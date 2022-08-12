 Шредер подав до суду на Бундестаг через позбавлення привілеїв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2022

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Новини

Шредер подав до суду на Бундестаг через позбавлення привілеїв

Через суд Ґергард Шредер намагається повернути колишній офіс в парламенті, якого його позбавили у травні. Витрати на персонал офісу Шредера становили близько 400 тисяч євро на рік.

Колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер

Колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер

Колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер  (Gerhard Schröder) подав судовий позов на парламент Німеччини - Бундестаг - з вимогою відновити привілеї, яких його частково позбавили в травні. Про це журналістам німецького мовника Norddeutschen Rundfunk (NDR) розповів ганноверський адвокат Шредера Міхаель Наґель (Michael Nagel) у п'ятницю, 12 серпня.

За словами Наґеля, позовну заяву від імені Шредера направлено до адміністративного суду Берліна. Рішення щодо привілеїв Шредера назвали незаконним, йдеться у заяві адвокатського бюро, з якою вдалося ознайомитись агенції новин dpa.

Ганноверський адвокат Шредера вважається одним із найвідоміших адвокатів у кримінальних справах у Німеччині, зазначає агентство. Він зокрема представляв інтереси колишнього федерального президента ФРН Крістіана Вульфа (Christian Wulff).

Позбавлення Ґергарда Шредера офісу та персоналу

Бюджетний комітет німецького парламенту в травні вирішив припинити фінансування офісу 78-річного Шредера у Бундестазі, при цьому зберіг пенсію та видатки на охорону.

Спецзабезпечення колишніх канцлерів буде відтепер обґрунтовано не статусом, а виконанням ними зобов'язань, заявили тоді у комітеті Бундестагу. А Шредер більше не виконує жодних зобов'язань, пояснили в комітеті.

За підрахунками ЗМІ, витрати держави на персонал офісу Шредера становили близько 400 тисяч євро на рік. Минулого року у його бюро працювали п'ятеро співробітників, а керівник офісу отримував понад 10 тисяч євро на місяць, повідомляло видання Handelsblatt.

У березні 2022 року частина співробітників відмовилася працювати з колишнім канцлером на знак протесту проти його позиції щодо Росії. Вони були переведені на інші місця в апараті Бундестагу. Пішов і багаторічний голова офісу та спічрайтер Шредера.

Після того, як Росія розпочала війну проти України, регіональні відділення Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) стали вимагати виключення з партійних лав Шредера. Спеціальна комісія СДПН у Ганновері, однак, не побачила приводу для осуду або виключення з партії колишнього канцлера ФРН.

Критика Шредера через тісні зв'язки з Путіним

У Німеччині Шредера критикують за відмову дистанціюватися від Путіна і однозначно засудити російське вторгнення в Україну. "З агресором, з таким розпалювачем війни, як Путін, не ведуть жодних справ", - критикувала Шредера співголова Соціал-демократичної партії (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil). "Я волів би, щоб Ґерхард Шредер зайняв правильний бік історії. Але він обрав неправильний", - додала вона.

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"Робота Шредера в російських енергетичних компаніях викликала багато запитань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, у тому числі і щодо нашої країни. У цьому немає нічого доброго", - заявив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

У березні Шредера позбавили статусів почесного громадянина Ганновера та почесного члена правління місцевого футбольного клубу "Ганновер 96". У травні Європарламент закликав включити Шредера до списку санкцій російських олігархів.

Лише після того було оголошено, що колишній канцлер залишає посаду голови ради директорів "Роснефти", яку він обіймав з 2017 року. Трохи згодом Шредер відхилив пропозицію "Газпрому" увійти до складу ради директорів концерну. За роботу у російських енергокомпаніях колишній канцлер отримував близько мільйона євро на рік, писала газета The New York Times.

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