Фонд Гельмута Коля створять попри заперечення вдови ексканцлера

Створення Фонду Гельмута Коля (Helmut Kohl), який займеться опрацюванням історичної спадщини колишнього канцлера ФРН, схвалив у четвер, 6 травня, німецький Бундестаг. Серед іншого планується, що в Берліні з'явиться центр імені Гельмута Коля, в якому працюватимуть постійна і пересувні виставки, а також відбуватимуться різні культурно-політичні заходи.
Гельмут Коль "своєю діяльністю, усім своїм життєвим доробком сам став великою історією нашої країни і Європейського Союзу", "для багатьох молодих людей він і сьогодні служить важливим прикладом для наслідування", заявив генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Пауль Ціміак (Paul Ziemiak), цитує інформагенція dpa. У Німеччині працюють шість подібних некомерційних організацій, що займаються опрацюванням спадщини ексканцлерів, у тому числі Фонд Конрада Аденауера і Фонд Віллі Брандта.
Депутати відкинули заперечення вдови
Незадовго до голосування в Бундестазі категорично проти створення такого фонду виступила вдова Коля, Майке Коль-Ріхтер (Maike Kohl-Richter). "Ці плани суперечать останній волі мого чоловіка", - заявила вона. Адвокати вдови у заяві для преси зазначили, що Коль-Ріхтер сумнівається в тому, що спадщина Гельмута Коля може бути "справді об'єктивно опрацьована в рамках передбаченої моделі фонду у даний момент та за даних передумов".
Вдова ексканцлера Майке Коль-Ріхтер
Однак депутати відкинули заперечення вдови. Ергард Ґрундль (Erhard Grundl) з партії "Союз-90/Зелені "заявив, що спірні епізоди з біографії ексканцлера, як-от історія з "чорними касами ХДС", теж є частиною спадщини Коля. "Давайте визнаємо, що в історичному плані завжди йдеться про критичне осмислення, а не про створення героїчного епосу", - наголосив Ґрундль. Деякі депутати висловлювали побоювання, що вдова Коля не надасть для роботи фонду певні документи.
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Суперечлива спадщина Гельмута Коля
Гельмут Коль, який помер в 2017 році у віці 87 років, обіймав пост канцлера ФРН з 1982-го по 1998 рік. Він відіграв важливу роль у возз'єднанні Німеччини та у європейській інтеграції. Але видатна політична спадщина "канцлера німецької єдності" виявилася затьмареною скандальною "чорною касою" партії, про що стало відомо вже після відставки Коля. Йдеться про нелегальне фінансування очолюваного Колем з 1973 до 1998 Християнсько-демократичного союзу.
В останні роки життя Гельмут Коль віддалився від більшості колишніх політичних соратників. У 2008 році він отримав травму голови, після якої так і не зміг повністю відновитися. Відтоді Коль пересувався у інвалідному візку. Від його імені виступала його друга дружина Майке Коль-Ріхтер.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
Зовсім нескромний кар'єрист
Він уже від початку знав, чого хоче. І хоча Коль ніколи не вважав себе "онуком" першого канцлера ФРН Конрада Аденауера, вплив "старого" він використовував як міг. Ще будучи молодим політиком у федеральній землі Рейнланд-Пфальц він запросив Аденауера на земельний з'їзд ХДС - в обхід тодішнього прем'єра землі Петера Альтмаєра. І Аденаур прийшов. Спритний крок на шляху нагору.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
Сімейні фото? Прекрасна ідея!
Гельмут Коль був справжнім модернізатором. Він умів використовувати засоби масової інформації в своїх інтересах ще як земельний політик у Райнланд-Пфальці на початку 1970-х. Журналісти часом відвідували його навіть вдома у містечку Оггерсхайм. Ця світлина "батька сім'ї та землі" стала іміджевою для честолюбного та динамічного Коля.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
Це сталось. Коль - канцлер!
1 жовтня 1982 року Коль досягнув вершини своїх політичних мрій. Хлопець з провінції очолив уряд та змінив на посаді політика світового рівня Гельмута Шмідта з СДПН. У цей час Колю дошкуляють представники лівого суспільного спектра. Над ним насміхаються, називаючи його "грушею" і недооцінюючи його високий політичний професіоналізм і наполегливість. Зірка Коля по-справжньому зійшла значно пізніше.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
Відчуття символічності моменту
Історичний жест. 22 вересня 1984 року на військовому цвинтарі поблизу французького Вердена. Хто кому простягнув руку? Так, це зробив тодішній президент Франції Франсуа Міттеран, а Гельмут Коль щиро її потиснув. Цей момент став такою ж політичною іконою, як і колінопреклоніння Віллі Брандта у Варшаві.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
1989 рік - майже провал
З'їзд ХДС у Бремені у вересні 1989 року фактично вирішив його політичну долю. Коль ледь вистояв від закидів провідних однопартійців, які не бажали бачити його головою ХДС. Але незадовго до з'їзду Коль отримав інформацію, що Угорщина відкриє свій кордон для тисяч біженців з НДР. У годину хоч і провальної, але таки спроби змістити його, Коль отримав новий політичний шанс.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
"Якщо історична година цьому сприяє...."
19 грудня 1989 року в німецькому питанні ще не все вирішено. Коль перебуває в Дрездені. Ширяться різні чутки. Коль має намір виступити біля церкви Фрауенкірхе. Чи виголосить він бажання багатьох людей? Коль довго вагався, однак таки сказав ці слова: "Єдність нашої німецької нації". Емоційно перед десятками тисяч людей.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
У плетеному светрі - до возз'єднання
Між 14 та 16 липня 1990 року зірки, нарешті, стали на користь німецької єдності. Принаймні "єдності для зовнішнього світу". Коль та Ґеншер перебували у Москві та на Кавказі, батьківщині Горбачова. Йшлось про участь об'єднаної Німеччини в НАТО. Горбачов погодився. Це була остання і найбільша перепона на шляху до возз'єднання.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
Справжній чоловік захистить себе сам
Колю не бракувало наполегливості. "Чорний велетень", як його називали за зріст у 1,93 метра та політичну приналежність, завжди міг постояти за себе сам. Охоронці Коля ледь втримали свого підопічного, коли 10 травня 1991 року у Галлє його закидали яйцями демонстранти. Коль вирішив врегулювати ситуацію сам.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
Європеїзація Німеччини
Європа для Коля була не просто пунктом політичної програми, вона стала справою його життя. Німецька єдність була уже вирішеним питанням, але ще не проголошеним офіційно, коли тодішній президент Єврокомісії Жак Делор вручив йому карту Європи, на якій була одна Німеччина.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
Сцени сімейного життя
Ганнелоре Коль внаслідок важкої і тривалої хвороби у 2001 році накладає на себе руки. Її смерть спричиняє розкол у сім'ї - зокрема і через те, що Коль-політик витіснив із себе Коля-людину. "Я не перебільшую, коли кажу, що політична діяльність мого батька відчувалась навіть у дрібницях приватного життя", - написав його син Вальтер у своїй книзі про батька.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
Найважливіша протеже Коля
Того, хто справляв на нього позитивне враження, Коль не забував. Молоду Анґелу Меркель він помітив відразу. І як "дівчинка Коля" вона довго була його протеже. Однак після того, як Коль на відріз відмовився розкривати джерела мільйонних пожертв на користь ХДС, вони відмежувались одне від одного. Остання воля Коля: аби Меркель не виголошувала промову під час державного траурного акту на його честь.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
Майке Ріхтер-Коль
Вони були разом з 2005 року, а за три роки - одружились. Однак, ця жінка Коля не сприймалась однозначно. 53-річній економістці постійно закидали претензію на винятковість тлумачення його біографії. Розрив Коля з двома його синами - також вважають справою її рук. "Вона доглядає, охороняє і контролює його", - уже у 2012 році писало видання Süddeutsche Zeitung.
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Гельмут Коль - як людина зробила історію
Прощання на рівні ЄС - уперше в історії
1 липня у французькому Страсбурзі відбувся європейський державний акт прощання з померлим 16 червня колишнім канцлером ФРН. У Німеччині не було окремої державної церемонії прощання з покійним. Такою була остання воля Гельмута Коля.
Автор: Фолькер Ваґенер