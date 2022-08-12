Шредер подав до суду на Бундестаг через позбавлення привілеїв

Колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) подав судовий позов на парламент Німеччини - Бундестаг - з вимогою відновити привілеї, яких його частково позбавили в травні. Про це журналістам німецького мовника Norddeutschen Rundfunk (NDR) розповів ганноверський адвокат Шредера Міхаель Наґель (Michael Nagel) у п'ятницю, 12 серпня.

За словами Наґеля, позовну заяву від імені Шредера направлено до адміністративного суду Берліна. Рішення щодо привілеїв Шредера назвали незаконним, йдеться у заяві адвокатського бюро, з якою вдалося ознайомитись агенції новин dpa.

Ганноверський адвокат Шредера вважається одним із найвідоміших адвокатів у кримінальних справах у Німеччині, зазначає агентство. Він зокрема представляв інтереси колишнього федерального президента ФРН Крістіана Вульфа (Christian Wulff).

Позбавлення Ґергарда Шредера офісу та персоналу

Бюджетний комітет німецького парламенту в травні вирішив припинити фінансування офісу 78-річного Шредера у Бундестазі, при цьому зберіг пенсію та видатки на охорону.

Спецзабезпечення колишніх канцлерів буде відтепер обґрунтовано не статусом, а виконанням ними зобов'язань, заявили тоді у комітеті Бундестагу. А Шредер більше не виконує жодних зобов'язань, пояснили в комітеті.

За підрахунками ЗМІ, витрати держави на персонал офісу Шредера становили близько 400 тисяч євро на рік. Минулого року у його бюро працювали п'ятеро співробітників, а керівник офісу отримував понад 10 тисяч євро на місяць, повідомляло видання Handelsblatt.

У березні 2022 року частина співробітників відмовилася працювати з колишнім канцлером на знак протесту проти його позиції щодо Росії. Вони були переведені на інші місця в апараті Бундестагу. Пішов і багаторічний голова офісу та спічрайтер Шредера.

Після того, як Росія розпочала війну проти України, регіональні відділення Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) стали вимагати виключення з партійних лав Шредера. Спеціальна комісія СДПН у Ганновері, однак, не побачила приводу для осуду або виключення з партії колишнього канцлера ФРН.

Критика Шредера через тісні зв'язки з Путіним

У Німеччині Шредера критикують за відмову дистанціюватися від Путіна і однозначно засудити російське вторгнення в Україну. "З агресором, з таким розпалювачем війни, як Путін, не ведуть жодних справ", - критикувала Шредера співголова Соціал-демократичної партії (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil). "Я волів би, щоб Ґерхард Шредер зайняв правильний бік історії. Але він обрав неправильний", - додала вона.

Читайте також: Коментар: Соціал-демократи і Ґергард Шредер - нехай старий собі говорить...

"Робота Шредера в російських енергетичних компаніях викликала багато запитань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, у тому числі і щодо нашої країни. У цьому немає нічого доброго", - заявив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

У березні Шредера позбавили статусів почесного громадянина Ганновера та почесного члена правління місцевого футбольного клубу "Ганновер 96". У травні Європарламент закликав включити Шредера до списку санкцій російських олігархів.

Лише після того було оголошено, що колишній канцлер залишає посаду голови ради директорів "Роснефти", яку він обіймав з 2017 року. Трохи згодом Шредер відхилив пропозицію "Газпрому" увійти до складу ради директорів концерну. За роботу у російських енергокомпаніях колишній канцлер отримував близько мільйона євро на рік, писала газета The New York Times.