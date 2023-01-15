Зеленський ввів у дію санкції проти 198 пропагандистів РФ

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 15 січня, підписав указ про запровадження в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери Російської Федерації. Відповідний документ № 23/2023 оприлюднено на сайті глави держави.





Зазначене рішення РНБО додається до указу, воно містить перелік з 198 діячів російської культури і медіасфери , проти яких запроваджуються персональні санкції. До списку, зокрема, потрапили колишній депутат Верховної Ради України та політолог Дмитро Видрін, телеведуча Ангеліна Вовк, телеведучий Кирило Поздняков, публіцист і пропагандист Володимир Корнілов, режисер Андрій Кончаловський, ексдепутат Луганської облради від "Партії регіонів" та "діяч" самопроголошеної "ЛНР" Родіон Мірошник, колишній депутат Верховної Ради України Спиридон Кілінкаров, російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, соціолог Євген Копатько, актор і телеведучий Борис Корчевников, співак Юрій Лоза та інші російські пропагандисти, а також так звані російські "воєнкори".

Читайте також: "Фан-клуб Путіна": хто в Німеччині організовує акції на підтримку Кремля

Проти осіб, які потрапили до цього списку, запроваджується повний пакет персональних санкцій терміном на 10 років, зокрема, блокування активів та заборона в'їзду на територію України. "Цей указ набуває чинності з дня опублікування", - йдеться в підписаному президентом документі.