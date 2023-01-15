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Роспропаганда в окупованому Маріуполі, архівне фото
Роспропаганда в окупованому Маріуполі, архівне фотоФото: Alexander Ermochenko/REUTERS
Політика

Зеленський ввів у дію санкції проти 198 пропагандистів РФ

Максим Сидоржевський
2 год. тому

У санкційному списку - імена 198 російських пропагандистів, серед яких є й колишній українські політики й публічні особи.

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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 15 січня, підписав указ про запровадження в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери Російської Федерації. Відповідний документ № 23/2023 оприлюднено на сайті глави держави.


Зазначене рішення РНБО додається до указу, воно містить перелік з 198 діячів російської культури і медіасфери, проти яких запроваджуються персональні санкції. До списку, зокрема, потрапили колишній депутат Верховної Ради України та політолог Дмитро Видрін, телеведуча Ангеліна Вовк, телеведучий Кирило Поздняков, публіцист і пропагандист Володимир Корнілов, режисер Андрій Кончаловський, ексдепутат Луганської облради від "Партії регіонів" та "діяч" самопроголошеної "ЛНР" Родіон Мірошник, колишній депутат Верховної Ради України Спиридон Кілінкаров, російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, соціолог Євген Копатько, актор і телеведучий Борис Корчевников, співак Юрій Лоза та інші російські пропагандисти, а також так звані російські "воєнкори". 

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Проти осіб, які потрапили до цього списку, запроваджується повний пакет персональних санкцій терміном на 10 років, зокрема, блокування активів та заборона в'їзду на територію України. "Цей указ набуває чинності з дня опублікування", - йдеться в підписаному президентом документі.

Зразки російської пропаганди з деокупованого Херсона

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