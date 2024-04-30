У Німеччині висміяли всіх канцлерів за раз

У четвер, 25 квітня, у Штутгарті у фонді Theodor-Heuss-Haus, що розташований у будинку, де жив перший президент ФРН Теодор Гойсс (Theodor Heuss), відкрилася виставка карикатур на федеральних канцлерів Німеччини. Оригінальна назва - "Гостро. Канцлер у карикатурі" (Zugespitzt. Kanzler in der Karikatur). Для фонду в Штутгарті це тимчасова експозиція. Усі експонати - із зібрання Музею історії ФРН (Haus der Geschichte der Bundesrepublik) у Бонні, що має одну з найбільших колекцій політичних карикатур у Німеччині.

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Конрад Аденауер малював сам, Коля зображували у вигляді груші

З часів першого канцлера ФРН Конрада Аденауера (Konrad Adenauer), що обіймав посаду з 1949 по 1963 рік, глави німецького уряду перебувають у центрі уваги гострого гумору карикатуристів. Чи є у політичної карикатури межі дозволеного? "Вони постійно зміщуються, щодо канцлера Німеччини вони якраз ще більше розсунулися, - каже куратор виставки в Штутгарті та директор експозиції боннського музею Торстен Смідт (Thorsten Smidt). - Якраз за Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) виникла дискусія про те, на що має право карикатура".

Тоді карикатуристи висміювали німецького канцлера, що очолював уряд з 1998 по 2005 рік, представляючи його як веселуна. Популярною тоді була сатирична пісня Der Steuersong ("Пісня про податки"). Карикатуристи швидко підхопили цей "мотив" і стали зображати німецького канцлера, який отримує задоволення від того, що вивертає кишені навиворіт своїм виборцям, піднімаючи податки. На виставці є й пізніша карикатура на Шредера, яка зображає його як "медійного канцлера", що любить перебувати постійно в центрі уваги ЗМІ. Після виходу останнього фільму про Ґергарда Шредера ця карикатура знову стала злободенною.

Як зазначає кураторка експозиції, тоді зображення канцлера в такій вільній манері викликало неабияку дискусію в суспільстві - щодо меж дозволеного для політичної карикатури. Утім, великих скандалів у німецькій політиці, пов'язаних із зображенням канцлерів, не було. А якщо й були, то вирішувалися за закритими дверима.

Карикатура на федерального канцлера Гельмута Коля. Виставка проходить у Theodor-Heuss-Haus у Штутгарті Фото: Horst Haitzinger

А ось за межами Німеччини, особливо під час правління Анґели Меркель (Angela Merkel) з 2005 по 2021 рік, з'являлися карикатури, які в Німеччині були сприйняті вельми критично. Вони зображували Анґелу Меркель в образі Гітлера - такою бачили карикатуристи німецького канцлера в часи єврокризи. У німецькому середовищі карикатуристів таких випадків "сходження з рейок" не було, каже Торстен Смідт. Порівняння з Гітлером залишаються в Німеччині табу. Іншою чутливою темою є антисемітизм.

Цікаво, що самі німецькі канцлери мали здорове почуття гумору, і висока посада не заважала їм сміятися над роботами художників. Конрад Аденауер пішов ще далі і видав книгу з власними карикатурами - він непогано малював. Перший канцлер об'єднаної Німеччини - Гельмут Коль (Helmut Kohl), що обіймав посаду з 1982 по 1998 роки, - використав карикатуру з грушею, до якої досить часто вдавався німецький сатиричний журнал Titanic, у своїй виборчій кампанії 1987 року. На плакатах Гельмут Коль з апетитом відкушував грушу, у формі якої його так охоче зображували карикатуристи.

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У Німеччині політичні карикатури, як і раніше, здебільшого малюють чоловіки

Що ж стосується самих карикатуристів, то, як і на виставці в Штутгарті, у політичній сатирі загалом надалі домінують чоловіки. Торстен Смідт не може знайти цьому відповідне пояснення. Але ось що не перестає тішити: політичні карикатури залишаються частиною медійного ринку і регулярно з'являються в німецьких виданнях. У недемократичних режимах карикатури стають інструментом пропаганди.

Фонд Theodor-Heuss-Haus у Штутгарті, що розташований у будинку, де жив перший президент ФРН Теодор Гойсс Фото: Franziska Kraufmann/Theodor-Heuss-Haus

Чим відрізняється справді хороша карикатура? "У неї дві компоненти. Художнє оформлення - персона або якась подія зображується шляхом відносно невеликої кількості штрихів. Другий аспект - змістовна компонента. Хороша карикатура дивує і змушує сміятися від того відкриття, яке глядач робить, поглянувши на малюнок", - каже Торстен Смідт.

Улюблена карикатура куратора виставки - 1982 року. Вона зображує Гельмута Коля. У ній не лише вдала замальовка історичного моменту, а й передбачення майбутнього. Карикатурист, можливо, зумів передбачити трансформацію постаті канцлера - з провінційного політика на канцлера об'єднання Німеччини та одного з найвпливовіших політиків світу.

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Канцлерка Анґела Меркель на карикатурах Карла Лаґерфельда

На виставці у фонді Theodor-Heus-Haus, яка триватиме до 29 вересня, можна побачити і карикатури на єдину поки що жінку, яка обіймала посаду канцлера ФРН. Анґелу Меркель любив малювати всесвітньо відомий німецький модельєр Карл Лаґерфельд (Karl Lagerfeld).

Загалом карикатури на Меркель можна розділити на два етапи: якщо спочатку карикатуристів тішили більше її зачіска та одяг, то після фінансової кризи фокус із зовнішнього вигляду явно змістився. "Карл Лаґерфельд представляє Анґелу Меркель як дуже модного персонажа. Можна було б навіть посперечатися, чи це карикатура, - каже Торстен Смідт. - Напис на карикатурі звучить так: "Тут я - у штанях". І вона стоїть, тримаючи руки в кишенях, у костюмі-трійці, що для її стилю невластиво. Ця карикатура 2014 року - дуже цікаве доповнення до її образу. Я думаю, дизайнер хотів показати, який великий потенціал був у цієї жінки".

Карикатура на Анґелу Меркель на тодішнього віцеканцлера Зіґмара Ґабріеля Фото: Sakurai

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Карикатурний Олаф Шольц ще не закінчений

Згадаймо і про нинішнього канцлера Німеччини. Зрозуміло, виставка в Штутгарті не могла обійти стороною і його. Як підкреслює куратор, карикатур на Шольца ще не так багато, оскільки термін правління ще не закінчився.

З актуальним канцлером жарти погані? "Ні, чому ж, звісно, і над ним жартувати можна. Мені здається, що єдиний карикатурний образ - зображення Олафа Шольца (Olaf Scholz) у політичній карикатурі - поки що не знайдено".

Одна з карикатур, яку можна побачити на виставці, зображує Шольца персонажем відомого фільму жахів "Психо" Альфреда Гічкока. У Олафа Шольца - зачіска Анґели Меркель, руки складені в її улюблений жест - ромб (головне фото статті).

"Шольц - як переродження Меркель", - пояснює куратор. Це дуже точна карикатура, але сьогодні вона вже зовсім не актуальна. Вплив Меркель на Шольца - більше не тема в політичному житті Німеччини. Наразі карикатуристи радше звертаються до розбіжностей у лавах правлячої в Німеччині коаліції. "Шольц балансує між партіями", - так уявляють собі карикатуристи німецького канцлера сьогодні.

Сучасний образ Олафа Шольца в політичних карикатурах був би неповним без однієї з найгарячіших тем - війни в Україні. На одній із двох карикатур, що зачіпають цю тему, - Шольц із ракетами 80-річної давнини, які виставлені у Військово-історичному музеї Дрездена. "Я думаю, що карикатури на тему війни в Україні відображають найбільш актуальний образ канцлера", - підкреслює Торстен Смідт. "Ще одна карикатура зображує Олафа Шольца на пероні вокзалу. Канцлер хоче сісти в поїзд ICE, прихопивши з собою танк Leopard 2. Він зі здивуванням запитує контролера: "Ви серйозно? Велосипед провозити можна, а важке озброєння - ні?!". І він вирушає до Києва без багажу. Допомога Україні - одна з тем актуальних політичних карикатур", - каже куратор виставки.

Карикатура на федерального канцлера Віллі Брандта. Виставка проходить у Theodor-Heuss-Haus у Штутгарті Фото: Degkwitz Brandt

Карикатура - завжди особисте бачення художника, але дуже часто це ще й дзеркало суспільства. Карикатуристів можна назвати сейсмологами настроїв, упевнений Торстен Смідт, бо своїми малюнками їм вдається вловити й загострити те, що, можливо, люди вже помітили, але не відчули ще так гостро. Це високе мистецтво, каже німецький експерт.

Карикатури можуть вносити свою лепту і в демонтаж політика. До таких куратор виставки зараховує карикатуру німецького канцлера Віллі Брандта (Willy Brandt) (1969-1974 роки), який опинився в кризі. Її було розміщено на обкладинці тижневика Der Spiegel і вона зробила свій внесок у завершення кар'єри політика, упевнений Торстен Смідт.