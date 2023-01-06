"Фан-клуб Путіна": хто у ФРН організовує підтримку Кремля

Колишні російські військові, які отримують підряди від РПЦ та гроші на поїздки від Росспівробітництва, влаштовують у ФРН акції протесту проти постачання Берліном зброї Україні. DW - про досьє Reuters.

Німеччина від початку війни в Україні активно підтримує Київ та санкції щодо Росії за її вторгнення. Цю політику, згідно з соцопитуваннями, схвалює більшість німців. Але водночас у ФРН неодноразово проходили акції на підтримку дій Кремля. Наприклад, автопробіги з російськими прапорами чи протести проти постачання зброї Києву - остання така акція відбулася у грудні в Кельні.

Хто організовує подібні заходи та як ці особи пов'язані з Росією, з'ясовувало інформаційне агентство Reuters. DW розповідає про головних дійових осіб досьє Reuters .

Колишній російський офіцер, прапори Кадирова та гроші "Русского дома"

Організатором однієї з наймасовіших кельнських акцій, яка у вересні 2022 року зібрала від 400 до 800 учасників, була людина, відома під ім'ям Максим Шлунд (Maxim Schlund). Він переїхав до Німеччини з Росії у 2012 році, але раніше мав інше ім'я - Ростислав Теслюк. DW знайшла інтерв'ю чоловіка держтелеканалу "Россия-24" від березня 2022 року, де його ще називають саме Теслюком і описують як співорганізатора автопробігу на підтримку РФ на заході ФРН.

Reuters знайшло в профілях Шлунда/Теслюка у соцмережах його фото у військовій формі. Він був старшим лейтенантом ВПС Росії, розповів агентству знайомий чоловіка. На початку 2022 року Шлунд придбав квартиру в Москві, пише Reuters.

Олена Колбаснікова та Макс Шлунд під час мітингу в Кельні 4 грудня 2022 року Фото: REUTERS

Публічною особою протестів у Кельні була Олена Колбаснікова, яка називає Шлунда своїм чоловіком. Вона набула популярності у російських державних ЗМІ після того, як у травні поскаржилася на прояв русофобії щодо неї та звільнення за участь у прокремлівських акціях у Німеччині. За власними твердженнями, Колбаснікова надавала медичну допомогу на дому. Вона - уродженка України, але на одному з виступів заявила німецькою із сильним акцентом: "Я народилася в Радянському Союзі, а отже, моя столиця - Москва". Жінка розповідала, що живе у ФРН з 1996 року.

Влітку Шлунд та Колбаснікова влаштували "день музики, їжі та спорту" у Дюссельдорфі. Залу, в якій проводили захід, прикрасили прапорами із зображенням глави Чечні Рамзана Кадирова. Фото зі святкування виклав міністр інформації Чечні Ахмед Дудаєв та назвав Шлунда та Колбаснікову "послами доброї волі". За які гроші давали банкет, невідомо, Дудаєв запевнив Reuters, що його відомство не причетне до організації заходу.

У жовтні пара роздавала гуманітарну допомогу на окупованій Росією частині Донбасу - в рамках акції "Загальноросійського народного фронту", створеного з ініціативи Володимира Путіним . А в грудні Шлунд і Колбаснікова їздили на форум до Москви, судячи з усього, за рахунок "Русского дома".

Ця організація входить до складу Росспівробітництва - російського держагентства, яке з липня перебуває під санкціями Євросоюзу за поширення ідей "історичного ревізіонізму" та підтримку політики щодо "підриву суверенітету та незалежності України". Колбаснікова називала "Русский дом" "спонсором" поїздки, а в Росспівробітництві підтвердили Reuters купівлю двох квитків на літак, але відмовилися розкривати імена учасників поїздки.

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Екс-співробітник ГРУ, підряди від РПЦ та грамота від посольства РФ

Ще однією людиною, яка просуває прокремлівські погляди в Німеччині, Reuters називає берлінського бізнесмена Олега Єрьоменка. Серед організацій, чиї підряди виконує будівельна компанія Єрьоменка, на її сайті вказано Російську православну церкву (РПЦ). Сам Єрьоменко входить до правління організації Desant, яка об'єднує ветеранів російських ПДВ, що живуть у Німеччині.

2016 року він фотографувався з Ігорем Гіркіним, відомим під псевдонімом Стрєлков - колишнім міністром оборони самопроголошеної "ДНР", якого Окружний суд Гааги в листопаді минулого року визнав винним у знищенні малайзійського "Боїнга", який виконував рейс MH17.

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Єрьоменко підтвердив Reuters, що служив у ГРУ - російській військовій розвідці. "Я служив, от і все. Зараз я в Німеччині, скажімо так, у цивільному статусі. Занадто багато інформації не зіграє на руку проросійській стороні. Чим більше інформації про нашу активність, тим шкідливіше буде для нашої репутації тут, особливо в очах німецької влади ", - сказав він.

На одному із заходів Німецької комуністичної партії влітку 2022 року Єрьоменко взяв участь у дискусії під назвою "Світ з Росією". DW переглянула запис виступу Єрьоменка - у своїй промові німецькою він не називав те, що відбувається в Україні війною, а вдався до пропагандистського формулювання російської влади - "спеціальна військова операція".

2020 року Єрьоменко отримав нагороду від посла РФ у Німеччині за заслуги перед Росією. Крім того, колишнього співробітника ГРУ було помічено на різних заходах у компанії російських дипломатів. На одному з них була і прем'єр-міністерка східнонімецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig), повідомляє Reuters. Вона згадувалась у досьє журналістів-розслідувачів видання Correctiv під назвою "Лобі "Газпрому". У федеральній землі, уряд якої очолює Швезіґ, розташовані приймальні термінали обох "Північних потоків".

Проросійські протести у Кельні під впливом пропаганди РФ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Антисемітизм, татуювання з коловоротом та зв'язки з "Нічними вовками"

Reuters проаналізувало також і німецькомовні прокремлівські паблики у соцмережах. Адміністратором одного з найбільших таких телеграм-каналів Putin Fanclub (36 тисяч підписників) є В'ячеслав Зеевальд (Wjatscheslaw Seewald), з'ясувало інформагентство.

Він мешкає у Баварії, багаторазово висловлювався на підтримку правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", а за кілька днів після вторгнення Росії в Україну написав у соцмережах: "Потрібно знову брати Рейхстаг". У будівлі Рейхстагу знаходиться парламент ФРН. У звіті баварського відомства з охорони конституції за 2021 рік сказано, що Зеевальд публічно підтримує антисемітські теорії змови та має вплив на екстремістів, які загрожують німецькій демократії.

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У матеріалі Reuters згадується також ще один із провідних учасників кельнських протестів - Андрій Харківський. Він багаторазово брав участь у зустрічах російських козаків у Німеччині та забезпечував охорону на заходах, організованих посольством РФ, зазначає агентство. На руці Харківського, який має невеликий автотранспортний бізнес у ФРН, є татуювання коловорота - восьмипроменевої свастики, яку використовують слов'янські неоязичники та деякі неонацисти.

Останній фігурант списку Reuters - Ян Рідель (Jan Riedel), байкер зі Східної Німеччини та глава гурту "Німецько-російські братні душі". 2019 року Рідель відвідував Донбас і передав 10 тисяч рублів донбаському відділенню російської організації "Нічні вовки", яка перебуває під санкціями США за вербування бойовиків-сепаратистів. На публічних заходах, у тому числі за участю російських дипломатів, Рідель з'являється у шкіряній куртці із зображенням прапора "Новоросії" та цифрами 1423, які теж є посиланням на "Нічних вовків".