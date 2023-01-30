Німецький друг Путіна: Кажеш про Донецьк, а атакуєш Київ?

Директор дочірньої компанії "Газпрому" Nord Stream 2 Маттіас Варніґ (Matthias Warnig) продовжує спілкуватися зі своїм давнім другом Володимиром Путіним і після вторгнення Росії в Україну. Про що вони говорять під час зустрічей, Варніґ розповів виданню Die Zeit у статті, опублікованій минулого тижня.

За словами самого Варніґа, з Путіним він познайомився у 1990-ті в Санкт-Петербурзі, де німець працював у Dresdner Bank. За іншими даними, їхній перший контакт відбувся ще 1989 року в Дрездені, коли Варніґ був агентом "штазі" - міністерства держбезпеки НДР, а Путін - агентом КДБ.

У 2010-ті Варніґ входив до ради директорів банку "Россия" і до наглядової ради ВТБ, а також очолював раду директорів "Русала". А останніми роками він був у радах директорів "Транснефти" і "Роснефти" і залишив ці посади не одразу після початку війни в Україні, у травні 2022 року.

Посвідчення Путіна, видане "штазі" Фото: BStU, MfS, BV Dresden, Abt.KuSch, Nr 7216

Зараз Варніґ залишається директором дочірньої компанії "Газпрому" Nord Stream 2, яка будувала газопровід "Північний потік-2". Він перебуває під санкціями США, а німецьке податкове відомство проводить масштабну перевірку щодо його фінансів. Через це кредитна картка Маттіаса Варніґа заблокована. Водночас у друга Путіна, за його власними підрахунками, вісім будинків і дві квартири, - не рахуючи тих, якими сім'я Варніґів користується сама. Частину майна записано на дітей на випадок нових штрафних заходів.

Кореспондент німецької газети Die Zeit зустрічався з Варніґом у Берліні та в його квартирі на Канарських островах. Головні одкровення німецького друга Путіна переказує DW.

"Тобі потрібна Одеса, Харків чи вся Україна? Або навіть більше?"

Незадовго до війни Варніґ бачився з Путіним, і той видався йому раціонально мислячим. Тому директор Nord Stream 2 обурювався і висміював застереження про можливе вторгнення Росії в Україну - навіть за кілька днів до початку війни.

Через кілька місяців після нападу РФ на Україну Варніґ зустрічався з Путіним у Москві. Він стверджує, що, розмовляючи з ним наодинці німецькою, намагався переконати президента РФ зупинити війну. Варніґ згадує запитання, які ставив російському лідеру: "Які в тебе цілі? Ти говориш про Донецьк і Луганськ, водночас твої війська хочуть узяти Київ. Як це співвідноситься? Тобі потрібні Одеса, Харків чи вся Україна? Або навіть більше?" У відповідь Путін, за словами Варніґа, сказав лише: "Це держтаємниця".

У тій розмові президент Росії також запропонував Варніґу разом із сім'єю переїхати в Москву. "Ми знайдемо для тебе тут що-небудь", - цитує слова Путіна директор Nord Stream 2. Але Маттіас Варніґ відмовився від пропозиції: "Я повинен жити за високими парканами?"

Путін дуже боїться коронавірусу і відгородився від зовнішнього світу

За словами Варніґа, страх Путіна перед зараженням коронавірусом неймовірно великий, через це він відгороджується від зовнішнього світу: до президента РФ майже нікого не пускають, а основна комунікація з ним відбувається через телефон і відеодзвінки. "Він дуже намагається зберегти контакт зі мною. Я єдиний, хто йому може щось сказати", - каже Варніґ. Водночас голова Nord Stream 2 не помічав ознак того, що Путін може бути хворим.

Під час однієї з недавніх зустрічей Варніґ сказав Путіну: "Вам не виграти цю війну. У ній немає переможців". Президент РФ не став сперечатися з ним, зазначає німецький бізнесмен.

Шредер - досі за російський газ, дружина Варніґа змінила погляди через війну

У статті Die Zeit наведено і висловлювання оточення Варніґа. Так, журналіст супроводжує главу Nord Stream 2 на зустрічі з колишнім канцлером Німеччини Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder), який після завершення політичної кар'єри багато років працював на "Газпром". Шредер зазначає, що за політичними поглядами вони з Варніґом не близькі, зате єдині в думці про російський газ. "Після 24 лютого для нас обох щодо газопроводу ("Північний потік-2" - Ред.) нічого не змінилося. Ми його хотіли, і він був готовий. Ми єдині в тому, що було б краще зберегти російський газ", - каже Шредер.

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Дружина Варніґа Олена також дала інтерв'ю журналісту. Вона сама родом із Росії. За словами глави Nord Stream 2, до війни вони ледь не розлучилися через Путіна, оскільки родичі Олени живуть у РФ і на власні очі бачать корупцію і проблеми у сфері охорони здоров'я. Перед однією з поїздок до Москви вона говорила чоловікові: "Не бажаю тобі гарної поїздки. Ти їдеш до вбивці".

Але після початку війни все змінилося. Тепер Олена говорить інакше. "Я не можу бути проти Путіна. Не хотіла б жити у світі, в якому Росія переможена", - каже Олена Варніґ. Президента України Володимира Зеленського вона називає "самі знаєте чиєю маріонеткою". Навіть її чоловік, який присутній під час розмови, не витримує і зупиняє переказ російської держпропаганди: "Лєно, все, досить уже!"

Варніґ згадує також про неназваного друга, який відмовляється з ним спілкуватися через близькість до Путіна. Зателефонувавши другу телефоном і почувши у відповідь тишу, він запитав, чи не сталося чогось. "Так, у мене є одна проблема. Це Путін. Ти повинен більш чітко висловитися проти Путіна. Я не хочу мати з тобою нічого спільного", - відповів той. У публічній заяві після російського вторгнення в Україну Варніґ назвав війну "невимовною помилкою", але не більше. Тепер він визнає, що через зв'язки з президентом Росії став "токсичним" для оточуючих.