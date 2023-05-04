Чому Шредер програв суд і позбувся довічного офісу в Берліні

Щоб користуватися привілеями за державний кошт, колишні лідери Німеччини мають і далі служити своїй країні. Суд вирішив, що в ексканцлерів ФРН немає права на автоматичні бонуси.

Колишній канцлер Німеччини судиться з нинішнім парламентом ФРН щодо "порядку користування майном" і вимагає "захисту від виселення". Приблизно так можна описати суть позову, який 4 травня розглядав адміністративний суд Берліна. Він мав вирішити, чи вчинив Бундестаг протизаконно, коли в травні 2022 року позбавив Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) довічного столичного офісу з відповідним персоналом.

Оголошене того ж дня рішення суду означає не лише поразку ексканцлера, а й, очевидно, початок нової політичної культури у ФРН, оскільки після такого прецедента на автоматичні довічні привілеї не зможуть претендувати навіть лідери країни. До того ж, тепер, найімовірніше, доведеться вносити доповнення до законодавства Німеччини.

Суперечка про шість кабінетів на бульварі Унтер-ден-Лінден

Суперечка точилася щодо шести приміщень у самому центрі Берліна за адресою Унтер-ден-Лінден 50 в офісній будівлі Otto-Wels-Haus, яка належить німецькому парламенту. Ґергард Шредер отримав їх у своє розпорядження 2005 року після того, як, програвши вибори, поступився кріслом глави уряду Анґелі Меркель (Angela Merkel).

Офіс Шредера розташовувався в цій будівлі у центрі Берліна Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Ексканцлер разом зі своїми співробітниками (голова офісу, секретарі, референти) користувався всіма цими кабінетами, поки бюджетний комітет Бундестагу через майже три місяці після початку повномасштабної війни Росії проти України не ухвалив рішення призупинити роботу офісу, утримання якого у 2021 році обійшлося у 407 тисяч євро. До цього моменту офіс уже залишила ціла низка співробітників. Це було очевидним протестом проти близькості Шредера до путінського режиму, проти ставлення ексканцлера до розв'язаної війни та його небажання (на той момент) відмовитися від посад у "Газпромі" і "Роснефти".

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Так, уже 1 березня 2022 року, менш ніж через тиждень після початку російської агресії, стало відомо, що від роботи зі Шредером відмовився голова офісу і спічрайтер Альбрехт Функ (Albrecht Funk), який залишався в політичній команді колишнього лідера німецьких соціал-демократів понад 20 років, і ще четверо співробітників. Усі вони отримали інші посади у відомстві федерального канцлера.

Бундестаг поклав край багаторічній традиції ФРН

Однак в обґрунтуванні рішення бюджетного комітету Бундестагу війна, Путін і російські енергокомпанії не згадувалися. Депутати скористалися формальним приводом: вони вирішили закрити офіс, оскільки Шредер, на їхню думку, "більше не виконує зобов'язань", що випливають із його колишньої посади канцлера. Маються на увазі, наприклад, публічні виступи, участь у політичних заходах, підтримка громадських організацій. Коротше, продовження служіння своїй країні.

Ухвалене рішення виявилося юридичним нововведенням правлячої коаліції соціал-демократів, зелених і лібералів. Депутати фактично поклали кінець багаторічній практиці беззастережного надання лідерам країни - федеральним канцлерам і президентам - після закінчення терміну їхніх повноважень до кінця їхнього життя офісу зі співробітниками за рахунок платників податків. Практиці, яка була лише традицією, оскільки в законах Німеччини її не прописано, що не раз критикувала Федеральна рахункова палата ФРН.

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Ґергард Шредер назвав рішення про скасування такої практики, яке не торкнулося його пенсії та охорони, незаконним. Спочатку, у червні 2022 року, він спробував домогтися "взаємоприйнятного врегулювання" з бюджетним комітетом Бундестагу, потім, у серпні, подав до суду, причому не на парламент, а на державу ФРН - подія безпрецедентна для колишніх керівників уряду цієї держави. І ось тепер, 4 травня 2023 року, його позов було розглянуто. Сам 79-річний позивач у залі суду не був присутній, його інтереси представляли адвокати.

Суд під головуванням Ерни Вікторії Ксальтер (Erna Viktoria Xalter) дійшов висновку, що колишній канцлер не має законних підстав претендувати на офіс за державний кошт. Зі свого боку, адвокати Шредера наголошували на тому, що всі колишні канцлери отримували такий офіс без будь-яких попередніх умов і що їхній клієнт, як і раніше, виконує свої обов'язки. Він отримує у великій кількості запити від ЗМІ та громадян, відвідує прийоми та урочисті заходи, зазначив адвокат ексканцлера Ральф Гаєрманн (Ralph Heiermann). Він також заявив, що Ґергарда Шредера позбавили права на офіс через його особисті стосунки з Путіним. Це "негідно правової держави", наголосив адвокат. Не виключено, що сторона, яка програла, подасть апеляцію на рішення суду.