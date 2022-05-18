Ексканцлера ФРН Шредера позбавлять офісу та персоналу у Бундестазі

Правляча коаліція у Бундестазі досягла домовленості щодо ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), якого неодноразово критикували через зв'язки з російським політичним керівництвом. Забезпечення колишніх глав федеральних урядів "у майбутньому більше не буде надаватися за статусом", а залежатиме від виконання обов'язків, заявили в середу, 18 травня, члени бюджетного комітету Бундестагу Денніс Роде (Dennis Rohde, СДПН), Свен-Крістіан Кіндер (Sven Christian Kinder, "зелені") та Отто Фріке (Otto Fricke, ВДП).

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Вони пояснили, що Шредер більше не виконує жодних обов'язків ексканцлера, а отже і не має підстав для обслуговування співробітниками та офісу. Тому бюро колишнього голови уряду у Бундестазі закриють, утім Шредер, як і раніше, отримуватиме пенсію та матиме охорону. Це рішення мають офіційно ухвалити під час засідання бюджетного комітету, а зміни до федерального бюджету буде внесено на сесії коригування, яка почнеться 19 травня.

Про досягнуту домовленість раніше повідомили газета Bild та видання Der Spiegel. Як зазначає Bild, такий крок виправданий з огляду на те, що Шредер наразі не використовує шість кабінетів у Бундестазі, які йому належать, і не має роботи для сімох співробітників, яких йому надали як ексканцлеру. Der Spiegel з посиланням на проєкт документа зазначає, що співробітники Шредера після ухвалення рішення будуть виконувати "інші завдання" за межами офісу ексканцлера. Як зазначає видання, домовленості досягнуто правлячою коаліцією після довгих дискусій.

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Шредера позбавлять значної частини надходжень із держбюджету

У такий спосіб Шредера, якого вважають найбільш наближеною до президента РФ Володимира Путіна постаттю у Німеччині, позбавлять значної частини забезпечення, що надходила йому з бюджетних коштів. Останнім часом витрати Шредера на персонал становили близько 400 тисяч євро на рік. За даними ділового видання Handelsblatt, у 2021 році в бюро Шредера працювало п'ять співробітників, керівник офісу отримував приблизно 10400 євро на місяць. У 2017 році з бюджету на зарплату співробітникам Шредера було виплачено близько 561 тисячі євро.

У Німеччині Ґергарда Шредера критикують за зв'язки з Кремлем та діяльність у російських державних концернах. Критика різко посилилася після початку російської війни в Україні. Кілька тижнів тому кілька співробітників його офісу звільнилися на знак протесту проти його позиції щодо Росії. Ексканцлерам та колишнім президентам ФРН довічно надають персональне бюро у Берліні з кількома співробітниками, а також службовий автомобіль та водія. Усі ці витрати фінансуються із держбюджету.