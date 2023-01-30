Німецький друг Путіна: Кажеш про Донецьк, а атакуєш Київ?
Ілля Коваль
3 год. тому
Директор дочірньої компанії "Газпрому" Nord Stream 2 Маттіас Варніґ, якого вважають близьким другом Путіна, розкрив Die Zeit деталі розмов із президентом Росії після початку війни в Україні. Головне - у переказі DW.
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Директор дочірньої компанії "Газпрому" Nord Stream 2 Маттіас Варніґ (Matthias Warnig) продовжує спілкуватися зі своїм давнім другом Володимиром Путіним і після вторгнення Росії в Україну. Про що вони говорять під час зустрічей, Варніґ розповів виданню Die Zeit у статті, опублікованій минулого тижня.
За словами самого Варніґа, з Путіним він познайомився у 1990-ті в Санкт-Петербурзі, де німець працював у Dresdner Bank. За іншими даними, їхній перший контакт відбувся ще 1989 року в Дрездені, коли Варніґ був агентом "штазі" - міністерства держбезпеки НДР, а Путін - агентом КДБ.
У 2010-ті Варніґ входив до ради директорів банку "Россия" і до наглядової ради ВТБ, а також очолював раду директорів "Русала". А останніми роками він був у радах директорів "Транснефти" і "Роснефти" і залишив ці посади не одразу після початку війни в Україні, у травні 2022 року.
Зараз Варніґ залишається директором дочірньої компанії "Газпрому" Nord Stream 2, яка будувала газопровід "Північний потік-2". Він перебуває під санкціями США, а німецьке податкове відомство проводить масштабну перевірку щодо його фінансів. Через це кредитна картка Маттіаса Варніґа заблокована. Водночас у друга Путіна, за його власними підрахунками, вісім будинків і дві квартири, - не рахуючи тих, якими сім'я Варніґів користується сама. Частину майна записано на дітей на випадок нових штрафних заходів.
Кореспондент німецької газети Die Zeit зустрічався з Варніґом у Берліні та в його квартирі на Канарських островах. Головні одкровення німецького друга Путіна переказує DW.
"Тобі потрібна Одеса, Харків чи вся Україна? Або навіть більше?"
Незадовго до війни Варніґ бачився з Путіним, і той видався йому раціонально мислячим. Тому директор Nord Stream 2 обурювався і висміював застереження про можливе вторгнення Росії в Україну - навіть за кілька днів до початку війни.
Через кілька місяців після нападу РФ на Україну Варніґ зустрічався з Путіним у Москві. Він стверджує, що, розмовляючи з ним наодинці німецькою, намагався переконати президента РФ зупинити війну. Варніґ згадує запитання, які ставив російському лідеру: "Які в тебе цілі? Ти говориш про Донецьк і Луганськ, водночас твої війська хочуть узяти Київ. Як це співвідноситься? Тобі потрібні Одеса, Харків чи вся Україна? Або навіть більше?" У відповідь Путін, за словами Варніґа, сказав лише: "Це держтаємниця".
У тій розмові президент Росії також запропонував Варніґу разом із сім'єю переїхати в Москву. "Ми знайдемо для тебе тут що-небудь", - цитує слова Путіна директор Nord Stream 2. Але Маттіас Варніґ відмовився від пропозиції: "Я повинен жити за високими парканами?"
Путін дуже боїться коронавірусу і відгородився від зовнішнього світу
За словами Варніґа, страх Путіна перед зараженням коронавірусом неймовірно великий, через це він відгороджується від зовнішнього світу: до президента РФ майже нікого не пускають, а основна комунікація з ним відбувається через телефон і відеодзвінки. "Він дуже намагається зберегти контакт зі мною. Я єдиний, хто йому може щось сказати", - каже Варніґ. Водночас голова Nord Stream 2 не помічав ознак того, що Путін може бути хворим.
Під час однієї з недавніх зустрічей Варніґ сказав Путіну: "Вам не виграти цю війну. У ній немає переможців". Президент РФ не став сперечатися з ним, зазначає німецький бізнесмен.
Шредер - досі за російський газ, дружина Варніґа змінила погляди через війну
У статті Die Zeit наведено і висловлювання оточення Варніґа. Так, журналіст супроводжує главу Nord Stream 2 на зустрічі з колишнім канцлером Німеччини Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder), який після завершення політичної кар'єри багато років працював на "Газпром". Шредер зазначає, що за політичними поглядами вони з Варніґом не близькі, зате єдині в думці про російський газ. "Після 24 лютого для нас обох щодо газопроводу ("Північний потік-2" - Ред.) нічого не змінилося. Ми його хотіли, і він був готовий. Ми єдині в тому, що було б краще зберегти російський газ", - каже Шредер.
Дружина Варніґа Олена також дала інтерв'ю журналісту. Вона сама родом із Росії. За словами глави Nord Stream 2, до війни вони ледь не розлучилися через Путіна, оскільки родичі Олени живуть у РФ і на власні очі бачать корупцію і проблеми у сфері охорони здоров'я. Перед однією з поїздок до Москви вона говорила чоловікові: "Не бажаю тобі гарної поїздки. Ти їдеш до вбивці".
Але після початку війни все змінилося. Тепер Олена говорить інакше. "Я не можу бути проти Путіна. Не хотіла б жити у світі, в якому Росія переможена", - каже Олена Варніґ. Президента України Володимира Зеленського вона називає "самі знаєте чиєю маріонеткою". Навіть її чоловік, який присутній під час розмови, не витримує і зупиняє переказ російської держпропаганди: "Лєно, все, досить уже!"
Варніґ згадує також про неназваного друга, який відмовляється з ним спілкуватися через близькість до Путіна. Зателефонувавши другу телефоном і почувши у відповідь тишу, він запитав, чи не сталося чогось. "Так, у мене є одна проблема. Це Путін. Ти повинен більш чітко висловитися проти Путіна. Я не хочу мати з тобою нічого спільного", - відповів той. У публічній заяві після російського вторгнення в Україну Варніґ назвав війну "невимовною помилкою", але не більше. Тепер він визнає, що через зв'язки з президентом Росії став "токсичним" для оточуючих.
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