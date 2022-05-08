Штайнмаєр: Війна Росії проти України - "злам епохи"

Війна Росії проти України - це "розрив з багатьма з тих речей, які ми сприймали як належне, це злам епохи", заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Він виступив із промовою у неділю, 8 травня, на відкритті конгресу об'єднання німецьких профспілок. Цього дня у ФРН відзначають 77-му річницю звільнення країни від націонал-соціалізму.

"Це 8 травня - день війни", - сказав Штайнмайєр. За його словами, президент РФ Володимир Путін, напавши на Україну, "остаточно руйнує основу європейського мирного порядку". Напад на Україну президент Німеччини вважає і "нападом на ідею ліберальної демократії і на цінності, на яких вона ґрунтується: це свобода, рівність, повага до прав людини та людської гідності".

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Штайнмаєр різко розкритикував Путіна: "Коли він говорить про фашизм, про "денацифікацію", то він бреше". Це "віроломне та цинічне спотворення історії", вважає президент ФРН. За його словами, путінське прирівнювання боротьби з націонал-соціалізмом "до своєї жорстокої, незаконної, агресивної війни проти України" теж є віроломною та цинічною наругою над історією". "Під приводом "денацифікації" президент Росії "вбиває навіть тих людей, хто пройшов через пекло: у тому числі тих, хто пережив Голокост", - наголосив глава німецької держави.

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Водночас Штайнмаєр зазначив, що ця війна змушує Німеччину і Європу зробити болючі висновки: "Ми були надто впевнені, що мир, свобода і процвітання - це те, що має сприйматися як належне". Президент ФРН визнав, що він особисто теж помилявся і не вірив у можливість того, що Путін "у своєму імперському божевіллі" готовий привести власну країну до політичного, економічного та морального спустошення.

Штайнмаєр ще раз висловив підтримку Україні та сказав, що Німеччина робить це "з цілковитою впевненістю і від всього серця", як і її європейські сусіди.