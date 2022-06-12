 Штайнмаєр: Робота Шредера в РФ викликала багато питань і до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2022

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Новини

Штайнмаєр: Робота Шредера в РФ викликала багато питань і до Німеччини

Співпраця ексканцлера Ґергарда Шредера з "Роснефтью" та "Газпромом" викликала в Європі "багато питань" не тільки до нього особисто, а й до Німеччини, заявив президент ФРН.

Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч) та Ґергард Шредер (праворуч)

Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч) та Ґергард Шредер (праворуч)

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) розкритикував колишнього канцлера країни Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) за його співпрацю з "Роснефтью" та "Газпромом". Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, яке оприлюднили в неділю, 12 червня.

"Робота Ґергарда Шредера у російських енергетичних компаніях викликала багато питань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, у тому числі і щодо нашої країни. У цьому немає нічого хорошого", - сказав Штайнмаєр. За його словами, багато з того, що Шредер зробив на посаді федерального канцлера, відійшло зрештою на другий план.

Штайнмаєр на зорі своєї політичної кар'єри очолював офіс Шредера, коли той обіймав посаду прем'єр-міністра Нижньої Саксонії. Коли Шредер став канцлером ФРН, Штайнмаєр керував відомством федерального канцлера в Берліні. "Протягом 15 років ми йшли одним шляхом, останні 17 років я йду своїм політичним шляхом без нього. За цей час Ґергард Шредер ухвалив персональні рішення, через які наші шляхи розійшлися", - наголосив у зв'язку з цим президент ФРН.

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Шредер пішов з "Роснефти" і відмовив "Газпрому" після хвилі критики

Після нападу Росії на Україну Ґергард Шредер не одразу залишив посади у російських держкомпаніях. За це, а також за довгу дружбу з президентом Росії Володимиром Путіним ексканцлер потрапив під вогонь критики у Німеччині. У березні його позбавили статусів почесного громадянина Ганновера та почесного члена правління місцевого футбольного клубу "Ганновер 96". 18 травня правляча більшість у Бундестазі домовилася позбавити Шредера його бюро у парламенті, але залишила йому пенсію та охорону. Наступного дня Європейський парламент закликав включити Шредера до списку.

Після цього, 20 травня, оголосили, що Шредер йде з посади голови ради директорів "Роснефти", яку він обіймав з 2017 року. Кількома днями пізніше колишній канцлер Німеччини відхилив пропозицію "Газпрому" увійти до складу його ради директорів. У травні газета The New York Times писала, що Шредер заробляє на своїх посадах у російських енергокомпаніях близько мільйона євро на рік. 

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