Німеччина позбавила ексканцлера Шредера державних привілеїв

Бундестаг позбавив ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) державних привілеїв, якими він досі користувався після того, як залишив посаду. Відповідне рішення федеральний парламент ФРН ухвалив у четвер, 19 травня, повідомляє інформагентство AFP.

Відтепер колишній глава німецького уряду не матиме власного офісу та співробітників в урядових структурах ФРН. Однак він і надалі отримуватиме державну пенсію та буде забезпечений охороною.

"Парламентська коаліція зробила висновки з поведінки ексканцлера та лобіста Ґергарда Шредера з огляду на російське вторгнення в Україну", - йдеться у постанові Бундестагу. Офіс Шредера припинить діяльність, оскільки він більше не виконує державних обов'язків.

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Утримання офісу ексканцлера ФРН

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) привітав рішення Бундестагу.

"Колишнього канцлера, який сьогодні відкрито лобіює злочинну владу Путіна, не мають забезпечувати офісом за кошти платників податків", - написав він у Twitter.

Останнім часом витрати Шредера на персонал становили близько 400 тисяч євро на рік. За даними ділового видання Handelsblatt, у 2021 році в бюро Шредера працювало п'ять співробітників, керівник офісу отримував приблизно 10 тисяч євро на місяць. У 2017 році з бюджету на зарплату співробітникам Шредера було виплачено близько 561 тисячі євро.

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Критика Шредера через зв'язки з Росією

Шредера неодноразово критикували через тісні зв'язки з російським політичним керівництвом, зокрема за діяльність у російських держконцернах. Нині він обіймає посаду глави ради директорів концерну "Роснефть".

Критика різко посилилася після початку російської війни в Україні. Кілька тижнів тому кілька співробітників його офісу звільнилися на знак протесту проти його позиції щодо Росії. Ексканцлерам та колишнім президентам ФРН довічно надають персональне бюро у Берліні з кількома співробітниками, а також службовий автомобіль та водія. Усі ці витрати фінансуються із держбюджету.