Шредер відмовився від членства у раді директорів "Газпрому"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину дня 24 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 24 травня (час київський).

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В Угорщині запровадили надзвичайний стан через війну в Україні. Про це прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив одразу після формування нового уряду країни. За словами Орбана, таке рішення надасть уряду "простір для маневру та можливість негайно реагувати" на наслідки війни в Україні. Спеціальний правовий порядок дозволяє уряду приймати закони на основі указів без згоди парламенту, а також дозволяє тимчасове призупинення та відхилення від чинних законів. Орбан уже оголошував надзвичайний стан в Угорщині останніми роками. Тоді причиною було названо пандемію коронавірусної хвороби. Угорський уряд критикували за це, закидаючи йому зловживання режимом для ухвалення політичних рішень повз парламент.

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Колишній канцлер Німеччини Ґерхард Шредер не погодився на висунення його кандидатури до ради директорів російської енергетичної компанії "Газпром", йдеться у повідомленні на його сторінці у мережі Linkedin. Джерела, пов'язані з ексканцлером, підтвердили достовірність повідомлення. Шредер заявив, що давно пояснив "Газпрому", що його більше не цікавить ця посада. Відмова Шредера розірвати свої ділові зв’язки з Росією після її вторгнення в Україну викликала обурення багатьох у політичному секторі Німеччини і призвела минулого тижня до того, що його позбавили переваг, якими він користувався як колишній канцлер, зокрема офісу в Бундестазі.

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У Запорізькій області російські війська знову викрали з власного будинку голову Кирилівської громади Івана Малєєва, який уже перебував у полоні у квітні після відмови від співпраці з росіянами і був звільнений, повідомила у Facebook Запорізька обласна державна адміністрація з посиланням на главу Мелітопольської РДА. Крім того, викрадено заступника Малєєва Ігоря Коробку, зазначається далі. "Обох із зав'язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку. Також викрадено директорку місцевого будинку культури (КЗ "Центр культури, дозвілля та художньої освіти") Світлану Шиян. Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та ЦНАП", - зазначається у заяві.

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Росія запровадила персональні санкції проти 154 членів Палати лордів британського парламенту. Дане рішення було відповіддю на аналогічні заходи Лондона, які були вжиті в березні відносно майже всього складу Ради Федерації, заявили у МЗС РФ. Внесені до чорного списку члени Палати лордів "внесли безпосередній внесок у розробку антиросійських санкційних заходів Лондона, націлених на створення умов для політичної ізоляції Росії та руйнування її економіки", зазначається у заяві.

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Генпрокурорка України Ірина Венедіктова допустила можливість обміну російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна, засудженого до довічного ув'язнення. "У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різними. Можна обміняти людину після вироку суддів. Так, технічно це можливо", - заявила Венедиктова в ефірі національного телемарафону 24 травня. Вона наголосила, що Київ у цьому питанні рухатиметься суто у правовому полі відповідно до стандартів міжнародного гуманітарного права.

Засуджений російський військовий Шишимарін

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Під час бойових дій в Україні загинув генерал-майор військово-повітряних сил РФ у відставці Канамат Боташев, повідомила британська медіакомпанія ВВС з посиланням на кількох колишніх підлеглих генерала. Російський Су-25 було збито у небі над Луганською областю, український Генштаб повідомив про це 22 травня. Незабаром після цього в проросійських Telegram-каналах почали обговорювати загибель льотчика, з чого стало зрозуміло, що йдеться про Боташева. Офіційного підтвердження його смерті немає. Чому відставний генерал брав участь у війні в Україні, невідомо.

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Німеччина виступає проти спільних боргових зобов'язань країн ЄС для післявоєнної відбудови України за рахунок грантів, заявив міністр фінансів країни Крістіан Лінднер (Christian Lindner) під час зустрічі міністрів фінансів ЄС у вівторок. Минулого тижня президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн представила плани щодо фінансування довгострокового відновлення України за зразком програми відновлення економіки після пандемії ЄС. Але Лінднер виключив такий підхід. "Щодо Німеччини, я повинен пояснити. Про позику, як EU Next Generation, не може бути й мови", - сказав німецький міністр після зустрічі. У 2020 році 27 країн-членів ЄС домовилися взяти борги разом для фінансування величезного пакету грантів і позик з низькими відсотками EU Next Generation для фінансування економічного відновлення блоку після пандемії Covid-19. За даними Єврокомісії, ЄС вже надав Україні 4,1 мільярда євро підтримки. Німеччина також відкрита до використання конфіскованих російських активів для фінансування відбудови України, сказав Лінднер, але необхідно розрізняти державні та приватні активи.

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Німеччина та Польща хочуть залагодити розбіжності щодо так званого кільцевого обміну важкими озброєннями на користь України. На цьому на спільній пресконференції в Берліні наголосили міністри закордонних справ обох країн Анналена Бербок (Annalena Baerbock) і Збігнєв Рау. Потрібно бути у постійному контакті, щоб уникнути непорозумінь, наголосила Бербок. Доставити можна лише те, що є в наявності, сказала вона. Раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив уряд Німеччини у порушенні обіцянки поставити танки його країні. Польща передала Україні велику кількість танків, сказав Дуда телеканалу Welt. Це послабило їхній власний військовий потенціал. Німеччина пообіцяла надати заміну за принципом кільцевого обміну. Ця обіцянка, за словами Дуди, не була виконана.

Німецька броньована гаубиця 2000

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Україна розпочне будівництво європейської колії, заявив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль у вівторок, 24 травня, на засіданні Кабінету міністрів. Будівництво виконають в кілька етапів аби з’єднати українську залізницю з європейською. Спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні.

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Військове керівництво Росії заявило у вівторок, що Москва готова до тривалого конфлікту в Україні, щоб досягти "усіх цілей". "Ми будемо продовжувати спеціальну військову операцію, доки не буде досягнуто всіх цілей, попри масовану допомогу Заходу київському режиму та санкції проти Росії", - повідомив міністр оборони країн Сергій Шойгу колегам з очолюваної Росією Організації Договору про колективну безпеку. Він додав, що зусилля Москви уникнути жертв серед мирного населення, "звісно, сповільнюють темп наступу, але це навмисне".

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Незважаючи на захоплення Маріуполя, радник міністра оборони України Юрій Сак вважає, що головну військову мету там було досягнуто. "Вона полягала в тому, щоб стримати російські угруповання, понад 20 тисяч російських солдатів. І це стало можливим завдяки героїчному подвигу захисників Маріуполя та захисників, які згодом перебували на "Азовсталі", - заявив Сак у вівторок в ефірі німецького каналу ARD. Це не дозволило російським військам завоювати інші території на сході України, додав він. Солдати "Азовсталі" дали час українцям перегрупуватися та отримати більше військової допомоги від своїх міжнародних партнерів. "З цієї точки зору мета була досягнута", - сказав Сак.

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Європейський Союз скасовує мито на імпорт з України терміном на один рік. Країни-члени ЄС прийняли відповідну пропозицію Єврокомісії у вівторок, повідомили в Брюсселі. Європарламент трохи менше тижня тому вже висловився за лібералізацію торгівлі. Тимчасове зняття мита ЄС торкнеться насамперед української промислової продукції, фруктів та овочів та іншої сільськогосподарської продукції. Цей крок спрямований на підтримку експорту з України до ЄС та покращення становища виробників в умовах російської загарбницької війни.

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Європейська Комісія хоче спростити конфіскацію активів, пов'язаних із серйозною незаконною діяльністю та підозрюваними злочинцями, у тому числі тими, хто ухиляється від санкцій Європейського Союзу проти Кремля, йдеться у проєкті документа, повідомляє агенція Reuters. Законопроєкт, який має бути опублікований в середу і все ще може зазнати змін, спрямований на усунення давньої слабкості ЄС, де багатьом державам бракує достатньо надійної правової бази для арешту злочинних активів. Злочини, щодо яких застосовуватимуться нові правила - це тероризм, участь у злочинних організаціях, торгівля людьми, відмивання грошей, а також порушення санкцій ЄС, що, згідно з окремою пропозицією, яку також опублікують у середу, стане злочином у всьому Євросоюзі. Для ухвалення законопроєкту потрібна підтримка урядів ЄС, які раніше обережно ставилися до реформ, які потребують внесення змін до кримінального законодавства.

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Україна вдячна США за "залізну підтримку", повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Також посадовці обговорили шляхи розблокування українського експорту та забезпечення глобальної продовольчої безпеки, додав він. США направляють в Україну ще більше важкого озброєння, поки Росія здійснює "нищівні атаки на Донбасі", зазначив Кулеба.

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Німеччина обіцяє Україні подальшу підтримку у сфері охорони здоров'я та надання населенню медичної допомоги. Зокрема, Берлін допоможе Україні у створенні опікових центрів, оскільки внаслідок військових дій там часто трапляються опікові травми, заявив міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) у Бремені. Таким чином, за його словами, німецький уряд виконає прохання голови українського МОЗ Віктора Ляшка. Крім того, Німеччина надасть "протези найвищої якості" українцям, які втратили кінцівки, пообіцяв Лаутербах, вказав на велику кількість поранених, у тому числі дітей. Німецький міністр також нагадав про ініціативу щодо транспортування на лікування до Німеччини поранених з України.

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Українське міністерство фінансів та німецька державна кредитна установа KfW підписали договір про кредит на 150 мільйонів євро для підтримки бюджету України. "Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я", - прокоментував угоду міністр фінансів України Сергій Марченко. Пільговий період із відтермінуванням погашення основної суми кредиту становитиме п'ять років.

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Рада ЄС схвалила додаткову допомогу в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України. "Після прийняття трьох траншів підтримки на загальну суму 1,5 мільярда цього року четвертий транш додасть 500 мільонів євро до ресурсів, які вже мобілізовані в рамках EPF для України, внаслідок чого загальна сума складе два мільярди євро", - повідомляє пресслужба Ради ЄС. 490 мільйонів євро буде виділено на летальне оборонне озброєння, і 10 мільйонів євро - для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та пальне.