-от історія з "чорними касами ХДС", теж є частиною спадщини Коля. "Давайте визнаємо, що в історичному плані завжди йдеться про критичне осмислення, а не про створення героїчного епосу", - наголосив Ґрундль. Деякі депутати висловлювали побоювання, що вдова Коля не надасть для роботи фонду певні документи.

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Суперечлива спадщина Гельмута Коля

Гельмут Коль, який помер в 2017 році у віці 87 років, обіймав пост канцлера ФРН з 1982-го по 1998 рік. Він відіграв важливу роль у возз'єднанні Німеччини та у європейській інтеграції. Але видатна політична спадщина "канцлера німецької єдності" виявилася затьмареною скандальною "чорною касою" партії, про що стало відомо вже після відставки Коля. Йдеться про нелегальне фінансування очолюваного Колем з 1973 до 1998 Християнсько-демократичного союзу.

В останні роки життя Гельмут Коль віддалився від більшості колишніх політичних соратників. У 2008 році він отримав травму голови, після якої так і не зміг повністю відновитися. Відтоді Коль пересувався у інвалідному візку. Від його імені виступала його друга дружина Майке Коль-Ріхтер.